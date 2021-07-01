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Княжицький (89) олігарх (920) Батьківщина (583) Голос партія (512) Європейська Солідарність (1069)

"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" розробили власний законопроєкт про боротьбу з олігархами: Вплив олігархів повинні обмежувати антикорупційні органи

Три опозиційні фракції - "Європейська Солідарність", "Голос" і "і "Батьківщина" розробили спільний законопроєкт для боротьби з олігархією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це представники політсил заявили під час брифінгу.

За словами нардепа Миколи Княжицького, законопроєкт від влади про так звану деолігархізацію насправді надає президенту Зеленському надзвичайні повноваження одноосібно призначати "олігархами" всіх, хто йому заважає. При цьому в Україні створені антикорупційні органи, які й мають обмежувати олігархічний вплив.

"Суть законопроєкту Зеленського максимально проста – РНБО визначає, хто є олігархом хто не є. Не маючи повноважень проводити розслідування, належачи до однієї політичної сили. Хто ж є олігархом з точки зору авторів цього законопроєкту, які підготували його для Володимира Зеленського? Це не власники телерадіоканалів, не ті багаті люди, прізвища яких ми всі знаємо. Це власники блогів, власники сайтів і ті, кого захоче призначити олігархом РНБО однієї політичної сили", – підкреслив нардеп "ЄС".

Також читайте: "Голос" не підтримає законопроєкти про деолігархізацію і підвищення податків, - нардепка Рудик

Княжицький зазначив, що в новому законопроєкті абсолютно чітко потрібно від Антимонопольного комітету стежити за дотриманням законодавства. Ті, хто його не дотримуються, за пропозицією Антимонопольного комітету потрапляють під спеціальну процедуру, яку проводить і контролює НАЗК.

"Ми пропонуємо, щоб телевізійні канали займали об'єктивну позицію, щоб ми знали, за чий рахунок вони фінансуються, хто за цими телевізійним каналами стоїть", - підкреслив нардеп "ЄС".

"Ми долучилися до підготовки альтернативного законопроєкту, бо вважаємо, що не може дорадчо-консультативний орган, такий як Рада національної безпеки і оборони, визначати та вести реєстр хто олігарх, а хто не олігарх. Бо таким чином ті, хто належать до цієї категорії, уникнуть реальної відповідальності", - заявив нардеп "Батьківщини" Михайло Цимбалюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чітко всіх вставимо в рамки", - "слуга народу" Тищенко почав розповідати про закон про олігархів, проігнорувавши питання стосовно бійки з Куницьким. ВIДЕО

"Фракція "Голос" підтримує боротьбу з олігархами і у зв’язку з цим ми підписали законопроєкт наших колег з "Європейської Солідарності" і подали ряд наших ініціатив щодо безпосередніх змін до антимонопольного законодавства, до податкового. Тому що ми вважаємо, що саме правоохоронні органи повинні боротися і мати достатньо для цього інструментів, щоб боротися з олігархами. Ми вважаємо, що той законопроєкт, який поданий президентом, він якраз і не визнає олігархами тих, хто є дійсно олігархами в цій країні", – наголосив представник "Голосу" Роман Костенко.

