Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених
З 27 липня 2020 року на Донбасі безповоротні втрати російських окупантів сягнули 292 найманців.
Про це повідомив офіцер української розвідки Сергій Нещадим, інформує Цензор.НЕТ.
"Втрати орків з 01.06.21 по 30.06.21 - 77 людей, не бойові:
Безповоротні (200) - 33,
Санітарні (300) - 44.
Втрати з 27.07.20 по 30.06.21 - 652 людини:
Безповоротні (200) - 292 (не бойові 283, бойові 9),
Санітарні (300) - 360 (не бойові 353, бойові 7).
ОВТ - 13 од. (ББМ - 1, БПЛА - 7, АТТ - 5)", - розповів він.
Топ коментарі
+6 Zelya Vsyo
показати весь коментар01.07.2021 14:11
+5 Дід Панас ccec527d
показати весь коментар01.07.2021 13:02
+4 Андрей Васильев 6ca42316
показати весь коментар01.07.2021 13:03
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Будь ласка, зачекайте...
В той же армии рашистов падёж от "небоевых" почти 1% от численности в год.
Для них это норма.
(з російської казки)
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
Перемога буде за нами !!!
Смерть російським катам на українській землі !!
Сейчас загнувшимся от ковид и пьянки оркам довольны.
https://youtu.be/imeNqtlMhZI