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Білорусь (7841) Лукашенко (2622) санкції (11313)

Лукашенко про санкції проти Білорусі: Безцеремонні спроби усунути конкурентів і накласти лапу на наші ресурси

Лукашенко про санкції проти Білорусі: Безцеремонні спроби усунути конкурентів і накласти лапу на наші ресурси

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає санкції щодо Білорусі безцеремонними спробами усунути конкурентів і накласти лапу на ресурси.

Про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні Форуму регіонів Білорусі та Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Він зазначив, що взаємодія Білорусі та Росії відбувається на тлі зростання напруженості на міжнародній арені, де поки "превалюють деструктивні тенденції".

За його словами, лідери західного світу нібито зробили ставку на силу: вони відверто втручаються у внутрішні справи суверенних держав, постійно змінюють правила гри, ігноруючи базові домовленості.

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"На колективному Заході, у Вашингтоні та Брюсселі, не завжди хочуть чути конструктивні пропозиції. Наші опоненти гальмують всі здорові, позитивні ініціативи і провокують нові кризи. По суті, навмисно руйнується архітектура безпеки, створена після Другої світової війни, - зазначив Лукашенко.

"Тому ми зазнаємо неприкритого економічного та політичного пресингу. Він, може бути, і не знадобився б зараз, якби вони виграли той бліцкриг, який почали в серпні минулого року. Щось у них пішло не так. В той же час зрозуміло, що всі санкції - просто безцеремонні спроби усунути економічних конкурентів і накласти лапу на людські і матеріальні ресурси наших держав. Захід націлений на стримування розвитку, зрив інтеграційних проєктів та зміну курсу білоруського держави (і не тільки білоруського)", - упевнений білоруський диктатор.

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Топ коментарі
+18
это на креветки шоли?
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01.07.2021 14:09
+12
Шо оно мелет? Беларусь картошку в Украине закупает...
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01.07.2021 14:11
+10
На ананасы.
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01.07.2021 14:11
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это на креветки шоли?
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01.07.2021 14:09 Відповісти
На ананасы.
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01.07.2021 14:11 Відповісти
врах позарился на белорусские морепродукты
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01.07.2021 14:14 Відповісти
Лукашенко о санкциях против Беларуси: Бесцеремонные попытки устранить конкурентов и наложить лапу на наши ресурсы - Цензор.НЕТ 977
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01.07.2021 14:21 Відповісти
Аш трісьот.
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01.07.2021 14:25 Відповісти
кровь встает дыбом.
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01.07.2021 15:37 Відповісти
трактор и картошка
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01.07.2021 14:44 Відповісти
Бульбофюрер что-то промычало.
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01.07.2021 14:09 Відповісти
Шо оно мелет? Беларусь картошку в Украине закупает...
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01.07.2021 14:11 Відповісти
Главный ресурс Белоруссии это идиотское население которое мирными протестами протестовала против убийцы луки ! Их да , надо защищать от всего мира, чтоб терпели дальше.
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01.07.2021 14:14 Відповісти
Всё ценное уже у кацапов. А таракан - это вахтёр, который всё это сторожит.
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01.07.2021 14:17 Відповісти
Мойша, паверце, я на вашу бульбу і балотную твань не прэтэндую. Кушайте самі. Пакуль вам кантора юдаў паёк тоўсты выдае.
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01.07.2021 14:14 Відповісти
Лукашенко о санкциях против Беларуси: Бесцеремонные попытки устранить конкурентов и наложить лапу на наши ресурсы - Цензор.НЕТ 3326 З терористами ніхто не хоче співпрацювати.Вбивці мають бути покарані.
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01.07.2021 14:14 Відповісти
кровавая маДУРА в центре Европы
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01.07.2021 14:16 Відповісти
да уж торф нынче главный энергоноситель! захватят белорусские болота и сразу откажутся от СП-2
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01.07.2021 14:15 Відповісти
НЕ ОТДАДИМ БУЛЬБУ!
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01.07.2021 14:15 Відповісти
О да, європейці мабуть дуже бояться конкуренції від МАЗів з конструкцією 30-річної давності і особливо бояться трахторів Білорусь!
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01.07.2021 14:15 Відповісти
А ще є холодильники, телевізори, пралки і багато іншого. Молодець Лукашенко, дбає про економіку країни, бо він білорус і патріот.
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13.07.2021 18:54 Відповісти
баця, разгоняй тему отбирания драныков !
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01.07.2021 14:17 Відповісти
ресурсы? ЕС прделагал миллиарды Беларуси. А не наоборот.
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01.07.2021 14:20 Відповісти
https://twitter.com/shuniaaa1