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Топ коментарі
+12
при Порошенко ні ахметов, ні коломойша НЕ керували президентом, а платили податки.. Більш того, їх статки зменьшувалися.. (а зараз, при зеленскому, за рік - зросли в ДВА-ДВАДЦАТЬ разів!)
Тільки вам подоляк про це в методичках не сказав
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01.07.2021 14:10
+11
Те, що Зєлін закон написали Бєня та Ахмєт, вас влаштовує?
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01.07.2021 13:39
+10
Ідіоти зелені, - олігарх не може бути в опозиції за визначенням)
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01.07.2021 13:46
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Многие, очень многие себе сейчас даже не представляют в Украине, что завтрашний день может создать эффект взрыва ядерной бомбы в стране.
Слуги завтра собираются принять закон № 5600.
Законом собираются увеличить налоги практически на все области бизнеса.
Рашист гетманцев придумал.
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01.07.2021 13:25 Відповісти
Їм вже не хватає бюджету для деребану
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01.07.2021 13:38 Відповісти
В нас органів багато, а толку від них нуль. І тотальній корупції вони абсолютно не загрожують. Чим там зараз займається ***** чи САП хтось щось чув про їхню боротьбу з раковою пухлиною, яка знищує державу з середини? А грошики з бюджету на цих імітаторів дармоїдів ох які не малі капають щомісяця.
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01.07.2021 13:27 Відповісти
Почему бы не зайти на сайт НАБУ к примеру и не посмотреть: чем они занимаются и каковы результаты?
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01.07.2021 13:32 Відповісти
их натравливают на тех, кто демпингует. ни одного громкого дела и не будет
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01.07.2021 13:34 Відповісти
Ти смішний чудік!!!! Робота правоохоронних органів оцінюється результатами судових вироків проти злочинців, а не хвалебними одами на їх сайтах.
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01.07.2021 13:39 Відповісти
НАБУ не приговорами не занимается. Их дело - расследовать и направить материалы в суд. Хочешь узнать больше? https://nabu.gov.ua/reestr-sprav Смотри сам. Или ты просто потрындеть зашел?
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01.07.2021 13:48 Відповісти
снбо НЕ занімається приговорами, а є консультативним органом.. але по закону для тупих зебілів - саме снбо зеленский хоче дати право на приговори..

Але це занадто складне для вас, зебілів та ботів))
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01.07.2021 14:25 Відповісти
для особливо тупих зебілів та ботів продоляка:
"Суть законопроекта Зеленского максимально проста - СНБО определяет, кто является олигархом, кто не является. Не имея полномочий проводить расследование, принадлежа к одной политической силе.
Кто же является олигархом с точки зрения авторов этого законопроекта, которые подготовили его для Владимира Зеленского?
Это не владельцы телерадиоканалов, не те богатые люди, фамилии которых мы все знаем.
Это владельцы блогов, владельцы сайтов и те, кого захочет назначить олигархом СНБО одной политической силы"...
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01.07.2021 14:43 Відповісти
Ага))) корупцію поборе бубочка з рукою Ігор Валєріча в задниці
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01.07.2021 13:44 Відповісти
ага.. зеленский проти коломойского.. а шмагаль - проти ахметова, да?
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01.07.2021 14:47 Відповісти
Видно, что не хочется некоторым богатым персонажам потерять политическую власть в Украине. Ну, не пройдет закон в парламенте, будет принят на всенародном референдуме.
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01.07.2021 13:27 Відповісти
Ви вже вивчили, дослідили цей закон, що збираєтесь за нього голосувати на референдумі?
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01.07.2021 13:35 Відповісти
Так, дослідив, і мені він подобається.
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01.07.2021 14:20 Відповісти
Якими механізмами цей закон унеможливлює вплив олігархів на політику?
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01.07.2021 14:34 Відповісти
схоже, Княжицький і Соловьев одна школа брехунів
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01.07.2021 13:33 Відповісти
Олігархи з ЄС, Батьківщини, ... Написали закон самі про себе!?
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01.07.2021 13:35 Відповісти
Ідіоти зелені, - олігарх не може бути в опозиції за визначенням)
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01.07.2021 13:46 Відповісти
За яким визначенням? Можете привести це визначення?
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01.07.2021 13:54 Відповісти
Олігарх той хто використовує вплив на владу для отримання прибутку.
Визначення дуже просте.
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01.07.2021 14:03 Відповісти
За вашим визначенням при Порошенку Коломойський не був олігархом? При Ющенку Ахметов не був олігархом? Ви справді так вважаєте?
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01.07.2021 14:07 Відповісти
при Порошенко ні ахметов, ні коломойша НЕ керували президентом, а платили податки.. Більш того, їх статки зменьшувалися.. (а зараз, при зеленскому, за рік - зросли в ДВА-ДВАДЦАТЬ разів!)
Тільки вам подоляк про це в методичках не сказав
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01.07.2021 14:10 Відповісти
І вони не були олігархами, так?
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01.07.2021 14:12 Відповісти
дурко, подивися спочатук визначення в гугл.. чі тобі в рашке вже доступ закрили?

