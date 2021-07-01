"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" розробили власний законопроєкт про боротьбу з олігархами: Вплив олігархів повинні обмежувати антикорупційні органи
Три опозиційні фракції - "Європейська Солідарність", "Голос" і "і "Батьківщина" розробили спільний законопроєкт для боротьби з олігархією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це представники політсил заявили під час брифінгу.
За словами нардепа Миколи Княжицького, законопроєкт від влади про так звану деолігархізацію насправді надає президенту Зеленському надзвичайні повноваження одноосібно призначати "олігархами" всіх, хто йому заважає. При цьому в Україні створені антикорупційні органи, які й мають обмежувати олігархічний вплив.
"Суть законопроєкту Зеленського максимально проста – РНБО визначає, хто є олігархом хто не є. Не маючи повноважень проводити розслідування, належачи до однієї політичної сили. Хто ж є олігархом з точки зору авторів цього законопроєкту, які підготували його для Володимира Зеленського? Це не власники телерадіоканалів, не ті багаті люди, прізвища яких ми всі знаємо. Це власники блогів, власники сайтів і ті, кого захоче призначити олігархом РНБО однієї політичної сили", – підкреслив нардеп "ЄС".
Княжицький зазначив, що в новому законопроєкті абсолютно чітко потрібно від Антимонопольного комітету стежити за дотриманням законодавства. Ті, хто його не дотримуються, за пропозицією Антимонопольного комітету потрапляють під спеціальну процедуру, яку проводить і контролює НАЗК.
"Ми пропонуємо, щоб телевізійні канали займали об'єктивну позицію, щоб ми знали, за чий рахунок вони фінансуються, хто за цими телевізійним каналами стоїть", - підкреслив нардеп "ЄС".
"Ми долучилися до підготовки альтернативного законопроєкту, бо вважаємо, що не може дорадчо-консультативний орган, такий як Рада національної безпеки і оборони, визначати та вести реєстр хто олігарх, а хто не олігарх. Бо таким чином ті, хто належать до цієї категорії, уникнуть реальної відповідальності", - заявив нардеп "Батьківщини" Михайло Цимбалюк.
"Фракція "Голос" підтримує боротьбу з олігархами і у зв’язку з цим ми підписали законопроєкт наших колег з "Європейської Солідарності" і подали ряд наших ініціатив щодо безпосередніх змін до антимонопольного законодавства, до податкового. Тому що ми вважаємо, що саме правоохоронні органи повинні боротися і мати достатньо для цього інструментів, щоб боротися з олігархами. Ми вважаємо, що той законопроєкт, який поданий президентом, він якраз і не визнає олігархами тих, хто є дійсно олігархами в цій країні", – наголосив представник "Голосу" Роман Костенко.
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Многие, очень многие себе сейчас даже не представляют в Украине, что завтрашний день может создать эффект взрыва ядерной бомбы в стране.
Слуги завтра собираются принять закон № 5600.
Законом собираются увеличить налоги практически на все области бизнеса.
Рашист гетманцев придумал.
Але це занадто складне для вас, зебілів та ботів))
"Суть законопроекта Зеленского максимально проста - СНБО определяет, кто является олигархом, кто не является. Не имея полномочий проводить расследование, принадлежа к одной политической силе.
Кто же является олигархом с точки зрения авторов этого законопроекта, которые подготовили его для Владимира Зеленского?
Это не владельцы телерадиоканалов, не те богатые люди, фамилии которых мы все знаем.
Это владельцы блогов, владельцы сайтов и те, кого захочет назначить олигархом СНБО одной политической силы"...
Визначення дуже просте.
Тільки вам подоляк про це в методичках не сказав
п.с. як визначити тупість ботів подоляка?
все дуже просто - у них підгорає від слова "олігарх"... що воно таке вони не знають, як команду "фас" добре розуміють))
Що виразилося в троєкратному рості активів при зеленському.
и ни у гудка, ни у каломойского, ни у других владельцев ЗАО Украина среди депутатов и министров не было ни одной куклы, ни одной группы влияния. они совсем не заказывали политику. так все и было.
але тут зебіли вибрали "своего парня" - і ось їх статки зросли за рік в 2-3 рази, а суди почали відміняти борги олігархату на 100 млрд.грн... переносячи їх на нарИд....
але то таке.. нарИд тупий - хай платить))
"100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
Статки олігарха Ігоря Коломойського за 2020 рік зросли до $8 млрд, тоді як минулого літа журнал Forbes оцінював статки бізнесмена в $1 млрд.
В цілому практично всі українські мільярдери з ТОП-10 почали стрімко нарощувати свої активи після приходу до влади команди Володимира Зеленського, свідчить Оновлений рейтинг Forbes.
Так, статки найбагатшої людини України Ріната Ахметова зросли з $2,8 млрд до $7,6 млрд.
