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Новини Агресія Росії проти України
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Ключова тема зустрічі Зеленського і Байдена - участь США в протидії російській агресії, - Кулеба

Ключова тема зустрічі Зеленського і Байдена - участь США в протидії російській агресії, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден під час запланованої на липень зустрічі у Вашингтоні детально обговорять участь США в процесі політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на сході України та протидії російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Ліга".

"Зустріч заради зустрічі з Байденом – це в принципі не та категорія, яка може застосовуватись. Це зустріч із президентом найвпливовішої країни у світі. Це не може бути просто зустріч заради зустрічі.

Програма-максимум – зробити новий крок у питаннях взаємодії з нашими партнерами у сфері безпеки та оборони, інвестицій і торгівлі. Я поки не знаю, чи вийдемо ми із зустрічі вже з готовою відповіддю про те, якою буде участь США у процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російській агресії, але точно президенти будуть дуже детально про це говорити. Це буде ключова тема", - сказав глава МЗС.

Також він зазначив, що мета України - знайти такий формат їхньої участі, який даватиме максимальний результат: "Американці вже в цьому процесі. Але цього недостатньо, щоб змінити поведінку Росії".

Також читайте: Я готовий зустрітися з Путіним, якщо його цікавить вирішення кризових питань. Підготовка до цього непростого матчу триває, - Зеленський

Кулеба також зазначив, що росіяни "категорично не відкидають питання взаємодії з американцями на цьому треку": "Згадайте лінію Сурков-Волкер. Але в нормандському процесі проблеми є. Всі говорять: Росія, ти - сторона конфлікту, виконуй зобов'язання, припиняй війну. А Росія каже: ні, ми не сторона конфлікту ".

"Поки ми не розв'яжемо цей вузол, повноцінне врегулювання неможливе. І треба з американцями дуже предметно поговорити про те, як розв'язати цей вузол. Яку побудувати комбінацію, щоб ми вийшли з глухого кута", - додав міністр.

Нагадаємо, зустріч президентів США Джо Байдена і України Володимира Зеленського запланована на кінець липня.

7 червня радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден поговорили по телефону, обговорювали, серед іншого, візит в Білий дім цього літа.

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Топ коментарі
+4
О чём предметно может поговорить чмо с отвратительным средним образованием имитирующее игру пиписькой на пианино, случайно севшее в первое кресло страны (а в скором времени и на нары, или под шконку) с ПОЛИТИКОМ до мозга костей и Президентом США?
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01.07.2021 14:27
+3
Байден скаже, що не буде ніякої співпраці, поки не буде боротьби з корупцією-це найлегший шлях для нинішньої американської адміністрації з'іхати з теми і не допомагати Україні за вимогою Росії, а дурник скаже, що не розуміє про що іде мова, адже він ніхто і тільки передає меседжі українських олігархів, а месидж простий-будемо грабувати Україну поки можемо, адже бабло ми тримаємо у «вас», так що це ОК, що ви нам не допомагатимете-не заважайте і не переслідуйте. Ось так все закінчаться.
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01.07.2021 14:29
+3
Опять гребаный стыд и срам! Хоть бы в новостях это не афишировали. Правильно кто то написал - голосовали одни а тебе почему то стыдно за их выбор...
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01.07.2021 14:35
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О чём предметно может поговорить чмо с отвратительным средним образованием имитирующее игру пиписькой на пианино, случайно севшее в первое кресло страны (а в скором времени и на нары, или под шконку) с ПОЛИТИКОМ до мозга костей и Президентом США?
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01.07.2021 14:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/163398 чмо с отвратительным средним образованием, между прочим, школу с золотой медалью закончило)))
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01.07.2021 15:25 Відповісти
Оно и юрфак "окончило".
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01.07.2021 15:44 Відповісти
Оно и президентом стало. Прикинь)))
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01.07.2021 23:43 Відповісти
Да, много еще в Украине разного рода умственно отсталых и кретинов. И вот результат - благодаря им и говноканалам ТВ олигархов, оно, это чмо, в президентах.
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02.07.2021 05:38 Відповісти
"Моск костєй" біоробота, якого шахрайським шляхом увіпхали в Білий дім, давно уражений альцгеймером та паркінсоном. Дивіться відео, ботяри.
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01.07.2021 17:56 Відповісти
Байден скаже, що не буде ніякої співпраці, поки не буде боротьби з корупцією-це найлегший шлях для нинішньої американської адміністрації з'іхати з теми і не допомагати Україні за вимогою Росії, а дурник скаже, що не розуміє про що іде мова, адже він ніхто і тільки передає меседжі українських олігархів, а месидж простий-будемо грабувати Україну поки можемо, адже бабло ми тримаємо у «вас», так що це ОК, що ви нам не допомагатимете-не заважайте і не переслідуйте. Ось так все закінчаться.
показати весь коментар
01.07.2021 14:29 Відповісти
Опять гребаный стыд и срам! Хоть бы в новостях это не афишировали. Правильно кто то написал - голосовали одни а тебе почему то стыдно за их выбор...
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01.07.2021 14:35 Відповісти
И не забыть привезти дядюшке Джо явку с повинной(конечно, если клоуна пустят на лужайку Белого дома, что тоже большой вопрос и даже вопросище). Явка с повинной будет очень гармонично сочетаться с перепуганной физиономией автора и подчеркивать все нутро величайшего лидера всех столетий из Кривого Рога.
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01.07.2021 14:36 Відповісти
Ну да.

Вот только после чистосердечного признания ЗЕ в гоизмене и предательстве союзников в интересах РФ получается, что США теперь должны противодействовть Зеленскому.
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01.07.2021 14:58 Відповісти
Основная тема - убрать скоморохов от кормушки и перебить кацапские консервы у власти.
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01.07.2021 15:04 Відповісти
Знову вувузєла винуватий в тім, що чутки про потужного козака байду виявилися, м'яко кажучи, перебільшенням.
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01.07.2021 17:57 Відповісти
А участь України в протидії російській агресії не буде обговорюватися? Ні? Зеленський проти?
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01.07.2021 18:42 Відповісти
 
 