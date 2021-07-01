Лукашенко про санкції проти Білорусі: Безцеремонні спроби усунути конкурентів і накласти лапу на наші ресурси
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає санкції щодо Білорусі безцеремонними спробами усунути конкурентів і накласти лапу на ресурси.
Про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні Форуму регіонів Білорусі та Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
Він зазначив, що взаємодія Білорусі та Росії відбувається на тлі зростання напруженості на міжнародній арені, де поки "превалюють деструктивні тенденції".
За його словами, лідери західного світу нібито зробили ставку на силу: вони відверто втручаються у внутрішні справи суверенних держав, постійно змінюють правила гри, ігноруючи базові домовленості.
"На колективному Заході, у Вашингтоні та Брюсселі, не завжди хочуть чути конструктивні пропозиції. Наші опоненти гальмують всі здорові, позитивні ініціативи і провокують нові кризи. По суті, навмисно руйнується архітектура безпеки, створена після Другої світової війни, - зазначив Лукашенко.
"Тому ми зазнаємо неприкритого економічного та політичного пресингу. Він, може бути, і не знадобився б зараз, якби вони виграли той бліцкриг, який почали в серпні минулого року. Щось у них пішло не так. В той же час зрозуміло, що всі санкції - просто безцеремонні спроби усунути економічних конкурентів і накласти лапу на людські і матеріальні ресурси наших держав. Захід націлений на стримування розвитку, зрив інтеграційних проєктів та зміну курсу білоруського держави (і не тільки білоруського)", - упевнений білоруський диктатор.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/shuniaaa1 Сашулік https://twitter.com/shuniaaa1 @shuniaaa1 https://twitter.com/shuniaaa1/status/1407642498818875394 23 июн.
Мою маму не пустили через білоруський кордон на бусіку.
Сказали, в неї немає поважної причини.
Казкова країна.
Мама просто поїхала побачити мене з онуками, вперше за два роки...
Ненавиджу лукаша, най його чорти в пеклі метровими страпонами вічність їпуть
Еще ржачнее, что весь мир оказывается спит и видит как бы эти несметные богатства захватить.
Лука, картоху давно уже научились сажать и выращивать, не бойся.