"ЄС", "Голос" і "Батьківщина" розробили власний законопроєкт про боротьбу з олігархами: Вплив олігархів повинні обмежувати антикорупційні органи

Три опозиційні фракції - "Європейська Солідарність", "Голос" і "і "Батьківщина" розробили спільний законопроєкт для боротьби з олігархією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це представники політсил заявили під час брифінгу.

За словами нардепа Миколи Княжицького, законопроєкт від влади про так звану деолігархізацію насправді надає президенту Зеленському надзвичайні повноваження одноосібно призначати "олігархами" всіх, хто йому заважає. При цьому в Україні створені антикорупційні органи, які й мають обмежувати олігархічний вплив.

"Суть законопроєкту Зеленського максимально проста – РНБО визначає, хто є олігархом хто не є. Не маючи повноважень проводити розслідування, належачи до однієї політичної сили. Хто ж є олігархом з точки зору авторів цього законопроєкту, які підготували його для Володимира Зеленського? Це не власники телерадіоканалів, не ті багаті люди, прізвища яких ми всі знаємо. Це власники блогів, власники сайтів і ті, кого захоче призначити олігархом РНБО однієї політичної сили", – підкреслив нардеп "ЄС".

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Княжицький зазначив, що в новому законопроєкті абсолютно чітко потрібно від Антимонопольного комітету стежити за дотриманням законодавства. Ті, хто його не дотримуються, за пропозицією Антимонопольного комітету потрапляють під спеціальну процедуру, яку проводить і контролює НАЗК.

"Ми пропонуємо, щоб телевізійні канали займали об'єктивну позицію, щоб ми знали, за чий рахунок вони фінансуються, хто за цими телевізійним каналами стоїть", - підкреслив нардеп "ЄС".

"Ми долучилися до підготовки альтернативного законопроєкту, бо вважаємо, що не може дорадчо-консультативний орган, такий як Рада національної безпеки і оборони, визначати та вести реєстр хто олігарх, а хто не олігарх. Бо таким чином ті, хто належать до цієї категорії, уникнуть реальної відповідальності", - заявив нардеп "Батьківщини" Михайло Цимбалюк.

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"Фракція "Голос" підтримує боротьбу з олігархами і у зв’язку з цим ми підписали законопроєкт наших колег з "Європейської Солідарності" і подали ряд наших ініціатив щодо безпосередніх змін до антимонопольного законодавства, до податкового. Тому що ми вважаємо, що саме правоохоронні органи повинні боротися і мати достатньо для цього інструментів, щоб боротися з олігархами. Ми вважаємо, що той законопроєкт, який поданий президентом, він якраз і не визнає олігархами тих, хто є дійсно олігархами в цій країні", – наголосив представник "Голосу" Роман Костенко.