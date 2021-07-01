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Зеленський (22448) привітання (729) Словенія (178) Євросоюз (12775) Пахор (10)

Зеленський привітав Словенію з початком головування в Раді ЄС: зміцнення відносин Україна-ЄС зробить Європу сильнішою

Зеленський привітав Словенію з початком головування в Раді ЄС: зміцнення відносин Україна-ЄС зробить Європу сильнішою

Президент України Володимир Зеленський привітав словенського колегу Борута Пахора зі стартом головування Словенії в Раді Європейського Союзу.

Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю Борута Пахора та уряд Словенії з початком словенського головування в Раді Європейського Союзу. Бажаю успішної реалізації всіх визначених пріоритетів. Зміцнення відносин Україна-ЄС зробить Європу сильнішою", - написав Зеленський.

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Топ коментарі
+1
Коня кують і жаба лапу підставляє.
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01.07.2021 13:12
+1
ЗЕ-ПРЕДАТЕЛЬ!
У тебя на Донбассе многочасовые БОИ-ОБСТРЕЛЫ с применением ТЯЖЕЛОГО ВООРУЖЕНИЯ!
Множество раненых и убитых.
А ты не спишь, спешишь по ночам то футболистов поздравлять, то перед Словенией расшаркиваться.
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01.07.2021 13:15
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Зеленский поздравил Словению с началом председательства в Совете ЕС: Укрепление отношений Украина-ЕС сделает Европу сильнее.

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01.07.2021 13:10 Відповісти
А Зеленский знает, что Словения отменила пандемию, карантин, лохдауны, вакцинацию и всю прочую шмурдь? Наверное не знает и знать не хочет, бо воно исполняет приказы свыше исправно и регулярно переводит украинские миллионы Биллу за вахцины. А нам тарифы повышает, бо Билла же надо кормить, у него аппетиты безразмерные.
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01.07.2021 14:28 Відповісти
Неправда. Були влітку в Словенії, в приміщеннях обов'язкові маски. Для в'їзду в Словенію громадянам України потрібен тест, зроблений в країні ЄС (або вакцинація). Українським лабораторіям не довіряють
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17.10.2021 20:13 Відповісти
Коли були? Я пишу про зараз а не про колись.
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19.10.2021 15:24 Відповісти
Коня кують і жаба лапу підставляє.
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01.07.2021 13:12 Відповісти
ЗЕ-ПРЕДАТЕЛЬ!
У тебя на Донбассе многочасовые БОИ-ОБСТРЕЛЫ с применением ТЯЖЕЛОГО ВООРУЖЕНИЯ!
Множество раненых и убитых.
А ты не спишь, спешишь по ночам то футболистов поздравлять, то перед Словенией расшаркиваться.
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01.07.2021 13:15 Відповісти
Бедоносец поздравил Словению... Там никаких складов с советскими боеприпасами не осталось случайно?
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01.07.2021 13:18 Відповісти
А что хочет Зеленский? А Путин? Почему не хотят вытянуть свои страны из болота? Интереснее воевать, грабить, воровать? Не понимаю этих "прэзидентов".
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01.07.2021 13:25 Відповісти
Яке щастя, що є нескінченні приводи (дати, ювілеї свята) комусь і за щось "подякувати", підлабузнитися , лизнути очка, соснути ху.ця. А, насправді, просто вчергове зазняти відосік, продовжити гастролі "кварталу" та серіал про Голобородька. Бо, інакше - ЩО ЩЕ МОЖНА СКАЗАТИ НАРОДУ І СВІТОВІ? ВСЕ, ДО ЧОГО ТОРКНУЛИСЯ РУКИ КЛОУНА І ЙОГО СЛУГ У ВНУТРІШНІЙ І ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЗАСРАНО І ПРОВАЛЕНО. Не сміються хіба що ліниві...
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01.07.2021 19:38 Відповісти
 
 