п.с. як визначити тупість ботів подоляка?
все дуже просто - у них підгорає від слова "олігарх"... що воно таке вони не знають, як команду "фас" добре розуміють))
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01.07.2021 14:14 Відповісти
Ти дебіл? Сенс олігархату отримання прибутків через контроль держ органів. Чи в тебе є альтернативна думка?
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01.07.2021 14:14 Відповісти
Я тебе зрозумів. Ахметов - не олігарх. Дожилися.
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01.07.2021 14:18 Відповісти
Якраз ахмєтов зараз повернув статус олігарха, отримавши власного прем`єра.
Що виразилося в троєкратному рості активів при зеленському.
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01.07.2021 14:23 Відповісти
состояние и прибыль - это не одно и тоже. Прибыль - это фактически показатель эффективности бизнеса. Состояние - это совокупная оценка стоимости активов и пассивов бизнесмена. Состояние может расти и падать не зависимо от бизнесмена. Поэтому, когда на форуме говорят о состоянии олигархов - это либо люди не понимают что это, либо манипулируют.
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01.07.2021 14:31 Відповісти
ну да, ну да платили налоги...
и ни у гудка, ни у каломойского, ни у других владельцев ЗАО Украина среди депутатов и министров не было ни одной куклы, ни одной группы влияния. они совсем не заказывали политику. так все и было.
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01.07.2021 14:56 Відповісти
а дані Форбс свідчать - ахметов, коломойша, пінчук та інші саме при Порошенко платили податки та ставали бідніші - та й суди в Україні з них стягували борги..


але тут зебіли вибрали "своего парня" - і ось їх статки зросли за рік в 2-3 рази, а суди почали відміняти борги олігархату на 100 млрд.грн... переносячи їх на нарИд....
але то таке.. нарИд тупий - хай платить))

"100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.

Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.

В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes.
Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.
"Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
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01.07.2021 15:05 Відповісти
та й про Прозорро зебіли чомусь "забули".. яке так не подобалось олігархату при Порошенко, и ось вони його стали відміняти при зеленському.. Совпадение?(с)
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01.07.2021 15:08 Відповісти
данные "форбс" говорят об одном очевидном факте: когда у власти одни олигархи, то у олигархов из оппозиционного лагеря мелеет бюджетный ручеек. не более и не менее. рулил рошен - косюк миллиардные дотации получал, гудок с каломойским сосали. рулит гудок с каломойским - рошен сосет.
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01.07.2021 15:11 Відповісти
дані Форс, як й суди свідчать про одне: при Порошенко олігархи НЕ мали ні свого уряду, ні свого президента та платили податки.
Але про це зебілам дуже складно зрозуміти.. та й зомбоящик інше каже
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01.07.2021 15:35 Відповісти
не пойму, то ли ты просто наивный дурачок, то ли просто обычный троль. склоняюсь к версии троля-дурачка.
при рошене олигарх был ************ - рошен . олигарх косюк, как я выше говорил, миллиардные "дотации" из бюджета получал. разница с сегодняшним днем была только в фамилиях олигархов, пасущихся у бюджетного корыта. тогда олигарх рошен и союзные кланы олигархов доили бюджет, сейчас гудок и союзники доят.
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01.07.2021 17:41 Відповісти
п.с. більш того, весь цемес в тому - що зараз зебіли будуть платити податки замість олігархів.. спочатку замість них 100 млрд.грн.. а потім й інші...
Здійснилася мрія зебілів
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01.07.2021 15:39 Відповісти
При Порошенку твій Коломойський був біглий жулік а не олігарх.
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01.07.2021 14:12 Відповісти
Чому мій? Хлопці, у вас нерви здають. Я задаю прості незаангажовані питання. Чого ви так нервуєте?
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01.07.2021 14:13 Відповісти
задавай) але просвіта ідіотів то не моє
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01.07.2021 14:16 Відповісти
зебіл, ти заміст того щоб демонструвати свою тупість - біжи на заробляй гроші.. бо тобі ще підвищення комуналки на 40% сплачувати - в карман олігархів, та НОВІ податки на ВСЕ що ти заробило за своє життя...
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01.07.2021 14:06 Відповісти
Хамство - твоє все? Звідки ти взагалі взяв, що я - зебіл? Зможеш відповісти на це просте питання чи окрім хамського рота нічого у голові не маєш?
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01.07.2021 14:09 Відповісти
зебіла видно по його тупим методичкам подоляка, які такі як ти придурки раз за разом пишуть під різними впн на новими ніками))
Хоча звідкиля тобі про це знати - якщо нічого, крім дурнуватих ЦУ в ботофермі подоляка, тобі не дали)
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01.07.2021 14:12 Відповісти
??? Нічого не зрозумів. Що таке методички подоляка і з чого ти взяв, що я пишу під впн і з новим ніком? Спитай у старожилів Цензору. Я тут ще з 2006 року, а тебе вперше бачу, хамло.
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01.07.2021 14:16 Відповісти
от бач який ти тупий, що нічого не розумієш - але раз за разом повторюєш методички подоляка для особливо туприх зебілів..
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01.07.2021 14:17 Відповісти
Відповіси на моє питання, чи будеш далі буравити?
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01.07.2021 14:19 Відповісти
тупеньке, ти ж саме написало що "нічого не розумієш"...
Це й є відповідь на твоє тупе питання: не можна вам, зебілам, пояснити прості речі - бо ви занадто тупі...)
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01.07.2021 14:20 Відповісти
п.с. так-так "вперше".. а твої боти в іншому коменті тільки й пишуть що я тут "цілодобово сижу"

