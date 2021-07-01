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ВР (14832) позачергове засідання (223) Корнієнко (665)

Наступного пленарного тижня відбудуться ще два позачергових засідання Ради, - "слуга народу" Корнієнко

Наступного пленарного тижня відбудуться ще два позачергових засідання Ради, -

В останній пленарний тиждень п'ятої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання відбудуться ще два позачергових засідання парламенту, прогнозує перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"До кінця сесії наступного пленарного тижня в нас знову будуть позачергові засідання в тому ж режимі - вівторок, четвер", - сказав Корнієнко журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також не виключив, що до літніх канікул буде прийнятий у цілому закон про деолігархізацію. "Якщо будемо встигати. Буде мало поправок, чому ні?", - відповів народний депутат на питання, чи буде схвалено до літніх канікул вказаний закон.

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Водночас Корнієнко припустив, що ніяких позачергових сесій під час парламентських канікул не буде, оскільки всі депутати будуть у відпустці.

При цьому він повідомив, що парламент збереться на урочисте засідання в День незалежності України - 24 серпня.

"Про великий герб у нас є законопроєкт. Хотілося б в урочистій атмосфері його обговорити і, можливо, прийняти в першому читанні і, може, відразу в цілому", - зазначив перший заступник голови фракції.

Згідно з графіком роботи Верховної Ради, останній пленарний тиждень сесії - 13 - 16 липня.
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На следующей пленарной неделе пройдут еще два внеочередных заседания Рады, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4684
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01.07.2021 14:18 Відповісти
Так как вы "заседаете", то хоть 5 внеочередных по ночам собирайте. А вообще это похоже на сборище заложников, которых никуда не выпускают пока они не протащат нужные бородатой бабушке и тупину законы и поправки.
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01.07.2021 14:22 Відповісти
https://mobile.twitter.com/sotsynianyn
https://mobile.twitter.com/sotsynianyn
Социніанин

@sotsynianyn



Господи. Слава Баранський після того як його звільнили - видалив свої вибачення...

Баранскій і Тарас мали відволікти нас від запуску ринку землі
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01.07.2021 14:24 Відповісти
Сподіваюсь, що сесія вібудется з приводу потворного алкогольного пузяки алкаша Корнієнко?!)))
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01.07.2021 14:27 Відповісти
 
 