Терористи дві години інтенсивно стріляли в напрямку Авдіївки зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів, провокуючи ЗСУ, - СЦКК

Російські окупанти застосовують практику ведення провокаційного вогню з околиць населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України із застосуванням зброї, яка заборонена п.2 доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року.

Про це заявляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Збройні формування Російської Федерації та їх найманці цинічно нехтують нормами Міжнародного гуманітарного права, наражаючи на небезпеку мирних мешканців та несуть загрозу руйнування критичних об’єктів інфраструктури.

"Так, 01 липня починаючи з 06.15, протягом двох годин було зафіксовано вісім інтенсивних обстрілів в напрямку населеного пункту Авдіївка із застосуванням при цьому заборонених до розміщення на лінії зіткнення 122 мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.Збройні формування Російської Федерації та їх найманці вели вогонь з окупованих населених пунктів Яковлівка, Мінеральне та Макіївка. Крім того, зафіксовано ведення вогню з території шахти ім. Засядька", - сказано в повідомленні.

Наголошують, що метою дій проросійських найманців є провокування підрозділів ЗС України на відкриття вогню у відповідь та створення інформаційних прецедентів для формування порядку денного найближчого засідання ТКГ, що відбудеться 6-7 липня поточного року

"Агресивні дії окупантів спрямовані на фабрикування фейків щодо руйнування цивільної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях та оприлюднення їх на різних міжнародних майданчиках з метою формування у світової спільноти викривленого уявлення про події на Сході України. Подібні пропагандистські кліше активно поширюються останнім часом як ватажками НЗФ, так і високопоставленими російськими політиками", - зазначають у СЦКК.

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У зв'язку з цим, обстріли з боку окупантів, супроводжуються інтенсивними інформаційними "вкидами" зі звинуваченнями в обстрілах з боку українських військових. Такі дії збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей суперечать будь-яким нормам і правилам ведення війни.