мля, звідкиля вас таких тупих сьогодні набрали на захист вовки-шмарклі та його олігархів?))
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01.07.2021 14:19 Відповісти
А, то ти - місцевий бот? Вибачай. Я тут дуже рідко буваю. Був не в курсі. Клацай щелепами далі. Адью, хамло.
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01.07.2021 14:21 Відповісти
тобто ти "тут з 2006", але тебе випускають саме тоді - коли треба повторювати ідіотизми подоляка для зебілів - щоб відмазати ідіотски закони, в яких захищають олігархів кооломойского та ахметова... браво!
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01.07.2021 14:23 Відповісти
тебе до сьогодні з цим логіном "https://censor.net/ru/user/22202" не було тут з грудня минулого року. А то появилось, "ясне сонечко" Тебе вчора під яким логіном тут забанили?
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01.07.2021 14:21 Відповісти
Олігарх не може бути в опозиції за визначенням)

Как это? А мальдивский разве не в оппозиции? Или он не олигарх? Или все же "оппозиция" для лоховского элехтурата?
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01.07.2021 14:09 Відповісти
дурко, читай уважно: олігарх - особа, яка належала до правлячої групи...

хоча зебіли настілки тупі, що готові самі повіситися - якщо їм скажуть що це "баратьба з алигархами"
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01.07.2021 14:16 Відповісти
ото в тебе перджак підірвався, дурбецало
ти навіть не спромоглося прочитати визначення "олігарх", але коли тебе ткнули мордою - ти обісралося та почало верещати про "бан"...
До речі, на цензорі банять саме за ідіотизм... й ти про це гарно знаєш...
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01.07.2021 14:46 Відповісти
порвались шаблоны - да, бобек?
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01.07.2021 14:24 Відповісти
А ты чьих будешь, холоп, раньше тебя здесь не стояло. Новый вахтер на рошене?
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01.07.2021 14:39 Відповісти
на окружной мало буев, пришел сюда добирать?)
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01.07.2021 14:42 Відповісти
А Порошенко, Юля- Жюлю , Бойки, Медведчуки ....з опозиції не олігархи!? Святі злодії які обікрали Україну за всі часи свого владування . Вони не тільки олігархи а законі розкрадачі майна народу України
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02.07.2021 12:50 Відповісти
внесите лучше законопроект о самороспуске. заберите у коллаборационистов большинство на внеочередных выборах и на этом балаган закончится
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01.07.2021 13:35 Відповісти
Олігархи з ЄС, Батьківщини, ... Написали закон самі про себе!?
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01.07.2021 13:35 Відповісти
Те, що Зєлін закон написали Бєня та Ахмєт, вас влаштовує?
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01.07.2021 13:39 Відповісти
тягнуть законодавчий спам аби тільки відтягнути свій кінець
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01.07.2021 13:38 Відповісти
Так, зебіли саме цим займаються)
Вся "борьба з алєгархами" від зеленського
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01.07.2021 13:49 Відповісти
"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" розробили власний законопроєкт про боротьбу з олігархами: Вплив олігархів повинні обмежувати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 3773
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01.07.2021 13:38 Відповісти
Дмітрій, ну і де підсанкційний мервечук?
"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" розробили власний законопроєкт про боротьбу з олігархами: Вплив олігархів повинні обмежувати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 5473
