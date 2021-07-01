Справи Майдану: ще четверо "беркутівців" підуть під суд за розгін учасників акції протесту 30 листопада 2013 р.

Ще чотирьох правоохоронців судитимуть за розгін учасників акції протесту 30 листопада 2013 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх працівників столичного підрозділу міліції особливого призначення "Беркут", які вчинили ряд протиправних дій щодо учасників акції протесту 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в м. Києві.

Їм інкримінується перевищення влади та службових повноважень на виконання протиправного наказу та за попередньою змовою з керівництвом та іншими працівниками міліції, перешкоджання проведенню зборів та мітингів, застосування фізичного насильства щодо учасників мирної акції протесту, незаконне їх затримання та фальсифікація документів – рапортів про начебто вчинення ними адміністративних правопорушень (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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