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Новини ДТП
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ДТП (4442) КМДА (2333) Київ (19122)

На проспекті Перемоги в Києві перекинулася фура з газоблоками: двоє постраждалих, рух транспорту обмежено. ФОТО

Унаслідок ДТП за участі фури, завантаженої газоблоками, і декількох легкових авто обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

У напрямку ст. м. "Святошин" від ст. м. "Берестейська" рух частково відновлено двома смугами.

Під час ДТП постраждали і були госпіталізовані з незначними травмами 2 людини.

На місці працюють пожежні, рятувальники, зокрема "КАРС" та інші галузеві служби міста.

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Шляхопровід не пошкоджений. Зараз розбирають газоблоки і прибирають пошкоджений вантажний автомобіль.

На проспекті Перемоги в Києві перекинулася фура з газоблоками: двоє постраждалих, рух транспорту обмежено 01
Фото: сайт КМДА
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Топ коментарі
+3
Колись вичитав, що у США навіть в часи Великої депресії 30-х продавалося більше машин за рік, ніж за будь-який рік у совку))
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01.07.2021 13:54
+2
пора освятить то место... аварии на нем постоянные...
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01.07.2021 12:57
+2
Ну так пр. Перемоги він став, здається, в 1985... Старші кияни (як от мої батьки) досі називають його Брест-Литовським шосе...
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01.07.2021 14:21
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пора освятить то место... аварии на нем постоянные...
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01.07.2021 12:57 Відповісти
Бо совки міст дебільний збудували з дуже товстою опорою посеред проїжджої частини, через це там звуження і з двох смуг стає одна...
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01.07.2021 13:09 Відповісти
совок думав, що народ буде пішки ходити, в кращому випадку їздити на тролейбусах і запорах..., а їм, на членовозах, місця на дорогах вистачить....
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01.07.2021 13:24 Відповісти
Колись вичитав, що у США навіть в часи Великої депресії 30-х продавалося більше машин за рік, ніж за будь-який рік у совку))
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01.07.2021 13:54 Відповісти
Пєноблоки вони називаються, бо виробляються з пористого бетона, по суті це затверділа бетонна пєна
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01.07.2021 13:15 Відповісти
Пане, а ну швиденько вивчати матеріальну частину )) Гуггл в допомогу.
А то скажете подібне серед знайомих - над Вами сміятися будуть.
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01.07.2021 14:37 Відповісти
Шановний ви гальмуєте? Вікіпедіа в допомогу :

Пінобетон класифікується як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD легкий бетон із вмістом понад 20% бульбашок у цементному замісі, утворених з використанням віповідного піноконцентрату. Специфічні властивості пінобетону: добра текучість, самозагущення, самовирівнювання, стійкість розмірів, а також низька густота передусім. Його склад можна змінювати так, щоби матеріал показував низьку тривкість, добрі термоізоляційні властивості, добру міцність на стискання при відносно низькій густині.
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01.07.2021 14:57 Відповісти
Правильно. А в газобетоні бульбашки формуються не за рахунок піноконцентрату, а хім. реакції під тиском (здоровецькі такі автоклави).
**********
Тільки не питайте мене, яка технологія краща. Однаково. Хоча маркетологи вам такого не скажуть.
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01.07.2021 15:25 Відповісти
Назвиаєть у любому випадку не газоблок, а піноблок, це логічно, бо те що пов язано з газом вважається пальним.
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01.07.2021 15:29 Відповісти
В чём заключалась "победа" ? В послевоенном голоде ? Или в репрессиях ?
Или в брехне про смерть Гитлера, которую распространяли совки, демонстрируя его зубы ?
Гитлер в Латинской Америке ухохатывался, читая о "достижениях" страны-победителя.
Как проспект назовёшь - так по нему и ездить будут.
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01.07.2021 14:04 Відповісти
Ну так пр. Перемоги він став, здається, в 1985... Старші кияни (як от мої батьки) досі називають його Брест-Литовським шосе...
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01.07.2021 14:21 Відповісти
Это всё долбаная 2я полоса упирающаяся в опору.
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01.07.2021 14:37 Відповісти
Плюс, шумахер на грузовике, который просто не смог затормозить, когда полоса закончилась. И которому, вдобавок, не положено ехать дальше крайней правой полосы.
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01.07.2021 21:03 Відповісти
 
 