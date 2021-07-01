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хабар (4644) Дніпропетровщина (3261) суддя (1566) Вища рада правосуддя (577) Шевченко Євген (139)

ВРП відсторонила суддю райсуду Дніпропетровської області, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - САП

ВРП відсторонила суддю райсуду Дніпропетровської області, що отримала $2500 хабаря за ухвалення

1 липня 2021 року Вища рада правосуддя за клопотанням генерального прокурора відсторонила від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю районного суду Дніпропетровської області, яку було викрито під час отримання $2,5 тис. неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Термін відсторонення - до 09.08.2021 в межах терміну досудового розслідування.

Нагадаємо, вказану суддю було викрито 7 червня 2021 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ в Дніпропетровській області. В рамках досудового розслідування встановлено, що суддя отримала $2,5 тис. від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі.

9 червня 2021 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудове розслідування триває.

Дивіться також: Детективи взяли на гарячому суддю, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

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и ни с кем не поделилась
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01.07.2021 13:50 Відповісти
Что за нищебродская взятка? Неудобно будет перед пацанами.
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01.07.2021 14:02 Відповісти
Так отстраніть то отстраніл, а на бутилку коли посадять?
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01.07.2021 14:27 Відповісти
Скоро у нас судьи у церкви побираться будут - такие мизерные взятки берут
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01.07.2021 14:29 Відповісти
2500 долларов? Имитация, жалкая имитация борьбы или даже полноценный спектакль! "Ветры" какие-то тревожные задули над судейской мафией, иностранные эксперты "взаправду" могут начать работать... Надо ж поброться, не за жалкие 2500 долларов, а за СОТНИ МИЛЛИОНОВ долларов, отмываемых "типа-судьями" и "типа-правоохранителями"!
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01.07.2021 14:48 Відповісти
Может сразу извениться потом меньше платить надо будет.
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01.07.2021 15:45 Відповісти
Лише відсторонив?
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01.07.2021 16:10 Відповісти
 
 