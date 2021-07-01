Темпи вакцинації від COVID-19 зростають тільки за рахунок щеплення другою дозою, - НАН України
У Національній академії наук стурбовані тим, що збільшення вакцинації в Україні відбувається тільки за рахунок вакцинації другою дозою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в прогнозі з розвитку епідемії COVID-19 в Україні до середини липня 2021 року.
"Середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 588 осіб на день (зменшення вдвічі за два тижні), середня кількість летальних випадків становить 31 смерть на день у середньому за останній тиждень. Відповідно до прогнозних обчислень (у яких закладена тенденція збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 544 протягом тижня 1-7 липня 2021 року і 478 - протягом тижня 8-14 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
В НАН зазначають, що темпи вакцинації населення поступово збільшуються.
"Але велике занепокоєння викликає те, що це збільшення відбувається тільки за рахунок вакцинації другою дозою. Водночас темпи вакцинації першою дозою істотно зменшуються", - наголосили в академії наук.
Водночас летальність від COVID-19 становить близько 3% і, ймовірно, демонструє ознаки нового локального зростання.
Будь ласка, зачекайте...
Перепуганные заканчиваются. Вызывайте Голубовскую с Рыженко. Пусть вступают с песней про падающих от ужаса в обморок медсёстрах и грузчиках, которые умирают, подтаскивая баллоны.
от*сами и помалкивайте.
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".
Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення? Чому жодне велике підприємство, банк, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
https://lowcost.ua/airlines-bankruptcy-2020/ 2020 рік видався складним для усього світу,а особливо для туристичної галузі та зокрема авіаперевізників. Так, зважаючи на значне падіння попиту на авіаперельоти у зв'язку із пандемією коронавірусу більше 30 авіакомпаній збанкрутували чи припинили свою діяльність.
З ціною на енергоносії нафту, газ. Що там з цінами?
https://lowcost.ua/air-italy-will-end-operations/ Друга за величиною авіакомпанія Італії Air Italy припиняє свою діяльність. Ліквідувати компанію вирішили після зборів акціонерів Alisarda та Qatar Airways. Про припинення діяльності авіакомпанія Air Italy оголосила 11 лютого, опублікувавши заяву на офіційному веб-сайті.
№ 4 в наведеному списку
https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe, сьогодні оголосила банкрутство. Понад 2000 працівників авіакомпанії втратили роботу після того, як всі рейси Flybe були скасовані, а флот з 60 літаків залишився стояти в аеропортах.
Ще не набридло тобі брехати?
Не викидати ж це лайно на смітник, коли поряд ще стільки корисних ідіотів
Можлово ти мене не зовсім вірно зрозуміла. Я мав на увазі контингент, що вже отримав одну чи дві дози вакцини. На мою думку, все, що могли нашкодити своєму здоров'ю, вони вже нашкодили. Так що, ще з десяток доз їм не завадять. Жарт, звичайно.
Принаймі, з них буде хоч якась користь, адже нормальні люди швидше помітять побічну дію вакцин.
Більшість вчителів, в силу специфіки своєї професії, мають дуже м'який характер. Влада це чудово знає, тож і намагається на них зухвало тиснути. Тому мені буде прикро, якщо їх м'який характер, разом з острахом втрати роботи, візьме верх над здоровим глуздом та інстинктом самозбереження