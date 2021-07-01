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Польща (8267) смерть (6709) українці (2509) заробітчани (672)

Приїхала на заробітки: в Польщі в річці знайшли тіло зниклої кілька днів тому 36-річної українки

Приїхала на заробітки: в Польщі в річці знайшли тіло зниклої кілька днів тому 36-річної українки

Польські рятувальники і поліція виявили в річці Равка в населеному пункті Кужешин поблизу міста Рава Мазовецька (центр РП) померлу громадянку України, яка зникла 27 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ",про зникнення 36-річної українки у вівторок, 29 червня, повідомив її роботодавець, пише Dziennik.pl.

Працедавець поінформував про зникнення українки, коли вона другий день поспіль не вийшла на роботу. За його словами, в неділю після обіду вона пішла на ріку Равка і вже не повернулася додому.

Поліція та рятувальники в середу організували пошуки зниклої громадянки України в районі, куди вона пішла, зокрема із залученням поліцейського гелікоптера. Під час пошуків у воді виявили тіло жінки і доправили його на берег.

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Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі українки. Слідство має встановити причини смерті.

Як повідомлялося, торік у Польщі зафіксовано 643 випадки смерті громадян України. У 2019 році у Польщі померли 619 громадян України.

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Топ коментарі
+7
На РАБссии сдохло от Ковида 627 хмырей за сутки...,бреше наверно Леонид Гозман...это чтобы обосрать Путлера и Спутник сраный....
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01.07.2021 13:59
+3
Нi, не бреше! Смрад стоiть, аж до кордону!
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01.07.2021 14:40
+1
А если б она умерла в Украине,то пофиг бы статья была!
Нафига все эти страшилки?!
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01.07.2021 13:35
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А если б она умерла в Украине,то пофиг бы статья была!
Нафига все эти страшилки?!
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01.07.2021 13:35 Відповісти
В Україні сама б нк пішла плавати
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01.07.2021 14:25 Відповісти
Мож она и в Польше не сама пошла. Написано же "Следствие должно установить причины смерти."
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01.07.2021 16:07 Відповісти
Утопла.
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01.07.2021 13:39 Відповісти
Вчера умер известный украинский гитарист гурту Мери Тарас Ших....42 года всего...
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01.07.2021 13:54 Відповісти
Странно что в Польше с 2019 года почему то умерли 619 граждан Украины...интересная статистика...в плохом смысле....
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01.07.2021 13:57 Відповісти
Ага, прямо один в один. Это в альтернативной реальности, там где украинцы в 1991 году выбрали Черновала а не Кравчука комуняку. Впрочем 73 % они во все времена одинаково себя ведут.
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01.07.2021 16:59 Відповісти
Что тоже? Украине до Польши ползти ещё лет 20. Вот только через это время она приползёт на сегодняшний польский уровень. А так всё правильно. Приехавшие заробытчане по выходным бухают точно так же как и в Украине. Потом тонут.
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01.07.2021 17:02 Відповісти
поляцы бухают бимбар не меньше, но сотнями не тонут, и мне рассказывать о польше не нужно...
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01.07.2021 17:20 Відповісти
Ну так и ты не рассказывай тут о Польше, поляки норм. люди, там в поляндии наши похуже будут.
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01.07.2021 17:33 Відповісти
я и не рассказываю, многим ехать перехочется, если начну..)...нормальные везде есть, но бимбар провоцирует, однако....
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01.07.2021 17:37 Відповісти
бимбЕр...или «ксенжицувка» ( основа- рожь)
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04.07.2021 17:54 Відповісти
На РАБссии сдохло от Ковида 627 хмырей за сутки...,бреше наверно Леонид Гозман...это чтобы обосрать Путлера и Спутник сраный....
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01.07.2021 13:59 Відповісти
Нi, не бреше! Смрад стоiть, аж до кордону!
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01.07.2021 14:40 Відповісти
ЭТО РОССИЯНИ 100% !!! ЦИФРА УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИЯН ДОЛЖНА БЫТЬ В 100 РАЗ БОЛЬШЕ !!!
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01.07.2021 22:58 Відповісти
 
 