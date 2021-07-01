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Спад захворюваності на COVID-19 сповільнюється. Новий спалах можливий у липні-серпні, - KSE

Спад захворюваності на COVID-19 сповільнюється. Новий спалах можливий у липні-серпні, - KSE

Спад захворюваності на COVID-19 в Україні сповільнюється, проте наразі немає великого ризику зростання захворюваності.

Про це заявив керівник центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація із захворюваністю в Україні продовжує іти на спад, якщо говорити про кількість виявлених випадків. При цьому спад уповільнюється", - сказав він.

Водночас він наголосив, що спалах захворюваності в країні можливий у липні-серпні - все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація з поширенням британського, південноафриканського та індійського штамів вірусу в Україні.

"Однак у найближчі тиждень-два ми не очікуємо істотного зростання захворюваності", - додав Ганиченко.

За його словами, середньодобова кількість померлих в Україні продовжує спадати і становить 31 летальний випадок на добу.

"Кількість госпіталізацій припинила спадати та вийшла на плато. Це може бути результатом тривалих вихідних. При цьому виписки продовжують у понад 1,5 раза перевищувати госпіталізації. Кількість пацієнтів із COVID-19 скорочується на 20% за тиждень. Цього тижня спостерігали зростання рівня госпіталізацій у Луганській області понад 60%, але це зростання було технічним", - додав Ганиченко.

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Водночас він зазначив, що трьом областям необхідно наростити кількість тестувань.

"У Київській, Луганській і Хмельницькій областях знижується рівень тестування. Це дуже небезпечно у зв'язку з тим, що минулого тижня в Україні виявили штам "дельта". У Київській і Луганській областях разом зі скороченням тестування зростає коефіцієнт виявлення", - сказав Ганиченко.

У KSE зазначили, що Україні необхідно втричі збільшити темпи вакцинації, щоб вийти на європейський рівень.

"Темпи вакцинації в Україні збільшуються - на третину за минулий тиждень. Завдяки цьому відставання від середньоєвропейських темпів вакцинації скоротилося, проте воно все ще залишається високим (утричі). Україна має втричі наростити темпи, вакцина для цього є", - сказав Ганиченко.

Він додав, що наразі в Україні за добу в середньому вакцинують близько 62 тис. осіб. Для вакцинації 70% населення України необхідно щодня вакцинувати понад 225 тис. людей.

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Топ коментарі
+3
В парашке мор среди наколотых спутником.
А в Индии, дура, всегда трупы на улице сжигали. У них традиция такая.
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01.07.2021 15:34
+1
Посмотрите что в парашке творится, все равно к началу августа это будет у нас. Или жаркую Индию уже забыли все, где трупы на улицах сжигали....
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01.07.2021 15:25
+1
снова фальшивыми тестами будут рисовать фальшивую статистику?
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01.07.2021 15:35
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjxkcPG4cHxAhXo_rsIHXf1DwQQwqsBegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd3jScebHL_k&usg=AOvVaw3AZYfh_y8lYiSxvB115OOa Пациент скорее мертв чем жив
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01.07.2021 14:25 Відповісти
Хто там знає, що буде і коли.
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01.07.2021 14:29 Відповісти
снова фальшивыми тестами будут рисовать фальшивую статистику?
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01.07.2021 15:35 Відповісти
А шоб вы и не сомневались.

Кстати, при Степанове вакцинацией занимался тот самый Ляшко, который теперь вместо Степанова.

Так что чуда не будет - осенью крупный рогатый опять начнет повально болеть и умирать.
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01.07.2021 17:09 Відповісти
Посмотрите что в парашке творится, все равно к началу августа это будет у нас. Или жаркую Индию уже забыли все, где трупы на улицах сжигали....
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01.07.2021 15:25 Відповісти
В парашке мор среди наколотых спутником.
А в Индии, дура, всегда трупы на улице сжигали. У них традиция такая.
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01.07.2021 15:34 Відповісти
дура это ты, с флагом вые....ного недогосударства, пошел нах отсюда, пока дубинку в жопу не вставило кгб
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02.07.2021 10:16 Відповісти
пошел нах
Насрать мне на тебя с высокой горы, Луку больше люби и вазелин припаси, понадобится еще....
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05.07.2021 17:31 Відповісти
как скажешь, шалава
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06.07.2021 03:16 Відповісти
да ты лгбтешник уже порядком подза____бал
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06.07.2021 09:33 Відповісти
 
 