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Рада ратифікувала чотири угоди з Францією: вони передбачають отримання 1,3 млрд євро кредитів

Рада ратифікувала чотири угоди з Францією: вони передбачають отримання 1,3 млрд євро кредитів

Верховна Рада прийняла чотири ратифікації. Ратифіковані договори передбачають отримання Україною кредитів на загальну суму 1,3 млрд євро.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували Проєкт Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про офіційну підтримку посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій.

За таке рішення - 338 парламентаріїв.

Набуття чинності рамковим договором стане правовою підставою для здійснення співпраці з оновлення пожежно-рятувальної техніки, а саме пожежної техніки для гасіння пожеж і порятунку людей у ​​висотних будівлях. Необхідність у придбанні такої пожежної техніки європейського виробництва зумовлена, перш за все, тим, що в Україні її ніколи не виробляли і не виробляють сьогодні.

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Проєкт Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про офіційну підтримку оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Укрзалізниця" підтримав 331 присутній.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, ратифікація цієї угоди дозволить забезпечити реалізацію проєкту з оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Українська залізниця" шляхом закупівлі 130 вантажних електричних локомотивів (80 двосистемних і 50 односистемних) зі значною локалізацією виробництва в Україні. На закупівлю нададуть 750 125 000 євро.

За законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про офіційну підтримку проєкту з покращення водопостачання в місті Києві проголосували 349 народних депутатів. Договір передбачає надання концесійного казначейського кредиту в розмірі 70 млн євро.

Законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про підтримку фінансування проєкту з поліпшення постачання питної води в Луганській області прийняли 348 голосами народних депутатів. Загальний обсяг коштів кредиту становить 70 млн євро.

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Топ коментарі
+2
Мелко как-то . Овосч в подобной ситуации взял 3 млрд , и сразу в Камазе ...
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01.07.2021 14:42
+2
Аваков развлекается. Теперь в паровозики решил поиграться за счёт зебилья
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01.07.2021 14:45
+1
Кредити потрібно віддавати з відсотками.До якої пори Україна буде набирати кредитів?
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01.07.2021 14:44
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Мелко как-то . Овосч в подобной ситуации взял 3 млрд , и сразу в Камазе ...
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01.07.2021 14:42 Відповісти
Кредити потрібно віддавати з відсотками.До якої пори Україна буде набирати кредитів?
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01.07.2021 14:44 Відповісти
ці кредити товарні. Під купівлю конкретних французьких товарів.
Скоріш за все гелікоптерів для авакова)
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01.07.2021 14:46 Відповісти
І чим це краще?
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01.07.2021 14:50 Відповісти
Україна вже понабирала кредитів,а віддати не може.Навіть якщо всю землю продати,віддати не вистачить.
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01.07.2021 14:56 Відповісти
Аваков развлекается. Теперь в паровозики решил поиграться за счёт зебилья
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01.07.2021 14:45 Відповісти
опять Айрбасов накупят???
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01.07.2021 14:50 Відповісти
Мозгов нет, берем кредиты.
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01.07.2021 15:02 Відповісти
Луганску кредит, Киеву кредит из общего бюджета а другим городам как? Налоги платят все, а кредиты на нужды города получают исключительные города?
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01.07.2021 15:08 Відповісти
Теперь Авякян накупит на всю сумму новых французских свистелок-перделок...
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01.07.2021 15:19 Відповісти
"Необходимость в приобретении такой пожарной техники европейского производства обусловлена, прежде всего, тем, что в Украине ее никогда не производили и не производят в настоящее время."

ахаха))) зебилам не просто насцали на рожу, им уже срут на голову их квартальные клоуны.
ТОВ "ПК "ПОЖМАШИНА" - украинский производитель пожарок.
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01.07.2021 15:57 Відповісти
нафига покупать дорогущие французские машины, если есть наш производитель делающий аналогичную технику в два-три раза дешевле европейской! наверное, авакяну сильно понравились откаты от жабоедов за бесполезные вертолеты.
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01.07.2021 16:01 Відповісти
 
 