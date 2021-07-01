Угорщина до 30 липня припиняє пропуск у двох пунктах на кордоні з Україною, - Держприкордонслужба
Головне управління поліції Угорщини повідомило Держприкордонслужбі України про тимчасове обмеження пропуску осіб через кордон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Зокрема, з 2 по 30 липня 2021 угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб і транспортні засоби через пункти пропуску "Барабаш" (з української сторони - "Косино") і "Лонья" (з української сторони "Дзвінкове").
"Просимо врахувати вищезазначену інформацію при плануванні закордонних поїздок. Також зазначаємо, що з української сторони всі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють", - ідеться в повідомленні.
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Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар01.07.2021 13:55 Відповісти Мені подобається 0
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