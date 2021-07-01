За добу від COVID-19 у Києві померли три людини, виявлено 231 новий випадок, одужали 234 людини, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 231 новий випадок COVID-19. Померли троє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"231 підтверджений випадок захворювання коронавірусом за добу в столиці. Померли троє людей. Усього за період пандемії в місті 5194 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 214 019", - повідомив Кличко.

Захворіли 153 жінки у віці від 18 до 99 років, 68 чоловіків у віці від 19 до 91 року, а також 4 дівчинки від 6 до 13 років і 6 хлопчиків від 4 до 17 років.

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У лікарні столиці госпіталізували 20 хворих коронавірусом, а також 37 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 234 людини. Усього коронавірус подолали 204 857 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 43, в Дарницькому - 42 і в Подільському районі - 28 випадків", - зазначив Кличко.