Ключова тема зустрічі Зеленського і Байдена - участь США в протидії російській агресії, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден під час запланованої на липень зустрічі у Вашингтоні детально обговорять участь США в процесі політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на сході України та протидії російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Ліга".

"Зустріч заради зустрічі з Байденом – це в принципі не та категорія, яка може застосовуватись. Це зустріч із президентом найвпливовішої країни у світі. Це не може бути просто зустріч заради зустрічі.

Програма-максимум – зробити новий крок у питаннях взаємодії з нашими партнерами у сфері безпеки та оборони, інвестицій і торгівлі. Я поки не знаю, чи вийдемо ми із зустрічі вже з готовою відповіддю про те, якою буде участь США у процесі політико-дипломатичного врегулювання і протидії російській агресії, але точно президенти будуть дуже детально про це говорити. Це буде ключова тема", - сказав глава МЗС.

Також він зазначив, що мета України - знайти такий формат їхньої участі, який даватиме максимальний результат: "Американці вже в цьому процесі. Але цього недостатньо, щоб змінити поведінку Росії".

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Кулеба також зазначив, що росіяни "категорично не відкидають питання взаємодії з американцями на цьому треку": "Згадайте лінію Сурков-Волкер. Але в нормандському процесі проблеми є. Всі говорять: Росія, ти - сторона конфлікту, виконуй зобов'язання, припиняй війну. А Росія каже: ні, ми не сторона конфлікту ".

"Поки ми не розв'яжемо цей вузол, повноцінне врегулювання неможливе. І треба з американцями дуже предметно поговорити про те, як розв'язати цей вузол. Яку побудувати комбінацію, щоб ми вийшли з глухого кута", - додав міністр.

Нагадаємо, зустріч президентів США Джо Байдена і України Володимира Зеленського запланована на кінець липня.

7 червня радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван повідомив, що президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден поговорили по телефону, обговорювали, серед іншого, візит в Білий дім цього літа.