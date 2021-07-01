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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Беркут (531) злочини проти Майдану (307) Офіс Генпрокурора (3160)

Справи Майдану: ще четверо "беркутівців" підуть під суд за розгін учасників акції протесту 30 листопада 2013 р.

Справи Майдану: ще четверо

Ще чотирьох правоохоронців судитимуть за розгін учасників акції протесту 30 листопада 2013 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх працівників столичного підрозділу міліції особливого призначення "Беркут", які вчинили ряд протиправних дій щодо учасників акції протесту 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в м. Києві.

Їм інкримінується перевищення влади та службових повноважень на виконання протиправного наказу та за попередньою змовою з керівництвом та іншими працівниками міліції, перешкоджання проведенню зборів та мітингів, застосування фізичного насильства щодо учасників мирної акції протесту, незаконне їх затримання та фальсифікація документів – рапортів про начебто вчинення ними адміністративних правопорушень (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Ну очень оперативное правосудие. Такими темпами лет через 20 и до расстрела Небесной Сотни доберутся.
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01.07.2021 14:01 Відповісти
Выкрутятся!
Не буду писать почему, снова забанят.
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01.07.2021 14:04 Відповісти
Нынешние мусорва .мотайте на ус и помните .вас найдут и притянут к ответственности
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01.07.2021 14:08 Відповісти
О, а при прошенці такого не було!
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01.07.2021 14:19 Відповісти
Та да, сиділи по СІЗО, поки клоун не звільнив справжніх вбивць...
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01.07.2021 16:07 Відповісти
Сидели в СИЗО без приговора? Охренеть правосудие.
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02.07.2021 16:09 Відповісти
Ну зараз маємо з чим порівняти...
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02.07.2021 17:37 Відповісти
5 лет, насколько мне известно, никто не сидел без приговора
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02.07.2021 22:26 Відповісти
Я ж кажу зараз є з чим рівняти...
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02.07.2021 22:57 Відповісти
Что сказать? Это урок тем полицейским, которых Зе поставит защищать себя во время будущих протестов.
Но с другой стороны - получается, что Зе на кого-то рассчитывает, раз так спокойно сливает МВД.
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02.07.2021 16:10 Відповісти
Без видеофиксации? )))
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19.10.2021 18:08 Відповісти
 
 