https://twitter.com/shuniaaa1 Сашулік https://twitter.com/shuniaaa1 @shuniaaa1 https://twitter.com/shuniaaa1/status/1407642498818875394 23 июн.

Мою маму не пустили через білоруський кордон на бусіку.
Сказали, в неї немає поважної причини.

Казкова країна.

Мама просто поїхала побачити мене з онуками, вперше за два роки...

Ненавиджу лукаша, най його чорти в пеклі метровими страпонами вічність їпуть
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01.07.2021 14:21 Відповісти
Мяне аж трасе.
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01.07.2021 14:24 Відповісти
Та це Луку вже "затрясло", нахрена він потрібний тому Заходу, який 8-й рік може висловлювати стурбованість відносно агресії Росії проти України. Куди йому немічному ще зазіхати на якісь ресурси Білорусі.
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01.07.2021 17:29 Відповісти
Самый короткий анекдот: "Материальные ресурсы Беларуси".
Еще ржачнее, что весь мир оказывается спит и видит как бы эти несметные богатства захватить.

Лука, картоху давно уже научились сажать и выращивать, не бойся.
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01.07.2021 14:26 Відповісти
лкуа, які в тебе ресурси, крім людей??????!!!!бояринь сраний!!!!!!!
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01.07.2021 14:26 Відповісти
Картоху хотят всю себе забрать и кормить солдат НАТО, не бывать этому !!!
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01.07.2021 14:27 Відповісти
Ще й креветок усіх виловлять у Білоруському морі 🦐🦐🦐🍤🍤🍤
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01.07.2021 14:36 Відповісти
чим більше при владі тим більше страх пєндєля)))
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01.07.2021 14:28 Відповісти
А шо за ресурсы то? Залежи совков?
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01.07.2021 14:35 Відповісти
Какие ресурсы, таракан ты усатый? Урожай бульбы что-ли?
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01.07.2021 14:37 Відповісти
на турнепс и бульбу..спят и видят как 6м флотом захватить коровники и кизяки))
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01.07.2021 15:20 Відповісти
Лукашенко про санкції проти Білорусі: Безцеремонні спроби усунути конкурентів і накласти лапу на наші ресурси - Цензор.НЕТ 1836
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01.07.2021 15:21 Відповісти
На святое позарились! На картоху!
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01.07.2021 15:50 Відповісти
Понесло вождя
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01.07.2021 16:29 Відповісти
Та його вже з минулого літа "поносить".
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01.07.2021 17:31 Відповісти
Раз Украина наш враг,и ввела санкции,вместе с Западом-придется подписывать союзный договор и соглашаться на военную базу.Поздравляю-получили еще северный фронт.С севера Беларуси,до Киева 230 км.Разворачивайте войска,раз нормально сотрудничать не можете.И готовьтесь к войне.
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01.07.2021 17:12 Відповісти
Какие у Лукашенко ещё есть ресурсы?!!Брехло!! Весь мир знает , что 70 % всего белорусского уже давно принадлежит РОССИИ!! Беларусь бедна как церковная мышь и ещё выкаблучивается!!! Почему тогда ежемесячно батко- махно-Лукашенко бегает к пуйлу и клянчит "Дай миллиардик долларов, дай....!!
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01.07.2021 17:18 Відповісти
А Какие ресурсы? Мы слышали про айтишников и картоху, первых ты просpal, европейцы что у тебя бульбу капают по ночам?
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01.07.2021 20:28 Відповісти
 
 