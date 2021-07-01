США та ЄС закликали Раду прийняти антикорупційну стратегію: настав час цілісного підходу до боротьби з корупцією
США та Європейський Союз заявили, що очікують прийняття Верховною Радою законопроєкту №4135 про введення в дію Національної стратегії боротьби з корупцією України на 2021-2025 роки.
"США і Європейський Союз очікують прийняття Верховною Радою законопроєкту 4135 про введення в дію Національної стратегії боротьби з корупцією України на 2021-2025 роки для включення і координації антикорупційних зусиль України в уряді", - йдеться в повідомленні посольства США в Twitter у четвер, передає Цензор.НЕТ.
Наголошують, що після прийняття США та ЄС готові підтримати Національне агентство із запобігання корупції і зацікавлені сторони в розробці та запровадження державної програми в дію.
"Через чотири роки після завершення останньої стратегії прийшов час цілісного і стратегічного підходу до програми боротьби з корупцією в Україні", - зазначили в американському посольстві.
Будь ласка, зачекайте...
На тотами выходят Ахметка против Пэдра .
Пинчук сразится с победителем ....
пэцьо знает, как обобрать нарид
Невзирая на лица , как говорится ...
Ай-яй-яй. Не знают плохие дяди, кто виноват.
А как на самом деле? А на самом деле Запад даёт Украине деньги взаймы. Не дарит. И чтоб Украина их смогла вернуть - она должна вложить их в своё развитие. А разведки Запада видят , как деньги МВФ заходят в Украину по-белому и тут же выходят в офшоры по-чёрному. И Западу понятно: эти долги не могут быть возвращены. Деньги -то не поработали..ничего не создано на них не производств, ни новых технологий - ничего, что могло бы капитализироваться чтоб вернуть долги.... А воры у власти нагло кричат "нам ещё давайте бабок"..."почему мы до сих порн не Евросоюзе?! " "Не в НАТО?!" Вот им и говорят : хотите в цивилизованный мир - учитесь жить по-цивилизованному. Судить по законам... Не красть. Вести прибыльную экономику.... И тут эти - по уши в долгах и уголовщине маугли - начинают кричать "Они вмешиваются в наши внутренние дела" Забывая сказать, что их внутренние дела - это 3.14ть внешне бабки.
А х**ло не ставит условий быть людьми. Его внешнее управление простое: ОН ставит условие быть его рабами... и он будет ворам у власти платить за это бабки. А народ будет быдлом - но кого это волнует?
Тут мне ща начнут рассказывать о проблемах Запада...О том, какой он хищный... ( в отличие от путина, убившего десятки тысяч и разорившего миллионы - ха-ха-ха) . Так вот : Запад давал кредиты на развитие Японии, Тайваню, Ю Корее, Германии , Израилю и т.д. Всё это равноправные партнёры ..Берут в долг... дают в долг и ведут независимые экономики ... А их военный союз не позволяет всяким х**лам оттяпывать их территории, Что ткое независимые экономики? Это пенсии по полторы штки, зарплата врачам не по 4 брехливые, но по две реальные ... это супермедицина за копейки (30 баксов в месяц из полторушной пенсии) благодаря больничным кассам... Почему так подробно ? ПОтому что задрали рашские методички про "внешнее управление"