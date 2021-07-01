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Новини Агресія Росії проти України
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бойовик (3414) обстріл (27098) тероризм (2857) Донбас (22348) Авдіївка (2339) СЦКК (642) операція Об'єднаних сил (6725)

Терористи дві години інтенсивно стріляли в напрямку Авдіївки зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів, провокуючи ЗСУ, - СЦКК

Терористи дві години інтенсивно стріляли в напрямку Авдіївки зі 122-мм артсистем і 120-мм мінометів, провокуючи ЗСУ, - СЦКК

Російські окупанти застосовують практику ведення провокаційного вогню з околиць населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території України із застосуванням зброї, яка заборонена п.2 доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року.

Про це заявляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Збройні формування Російської Федерації та їх найманці цинічно нехтують нормами Міжнародного гуманітарного права, наражаючи на небезпеку мирних мешканців та несуть загрозу руйнування критичних об’єктів інфраструктури.

"Так, 01 липня починаючи з 06.15, протягом двох годин було зафіксовано вісім інтенсивних обстрілів в напрямку населеного пункту Авдіївка із застосуванням при цьому заборонених до розміщення на лінії зіткнення 122 мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.Збройні формування Російської Федерації та їх найманці вели вогонь з окупованих населених пунктів Яковлівка, Мінеральне та Макіївка. Крім того, зафіксовано ведення вогню з території шахти ім. Засядька", - сказано в повідомленні.

Наголошують, що метою дій проросійських найманців є провокування підрозділів ЗС України на відкриття вогню у відповідь та створення інформаційних прецедентів для формування порядку денного найближчого засідання ТКГ, що відбудеться 6-7 липня поточного року

"Агресивні дії окупантів спрямовані на фабрикування фейків щодо руйнування цивільної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях та оприлюднення їх на різних міжнародних майданчиках з метою формування у світової спільноти викривленого уявлення про події на Сході України. Подібні пропагандистські кліше активно поширюються останнім часом як ватажками НЗФ, так і високопоставленими російськими політиками", - зазначають у СЦКК.

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У зв'язку з цим, обстріли з боку окупантів, супроводжуються інтенсивними інформаційними "вкидами" зі звинуваченнями в обстрілах з боку українських військових. Такі дії збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей суперечать будь-яким нормам і правилам ведення війни.
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Топ коментарі
+10
Стреляли, стреляли, но наши не поддались на провокации...
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01.07.2021 12:56
+8
Ну разумеется!
"Героически не поддавались на провокации"
звучит намного лучше, чем
"Предатель ГовноКомандующий запретил стрелять в ответ".
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01.07.2021 13:03
+6
122-мм арт-системы, это НЕ "провокация"!
Это прямое и явное нарушение ВСЕХ перемирий, договоренностей и Минских Соглашений!
Это снаряды, разрушающие любые укрепления и осколки разлетающиеся на десятки метров.
Боюсь, что ЗЕ-предатели и налеты штурмовиков-бомбардировщиков "заблудившиеся" из Рашки уже готовы тоже называть "провокацией" которую мы героически будем ИГНОРИРОВАТЬ?
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01.07.2021 13:11
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Стреляли, стреляли, но наши не поддались на провокации...
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01.07.2021 12:56 Відповісти
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya?__cft__%5b0%5d=AZWNzDqMj_VDJu99TsLaFqiNZ4U27pt51JZEW5QGS9TwaZOkWESJh7JYk5aMeVIYqGTy2ofwe7D4JEN8ggonEVuJC-zuBjldXNHJP-5Od1JVVuZhpiHIQwErN0NHY8h7gN4&__tn__=-UC%2CP-R Наталія Юсупова
https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/posts/4262126680515094 18 год ·