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01.07.2021 13:48 Відповісти
научитесь отличать прибыль от состояния.
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01.07.2021 14:35 Відповісти
Ви "праві". Яке ж відношення зростаючий в рази прибуток має до статку.
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01.07.2021 15:49 Відповісти
Ну тогда вы должны знать что согласно декларациям прибыль Порошенко в 2018 году увеличилась более чем 80 раза по сравнению с 2017. В 2019 м уменьшилась в 2 раза по сравнению с 2018.
Это вам для понимания что такое состояние и что такое прибыль или доход.
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01.07.2021 16:43 Відповісти
У скільки, у скільки раз? У більш ніж 80? Серйозно? Може ще раз перевірите, щоб не виглядати так жалюгідно.
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01.07.2021 17:18 Відповісти
ноу проблем. Доход согласно декларации 2017г - 16303874грн. 2018 - 1556273803грн. 2019 - 772961396грн. Все в открытом доступе
2018 г больше 2017 в 95 раз
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01.07.2021 17:45 Відповісти
Это бесполезно. Биомасса слуг голосует рефлекторно по голосу дрессировщика, коим является Разумков, как раньше это делал Чечетов. Только тот поднимал руку, а этот козел если надо голосовать За говорит "прошу пидтрыматы", а если против, то "прошу вызночатысь, та голосуваты".
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01.07.2021 13:42 Відповісти
З усім погоджуюсь, окрім рефлікторності. Ці зелені дегенерати за два роки забуріли і голосують вони за бабло, велике бабло.
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01.07.2021 13:50 Відповісти
"Как передает https://censor.net/ со ссылкой на https://eurosolidarity.org/2021/07/01/yevrosolidarnist-golos-i-batkivshhyna-rozrobyly-vlasnyj-zakonoproekt-dlya-borotby-z-zelenoyu-oligarhiyeyu/?fbclid=IwAR3Emh3BX28cWmHfWBNHfkuod3DYDVnB3gKJNmTI0HR7e0bPzKXrIJoHl34 пресс-службу "ЕС", об этом представители политсил заявили в ходе брифинга." А представители часом не заявили, почему они за 5 лет такой закон не приняли?
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01.07.2021 14:02 Відповісти
а наскільки він був потрібен, коли працювали тендери з "Проззорро" і НАЗК щеняла корупціонерів у владі?
Хоча: мені важко було би відповісти, чому АМКУ тоді не було зубастим.. Але ж сьогодні воно взагалі - "пишечка для своїх"...
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01.07.2021 14:27 Відповісти
Тимошенко и Порошенко придумали, как извести олигархов?
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01.07.2021 14:06 Відповісти
ні, це бесноватий вовка-шут по хотелке коломойского та ахметова кормить зебілів черговою порцією "божьєй росси" у відосиках про "бАратьбу" з олігархами..
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01.07.2021 14:08 Відповісти
рыги и зеленые рыги будут голосовать за свой законопроект вместе.
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01.07.2021 14:14 Відповісти
если хорошо подумать, то зе-рагуль тоже олигарх: у него бизнес в парашии с которого он не платит налоги в Украине, он хранит свои деньги в офшорах, он скупает депутатов-тушек за краденое у народа бабло...
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01.07.2021 14:16 Відповісти
чудная компашка: ВОНА и БэПэПэ. рошен опустился до уровня жулии владимировны.
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01.07.2021 15:03 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко - "https://spektrnews.in.ua/news/zakonoproekt-pro-ol-garh-a---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/117462#gsc.tab=0 ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ОЛІГАРХ-А "
