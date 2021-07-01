ВРП відсторонила суддю райсуду Дніпропетровської області, що отримала $2500 хабаря за ухвалення "правильного" рішення, - САП

1 липня 2021 року Вища рада правосуддя за клопотанням генерального прокурора відсторонила від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю районного суду Дніпропетровської області, яку було викрито під час отримання $2,5 тис. неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Термін відсторонення - до 09.08.2021 в межах терміну досудового розслідування.

Нагадаємо, вказану суддю було викрито 7 червня 2021 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ в Дніпропетровській області. В рамках досудового розслідування встановлено, що суддя отримала $2,5 тис. від громадянина за ухвалення рішення у цивільній справі.

9 червня 2021 року їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудове розслідування триває.

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