Терористи дві години інтенсивно стріляли в напрямку Авдіївки зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів, провокуючи ЗСУ, - СЦКК
Російські окупанти застосовують практику ведення провокаційного вогню з околиць населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України із застосуванням зброї, яка заборонена п.2 доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року.
Про це заявляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Збройні формування Російської Федерації та їх найманці цинічно нехтують нормами Міжнародного гуманітарного права, наражаючи на небезпеку мирних мешканців та несуть загрозу руйнування критичних об’єктів інфраструктури.
"Так, 01 липня починаючи з 06.15, протягом двох годин було зафіксовано вісім інтенсивних обстрілів в напрямку населеного пункту Авдіївка із застосуванням при цьому заборонених до розміщення на лінії зіткнення 122 мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.Збройні формування Російської Федерації та їх найманці вели вогонь з окупованих населених пунктів Яковлівка, Мінеральне та Макіївка. Крім того, зафіксовано ведення вогню з території шахти ім. Засядька", - сказано в повідомленні.
Наголошують, що метою дій проросійських найманців є провокування підрозділів ЗС України на відкриття вогню у відповідь та створення інформаційних прецедентів для формування порядку денного найближчого засідання ТКГ, що відбудеться 6-7 липня поточного року
"Агресивні дії окупантів спрямовані на фабрикування фейків щодо руйнування цивільної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях та оприлюднення їх на різних міжнародних майданчиках з метою формування у світової спільноти викривленого уявлення про події на Сході України. Подібні пропагандистські кліше активно поширюються останнім часом як ватажками НЗФ, так і високопоставленими російськими політиками", - зазначають у СЦКК.
У зв'язку з цим, обстріли з боку окупантів, супроводжуються інтенсивними інформаційними "вкидами" зі звинуваченнями в обстрілах з боку українських військових. Такі дії збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей суперечать будь-яким нормам і правилам ведення війни.
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https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/posts/4262126680515094 18 год ·
Репост.
Снова сирены и вереница скорых. В киевский госпиталь бортом доставили раненых воинов. Опубликовала фото и началось. Откуда раненые, не было информации, не слышали и не знаем. Хочется выругаться, Вы не знаете, что в Украине восьмой год идёт война??
Может у Вас нет войны, это только наша война и наши раненые??
Мое утро начинается со сводок с фронта, а Вы их читаете??
Есть раненые и есть убитые. Бойцов привезли тяжёлых.
Молодому офицеру 22 года, оторвало руку, другая рука перебита , ноги в осколочных ранениях, лицо , глаз, живого места нет, он весь перемотан бинтами. Терпит страшную боль.
Коля, 24 года, ранение в ногу, железо стоит, нога распухшая.
Ещё один боец 24 года, пулевое ранение, загноение, отправили в гнойку.
Три бойца в нейрохирургии, ещё один в реанимации и по другим отделениям.
Принесли ребятам соки, футболки, перекусы, фрукты.
Касательно помощи фронту.
Сегодня купила квадрокоптер 44 тыс, передатчик 12 тыс, планшет 6499 тыс, обезболивающее 3900 грн, машина едет на фронт в пятницу, еще нужно купить много лекарства, кофе и надо на июль купить два квадрокоптера. Люди, присоединяйтесь к помощи.
Я понимаю, что лето, но помните, что такие же дети как Ваши, рискуют своими жизнями защищая нашу страну и всех нас. Отчёты публикую.
Карта для помощи 5375 4115 0265 7732 Монобанк
"Бассейн на миллионы гривен или как готовят президентскую резиденцию к приезду Зеленского."
https://prm.ua/ru/basseyn-na-myllyon-hryven-yly-kak-hotoviat-prezydentskuiu-rezydentsyiu-k-pryezdu-zelenskoho-sensatsyia-priamoho-s-ostrova-byriuchyy/
"Героически не поддавались на провокации"
звучит намного лучше, чем
"Предатель ГовноКомандующий запретил стрелять в ответ".
Это прямое и явное нарушение ВСЕХ перемирий, договоренностей и Минских Соглашений!
Это снаряды, разрушающие любые укрепления и осколки разлетающиеся на десятки метров.
Боюсь, что ЗЕ-предатели и налеты штурмовиков-бомбардировщиков "заблудившиеся" из Рашки уже готовы тоже называть "провокацией" которую мы героически будем ИГНОРИРОВАТЬ?
https://censor.net/ru/news/3274424/v_rossiyiskom_obschestve_net_jelaniya_prodoljat_agressiyu_protiv_ukrainy_zelenskiyiНаверное наш президент думает, что этих упырей кто-то другой заставляет обстреливать Украину.