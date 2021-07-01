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НАЗК вимагає від голови наглядової ради "Нафтогазу" Споттісвуд розірвати контракт із Вітренком

НАЗК вимагає від голови наглядової ради

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у приписі голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд вимагає розірвати контракт із головою правління компанії Юрієм Вітренком.

"1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило припис голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд. У приписі НАЗК вимагає припинити контракт № 1 з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконний на підставі ч. 2 ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції". Припис був складений після ознайомлення НАЗК із поясненнями, наданими Кабінетом Міністрів України (КМУ) до Окружного адміністративного суду міста Києва. У поясненнях КМУ вказав, що для припинення контракту необхідне рішення наглядової ради товариства", - наголошується в повідомленні агентства, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Нафтогазу" перенесла розгляд питання про відсторонення Вітренка: просить його швидше представити свою стратегію розвитку компанії

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

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Да кто же Витренко уволит. Если за ним "Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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01.07.2021 13:49 Відповісти
Вопросик! А чьей дыркой в заднице пованивает гениальный манагер Кобелев?
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01.07.2021 14:25 Відповісти
Он еще и свое назначения подписал будучи исполняющим обязанности министра . Вообще шикарно все.
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01.07.2021 13:50 Відповісти
Быстрее, пока ещё у ВВП ярдов не отломал
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02.07.2021 16:02 Відповісти
Виглядає на те, що влетів фуфлижник на бабло, яке планував відбити на хлібеій посаді. Фуфлижник, схоже "кинули". 😁 Бо надто вже щирий розпач у діях Вітренка. 😁
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02.07.2021 17:56 Відповісти
 
 