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Темпи вакцинації від COVID-19 зростають тільки за рахунок щеплення другою дозою, - НАН України

Темпи вакцинації від COVID-19 зростають тільки за рахунок щеплення другою дозою, - НАН України

У Національній академії наук стурбовані тим, що збільшення вакцинації в Україні відбувається тільки за рахунок вакцинації другою дозою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в прогнозі з розвитку епідемії COVID-19 в Україні до середини липня 2021 року.

"Середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 588 осіб на день (зменшення вдвічі за два тижні), середня кількість летальних випадків становить 31 смерть на день у середньому за останній тиждень. Відповідно до прогнозних обчислень (у яких закладена тенденція збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 544 протягом тижня 1-7 липня 2021 року і 478 - протягом тижня 8-14 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

В НАН зазначають, що темпи вакцинації населення поступово збільшуються.

"Але велике занепокоєння викликає те, що це збільшення відбувається тільки за рахунок вакцинації другою дозою. Водночас темпи вакцинації першою дозою істотно зменшуються", - наголосили в академії наук.

Водночас летальність від COVID-19 становить близько 3% і, ймовірно, демонструє ознаки нового локального зростання.

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Топ коментарі
+7
Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 6473
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01.07.2021 12:54
+3
Потомучто дурачков колоцца чем попало не так много
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01.07.2021 13:00
+2
Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины

Перепуганные заканчиваются. Вызывайте Голубовскую с Рыженко. Пусть вступают с песней про падающих от ужаса в обморок медсёстрах и грузчиках, которые умирают, подтаскивая баллоны.
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01.07.2021 12:56
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Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 6473
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01.07.2021 12:54 Відповісти
Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины

Перепуганные заканчиваются. Вызывайте Голубовскую с Рыженко. Пусть вступают с песней про падающих от ужаса в обморок медсёстрах и грузчиках, которые умирают, подтаскивая баллоны.
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01.07.2021 12:56 Відповісти
Потомучто дурачков колоцца чем попало не так много
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01.07.2021 13:00 Відповісти
то так в методичке написано?
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01.07.2021 13:10 Відповісти
Так оно и есть ИРЛ
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01.07.2021 13:24 Відповісти
Так оно и нет. "Чем попало" колют на лаптесане. А в Украине вакцинами. Хош - китайской, хош Файзером. На следующей неделе СтарМедиа будут Файзером колоть - люди организовались и заказали прямо в офис. А ты продолжай разносить кацапские фейки.
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01.07.2021 13:50 Відповісти
Колитесь чем хотите, токо от* сами и помалкивайте.
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01.07.2021 13:56 Відповісти
Ну попробуй мне запретить опускать антипрививочников
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01.07.2021 14:03 Відповісти
Темпи вакцинації від COVID-19 зростають тільки за рахунок щеплення другою дозою, - НАН України - Цензор.НЕТ 604
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01.07.2021 14:59 Відповісти
Пропоную для покращення статистики колоти ще й третю дозу. Все одно ці "вакцини" не є лікарськими препаратами, а є елементом злочинного соціального експерименту в світовому масштабі.
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01.07.2021 13:14 Відповісти
Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".

Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення? Чому жодне велике підприємство, банк, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
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01.07.2021 13:24 Відповісти
Перелік 34 збанкрутілих авіакомпаній за посиланням.
https://lowcost.ua/airlines-bankruptcy-2020/ 2020 рік видався складним для усього світу,а особливо для туристичної галузі та зокрема авіаперевізників. Так, зважаючи на значне падіння попиту на авіаперельоти у зв'язку із пандемією коронавірусу більше 30 авіакомпаній збанкрутували чи припинили свою діяльність.
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01.07.2021 14:53 Відповісти
В Форбсзаглянь, придурошне.
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01.07.2021 15:47 Відповісти
Слабенький у Вас аргумент. Навіть у Форбс немає спросування банкруцтва 34 авіакомпаній, що наведені за моїм посиланням. Ви - брехун.
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01.07.2021 16:22 Відповісти
По перше це малі малоприбуткові і до пандемії компанії, їх і скупили чи скуплять за безцінь. Бо найкраще збагачуватися під час криз, війн та "пандемій". По друге що з фондовим ринком, банками, спортивними клубами футбольніми, баскетбольними, хокейними, що з кінокомпаніями? А ну, давай подивимося на ситуацію тут.

З ціною на енергоносії нафту, газ. Що там з цінами?
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01.07.2021 16:47 Відповісти
№ 3 в наведеному списку
https://lowcost.ua/air-italy-will-end-operations/ Друга за величиною авіакомпанія Італії Air Italy припиняє свою діяльність. Ліквідувати компанію вирішили після зборів акціонерів Alisarda та Qatar Airways. Про припинення діяльності авіакомпанія Air Italy оголосила 11 лютого, опублікувавши заяву на офіційному веб-сайті.
№ 4 в наведеному списку
https://lowcost.ua/flybe-bankruptcy/ Найбільша регіональна авіакомпанія Європи, британська Flybe, сьогодні оголосила банкрутство. Понад 2000 працівників авіакомпанії втратили роботу після того, як всі рейси Flybe були скасовані, а флот з 60 літаків залишився стояти в аеропортах.

Ще не набридло тобі брехати?
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01.07.2021 16:58 Відповісти
На факт брехні https://censor.net/ua/user/489211 це абсолютно не впливає.
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05.07.2021 16:50 Відповісти
Обколоти вакцинованих лохів по повній, щоб шприци торчали з них мов голки в їжака.
Не викидати ж це лайно на смітник, коли поряд ще стільки корисних ідіотів
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01.07.2021 14:55 Відповісти
Ну, знаєш, до вчителів, наприклад, вже застосовують шантаж, частина з них лише відтермінувала ширяння.
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01.07.2021 16:11 Відповісти
Привіт!
Можлово ти мене не зовсім вірно зрозуміла. Я мав на увазі контингент, що вже отримав одну чи дві дози вакцини. На мою думку, все, що могли нашкодити своєму здоров'ю, вони вже нашкодили. Так що, ще з десяток доз їм не завадять. Жарт, звичайно.

Принаймі, з них буде хоч якась користь, адже нормальні люди швидше помітять побічну дію вакцин.
Більшість вчителів, в силу специфіки своєї професії, мають дуже м'який характер. Влада це чудово знає, тож і намагається на них зухвало тиснути. Тому мені буде прикро, якщо їх м'який характер, разом з острахом втрати роботи, візьме верх над здоровим глуздом та інстинктом самозбереження
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01.07.2021 19:00 Відповісти
 
 