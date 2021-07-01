Зеленський привітав Словенію з початком головування в Раді ЄС: зміцнення відносин Україна-ЄС зробить Європу сильнішою

Президент України Володимир Зеленський привітав словенського колегу Борута Пахора зі стартом головування Словенії в Раді Європейського Союзу.

Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю Борута Пахора та уряд Словенії з початком словенського головування в Раді Європейського Союзу. Бажаю успішної реалізації всіх визначених пріоритетів. Зміцнення відносин Україна-ЄС зробить Європу сильнішою", - написав Зеленський.

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