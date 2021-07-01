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бойовик (3414) поранення (2779) військовослужбовці (4600) операція Об'єднаних сил (6725)

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими терористами поблизу Широкиного, - ОТУ "Схід".

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими терористами поблизу Широкиного, - ОТУ

Сьогодні, 1 липня, озброєні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів поблизу населеного пункту Широкине.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

"В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості", - випливає з повідомлення.

На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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одужуй козаче, як найскоріше, до повного відновлення!
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01.07.2021 14:50 Відповісти
 
 