Зеленський привітав Словенію з початком головування в Раді ЄС: зміцнення відносин Україна-ЄС зробить Європу сильнішою
Президент України Володимир Зеленський привітав словенського колегу Борута Пахора зі стартом головування Словенії в Раді Європейського Союзу.
Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Щиро вітаю Борута Пахора та уряд Словенії з початком словенського головування в Раді Європейського Союзу. Бажаю успішної реалізації всіх визначених пріоритетів. Зміцнення відносин Україна-ЄС зробить Європу сильнішою", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+1 5 копійок
показати весь коментар01.07.2021 13:12
+1 Small Jerboa
показати весь коментар01.07.2021 13:15
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У тебя на Донбассе многочасовые БОИ-ОБСТРЕЛЫ с применением ТЯЖЕЛОГО ВООРУЖЕНИЯ!
Множество раненых и убитых.
А ты не спишь, спешишь по ночам то футболистов поздравлять, то перед Словенией расшаркиваться.