"Состояние Виктора Пинчука выросло до $2,5 млрд. В июне 2020 года Forbes Украина оценивал его в $1,4 млрд"
Але про це зебілам дуже складно зрозуміти.. та й зомбоящик інше каже
при рошене олигарх был ************ - рошен . олигарх косюк, как я выше говорил, миллиардные "дотации" из бюджета получал. разница с сегодняшним днем была только в фамилиях олигархов, пасущихся у бюджетного корыта. тогда олигарх рошен и союзные кланы олигархов доили бюджет, сейчас гудок и союзники доят.
Здійснилася мрія зебілів
Хоча звідкиля тобі про це знати - якщо нічого, крім дурнуватих ЦУ в ботофермі подоляка, тобі не дали)
Це й є відповідь на твоє тупе питання: не можна вам, зебілам, пояснити прості речі - бо ви занадто тупі...)
мля, звідкиля вас таких тупих сьогодні набрали на захист вовки-шмарклі та його олігархів?))
Как это? А мальдивский разве не в оппозиции? Или он не олигарх? Или все же "оппозиция" для лоховского элехтурата?
хоча зебіли настілки тупі, що готові самі повіситися - якщо їм скажуть що це "баратьба з алигархами"
ти навіть не спромоглося прочитати визначення "олігарх", але коли тебе ткнули мордою - ти обісралося та почало верещати про "бан"...
До речі, на цензорі банять саме за ідіотизм... й ти про це гарно знаєш...
Вся "борьба з алєгархами" від зеленського
Это вам для понимания что такое состояние и что такое прибыль или доход.
2018 г больше 2017 в 95 раз
Хоча: мені важко було би відповісти, чому АМКУ тоді не було зубастим.. Але ж сьогодні воно взагалі - "пишечка для своїх"...
Знаєте, я вже готовий визнати, що закон про олігархів ім. президента Зеленського - це витвір мистецтва. Під благим наміром подолати олігархів, Зеленський веде країну саме в те становище, відсутністю якого ми всі пишалися 30 років незалежності - до розвинутого авторитаризму, зразка путінської Росії. Дивіться:
Головне науково-експертне управління Верховної ради надало свої висновки щодо «законопроекту про олігархів». Від читання тих висновків без перебільшення голова йде обертом.
По-перше, закон не заважатиме олігархам фінансувати політичні партії. Створюєш десятки ФОПів «Роги і копита», які торгують сміттям з офшорами і фінансують партію - і життя чудове.
По-друге, експерти ВР пишуть, що законопроект не має запобіжників проти вибіркового застосування процедури визнання олігархом певної особи. Тобто - олігархом призначать кожного підприємця, який не сподобається Зеленському і ОПУ.
По-третє, закон не обмежує кількість осіб які можуть бути визнані олігархами. Треба буде - визнають сотні тисяч осіб. Бо так захочуть в ОПУ.
По-четверте непередбачена відповідальність за ненадання олігархами щорічної декларації про їхні фінанси. Нададуть, лише якщо самі захочуть.
Окрему увагу приділено тому, що називати бізнесмена олігархом мусить РНБО - консультативний орган при президенті України. РНБО у нас і так вже СБУ, прокуратура і суд в одній особі, тепер воно ще набуде влади оголошувати бізнесменів «ворогами народу», вибачте, олігархами.
НЕУ ВР нагадало, що з олігархами боротися треба шляхом демонополізації і створенням економічної конкуренції. Важелі для цього Зеленський мав від першого дня президентства - Антимонопольний комітет і сузір'я антикорорганів створених за президента Порошенка. Проте, в реальності боротьба з олігархами виглядає так, що за 2020 р. коли країну катував КОВІД і коли впав ВВП, олігархи збагатіли хто у 1,8 рази (Коломойський), а хто у 2,7 рази (Ахмєтов). Додати нічого.
Науково-експертне управління ВР не радить законопроект про олігархів на голосування, як такий що порушує зразу низку норм конституції. Проте можна чекати, що в сесійну залу законопроект винесуть і за нього голосуватимуть. Ми маємо вже прецедент - виведення з під тендерних процедур ПрозоРРо проекту на будівництво Київського обхідної дороги (100 мільярдів) та святкування дня Незалежності (5,4 мільярди), які не ухвалив профільний комітет ВР. Але їх проголосували і прийняли. Законами ЗЕкоманда крутить як шахрай торбою.
Очевидно, законопроект про олігархів - це інструмент розправи ОПУ з політичними противниками, незалежно від їхніх статків. Логічним кроком після прийняття такого витвору мусить бути коронація і формування королівської династії Зеленських. Цей законопроект зробить те, чого не зумів зробити Янукович - породить супероліграха. Одного. Всі решта залишаться при своїх статках і активах - в разі, якщо вони не втручатимуться в політику і заноситимуть в ОПУ відповідні знаки поваги в доларовому еквіваленті. Як у Росії Путіна. Незрозуміло лише. Помаранчева революція і Революція Гідності - невже вони були для цього?