Знаєте, я вже готовий визнати, що закон про олігархів ім. президента Зеленського - це витвір мистецтва. Під благим наміром подолати олігархів, Зеленський веде країну саме в те становище, відсутністю якого ми всі пишалися 30 років незалежності - до розвинутого авторитаризму, зразка путінської Росії. Дивіться:
Головне науково-експертне управління Верховної ради надало свої висновки щодо «законопроекту про олігархів». Від читання тих висновків без перебільшення голова йде обертом.
По-перше, закон не заважатиме олігархам фінансувати політичні партії. Створюєш десятки ФОПів «Роги і копита», які торгують сміттям з офшорами і фінансують партію - і життя чудове.
По-друге, експерти ВР пишуть, що законопроект не має запобіжників проти вибіркового застосування процедури визнання олігархом певної особи. Тобто - олігархом призначать кожного підприємця, який не сподобається Зеленському і ОПУ.
По-третє, закон не обмежує кількість осіб які можуть бути визнані олігархами. Треба буде - визнають сотні тисяч осіб. Бо так захочуть в ОПУ.
По-четверте непередбачена відповідальність за ненадання олігархами щорічної декларації про їхні фінанси. Нададуть, лише якщо самі захочуть.
Окрему увагу приділено тому, що називати бізнесмена олігархом мусить РНБО - консультативний орган при президенті України. РНБО у нас і так вже СБУ, прокуратура і суд в одній особі, тепер воно ще набуде влади оголошувати бізнесменів «ворогами народу», вибачте, олігархами.
НЕУ ВР нагадало, що з олігархами боротися треба шляхом демонополізації і створенням економічної конкуренції. Важелі для цього Зеленський мав від першого дня президентства - Антимонопольний комітет і сузір'я антикорорганів створених за президента Порошенка. Проте, в реальності боротьба з олігархами виглядає так, що за 2020 р. коли країну катував КОВІД і коли впав ВВП, олігархи збагатіли хто у 1,8 рази (Коломойський), а хто у 2,7 рази (Ахмєтов). Додати нічого.
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01.07.2021 16:53 Відповісти
Очевидно, за «законопроектом про олігархів», олігархом назвати можна буде того, кого побажає назвати таким Офіс президента. А найлегше назвати олігархом буде того, чий бізнес оформлений офіційно, а не захований у офшорах. Наприклад Коломойського олігархом назвати буде нереально, офіційно він володіє лише медіа-холдингом «1+1». За звітністю - ніяк не прибутковим. Натомість легко буде назвати олігархом Петра Порошенка - бо він своїх активів не приховує.
Науково-експертне управління ВР не радить законопроект про олігархів на голосування, як такий що порушує зразу низку норм конституції. Проте можна чекати, що в сесійну залу законопроект винесуть і за нього голосуватимуть. Ми маємо вже прецедент - виведення з під тендерних процедур ПрозоРРо проекту на будівництво Київського обхідної дороги (100 мільярдів) та святкування дня Незалежності (5,4 мільярди), які не ухвалив профільний комітет ВР. Але їх проголосували і прийняли. Законами ЗЕкоманда крутить як шахрай торбою.
Очевидно, законопроект про олігархів - це інструмент розправи ОПУ з політичними противниками, незалежно від їхніх статків. Логічним кроком після прийняття такого витвору мусить бути коронація і формування королівської династії Зеленських. Цей законопроект зробить те, чого не зумів зробити Янукович - породить супероліграха. Одного. Всі решта залишаться при своїх статках і активах - в разі, якщо вони не втручатимуться в політику і заноситимуть в ОПУ відповідні знаки поваги в доларовому еквіваленті. Як у Росії Путіна. Незрозуміло лише. Помаранчева революція і Революція Гідності - невже вони були для цього?
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01.07.2021 16:54 Відповісти
 
 