Репост.
Снова сирены и вереница скорых. В киевский госпиталь бортом доставили раненых воинов. Опубликовала фото и началось. Откуда раненые, не было информации, не слышали и не знаем. Хочется выругаться, Вы не знаете, что в Украине восьмой год идёт война??
Может у Вас нет войны, это только наша война и наши раненые??
Мое утро начинается со сводок с фронта, а Вы их читаете??
Есть раненые и есть убитые. Бойцов привезли тяжёлых.
Молодому офицеру 22 года, оторвало руку, другая рука перебита , ноги в осколочных ранениях, лицо , глаз, живого места нет, он весь перемотан бинтами. Терпит страшную боль.
Коля, 24 года, ранение в ногу, железо стоит, нога распухшая.
Ещё один боец 24 года, пулевое ранение, загноение, отправили в гнойку.
Три бойца в нейрохирургии, ещё один в реанимации и по другим отделениям.
Принесли ребятам соки, футболки, перекусы, фрукты.
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01.07.2021 12:57 Відповісти
Вчера вся страна ликовала от футбола, а сегодня надо вспомнить, что война забирает лучших и что наши бойцы дают нам возможность спокойно наслаждаться жизнью.
Касательно помощи фронту.
Сегодня купила квадрокоптер 44 тыс, передатчик 12 тыс, планшет 6499 тыс, обезболивающее 3900 грн, машина едет на фронт в пятницу, еще нужно купить много лекарства, кофе и надо на июль купить два квадрокоптера. Люди, присоединяйтесь к помощи.
Я понимаю, что лето, но помните, что такие же дети как Ваши, рискуют своими жизнями защищая нашу страну и всех нас. Отчёты публикую.
Карта для помощи 5375 4115 0265 7732 Монобанк
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01.07.2021 12:58 Відповісти
А куда идут налоги? Если волонтеры покупают квадрика .... арестовичу на колготки?
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01.07.2021 14:20 Відповісти
У найвеличнішого повно забаганок, значно дорожчих за колготи.

"Бассейн на миллионы гривен или как готовят президентскую резиденцию к приезду Зеленского."

https://prm.ua/ru/basseyn-na-myllyon-hryven-yly-kak-hotoviat-prezydentskuiu-rezydentsyiu-k-pryezdu-zelenskoho-sensatsyia-priamoho-s-ostrova-byriuchyy/
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01.07.2021 14:37 Відповісти
Ну разумеется!
"Героически не поддавались на провокации"
звучит намного лучше, чем
"Предатель ГовноКомандующий запретил стрелять в ответ".
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01.07.2021 13:03 Відповісти
***** слово такое подобрали провоцируя ВСУ бандиты стреляют не стесняясь а мы молчим не провоцируем клоуновское управление страной
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01.07.2021 13:03 Відповісти
122-мм арт-системы, это НЕ "провокация"!
Это прямое и явное нарушение ВСЕХ перемирий, договоренностей и Минских Соглашений!
Это снаряды, разрушающие любые укрепления и осколки разлетающиеся на десятки метров.
Боюсь, что ЗЕ-предатели и налеты штурмовиков-бомбардировщиков "заблудившиеся" из Рашки уже готовы тоже называть "провокацией" которую мы героически будем ИГНОРИРОВАТЬ?
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01.07.2021 13:11 Відповісти
В точку.120мм миномет и 122 пушка это огромная разница в энергии.Миномет "кидает" мины,пушка выстреливает снаряд со скоростью около двух махов(у земли это около 2500 км в час)! Не отвечать на такое - это циничное убийство наших воинов!
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01.07.2021 15:16 Відповісти
у вас есть безпилотники а вы опять пишите что не можете отвечать так как они стреляют из гражданской инфраструктуры а может не хотите???????????
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01.07.2021 13:42 Відповісти
нужно давать ответ по гражданской инфраструктуре врага
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01.07.2021 13:48 Відповісти
По располаге, визивать дождь с градом
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01.07.2021 18:20 Відповісти
та 120 мм - это не провокация... это уничтожение....
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01.07.2021 14:15 Відповісти
и главное . когда нелох приезжает, обстрелы прекращаются
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01.07.2021 14:40 Відповісти
Эта новость хорошо дополняет слова Зеленского:
https://censor.net/ru/news/3274424/v_rossiyiskom_obschestve_net_jelaniya_prodoljat_agressiyu_protiv_ukrainy_zelenskiyiНаверное наш президент думает, что этих упырей кто-то другой заставляет обстреливать Украину.
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01.07.2021 16:57 Відповісти
Жопоблок одобряет. Или кто то слышал чтобы Жопоблок был возмущен что РФ обстреливает ихних избирателей? Скорее наоборот, Мертвечук с Бойком еще и дают команду когда и куда проводить обстрелы чтобы надавить на Киев. Единственное радует что пока они долбят рузгоязычных даунбаситов встречавших рузькиймир.
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01.07.2021 17:02 Відповісти
То в нас війна чи в нас АТО чи ООС чи що там в нас зараз? Бо бачу що тільки бидло масово полізло на концерти різного козломордого лайна і в Інтернеті пілотки поливають лайном українців та Україну . То що в нас зараз коїться в державі?
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01.07.2021 17:05 Відповісти
Надо этих тварей напалмом выжигать
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01.07.2021 17:09 Відповісти
Пи.дец лупіть по нас а ми не ведемось, ми такі)
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01.07.2021 18:19 Відповісти
А це випадково стріляють не ті "рюськіє каториє нє хатят вайни"?
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01.07.2021 20:01 Відповісти
 
 