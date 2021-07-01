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ліквідація (3523) Донбас (22348) втрати (4285) найманці рф (2026) Нещадим Сергій (9)

Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених

Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33

З 27 липня 2020 року на Донбасі безповоротні втрати російських окупантів сягнули 292 найманців.

Про це повідомив офіцер української розвідки Сергій Нещадим, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати орків з 01.06.21 по 30.06.21 - 77 людей, не бойові:

Безповоротні (200) - 33,

Санітарні (300) - 44.

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Втрати з 27.07.20 по 30.06.21 - 652 людини:

Безповоротні (200) - 292 (не бойові 283, бойові 9),

Санітарні (300) - 360 (не бойові 353, бойові 7).

ОВТ - 13 од. (ББМ - 1, БПЛА - 7, АТТ - 5)", - розповів він.

Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 двохсотих, 44 поранених 01
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Топ коментарі
+6
Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених - Цензор.НЕТ 3692
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01.07.2021 14:11
+5
За месяц 77 не боевых? Они там что, в русскую рулетку играют?
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01.07.2021 13:02
+4
Наикрепчайшего здоровья подохшим
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01.07.2021 13:03
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енот выйдет?
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01.07.2021 12:58 Відповісти
Бойові 9. Заради цього ганяти єнота?
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01.07.2021 13:00 Відповісти
Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених - Цензор.НЕТ 2669
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01.07.2021 21:50 Відповісти
Нада пірістать стрілять.
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01.07.2021 12:58 Відповісти
Потери российских оккупантов за июнь на Донбассе: 33 "двухсотых", 44 раненых - Цензор.НЕТ 299
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01.07.2021 12:59 Відповісти
За месяц 77 не боевых? Они там что, в русскую рулетку играют?
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01.07.2021 13:02 Відповісти
Ковид наверное +жара и пьяные утопленники.
В той же армии рашистов падёж от "небоевых" почти 1% от численности в год.
Для них это норма.
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01.07.2021 13:18 Відповісти
После многолетнего татаро-монгольского ига в мордоре путем неестественного отбора закрепились два гена: агрессивности и раболепия. Пока этот генетический мусор не будет вычищен из нации, все соседи этой страны-опухоли будут вынуждены защищать себя от постоянной агрессии с целью насаждения своих рабских традиций.
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01.07.2021 13:03 Відповісти
Наикрепчайшего здоровья подохшим
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01.07.2021 13:03 Відповісти
Хороший русский - утилизированный русский! Аксиома 2014-го года.
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01.07.2021 13:13 Відповісти
Русский хорошим быть не может. Даже мертвый, он все равно воняет.
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01.07.2021 13:16 Відповісти
- Бог помочь! Носить бы вам - не переносить, возить бы - не перевозить!

(з російської казки)
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01.07.2021 13:44 Відповісти
мало...бажаю подвоїти
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01.07.2021 13:49 Відповісти
Смерть російсько-фашистським змгабникам .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Перемога буде за нами !!!
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01.07.2021 13:58 Відповісти
Героям слава !!
Смерть російським катам на українській землі !!
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01.07.2021 15:00 Відповісти
Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених - Цензор.НЕТ 3692
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01.07.2021 14:11 Відповісти
При Порохе практически каждый день были боевые! И с видео...
Сейчас загнувшимся от ковид и пьянки оркам довольны.
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01.07.2021 14:21 Відповісти
Маловато будет

https://youtu.be/imeNqtlMhZI
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01.07.2021 16:10 Відповісти
 
 