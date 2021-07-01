На проспекті Перемоги в Києві перекинулася фура з газоблоками: двоє постраждалих, рух транспорту обмежено. ФОТО
Унаслідок ДТП за участі фури, завантаженої газоблоками, і декількох легкових авто обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.
У напрямку ст. м. "Святошин" від ст. м. "Берестейська" рух частково відновлено двома смугами.
Під час ДТП постраждали і були госпіталізовані з незначними травмами 2 людини.
На місці працюють пожежні, рятувальники, зокрема "КАРС" та інші галузеві служби міста.
Шляхопровід не пошкоджений. Зараз розбирають газоблоки і прибирають пошкоджений вантажний автомобіль.
Топ коментарі
+3 Ned Stark
показати весь коментар01.07.2021 13:54
+2 Панас Стець
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+2 Ned Stark
показати весь коментар01.07.2021 14:21
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Будь ласка, зачекайте...
А то скажете подібне серед знайомих - над Вами сміятися будуть.
Пінобетон класифікується як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD легкий бетон із вмістом понад 20% бульбашок у цементному замісі, утворених з використанням віповідного піноконцентрату. Специфічні властивості пінобетону: добра текучість, самозагущення, самовирівнювання, стійкість розмірів, а також низька густота передусім. Його склад можна змінювати так, щоби матеріал показував низьку тривкість, добрі термоізоляційні властивості, добру міцність на стискання при відносно низькій густині.
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Тільки не питайте мене, яка технологія краща. Однаково. Хоча маркетологи вам такого не скажуть.
Или в брехне про смерть Гитлера, которую распространяли совки, демонстрируя его зубы ?
Гитлер в Латинской Америке ухохатывался, читая о "достижениях" страны-победителя.
Как проспект назовёшь - так по нему и ездить будут.