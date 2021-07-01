Рада ратифікувала чотири угоди з Францією: вони передбачають отримання 1,3 млрд євро кредитів

Верховна Рада прийняла чотири ратифікації. Ратифіковані договори передбачають отримання Україною кредитів на загальну суму 1,3 млрд євро.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, народні депутати проголосували Проєкт Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про офіційну підтримку посилення захисту населення, територій та навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій.

За таке рішення - 338 парламентаріїв.

Набуття чинності рамковим договором стане правовою підставою для здійснення співпраці з оновлення пожежно-рятувальної техніки, а саме пожежної техніки для гасіння пожеж і порятунку людей у ​​висотних будівлях. Необхідність у придбанні такої пожежної техніки європейського виробництва зумовлена, перш за все, тим, що в Україні її ніколи не виробляли і не виробляють сьогодні.

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Проєкт Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про офіційну підтримку оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Укрзалізниця" підтримав 331 присутній.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, ратифікація цієї угоди дозволить забезпечити реалізацію проєкту з оновлення парку вантажних електричних локомотивів акціонерного товариства "Українська залізниця" шляхом закупівлі 130 вантажних електричних локомотивів (80 двосистемних і 50 односистемних) зі значною локалізацією виробництва в Україні. На закупівлю нададуть 750 125 000 євро.

За законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про офіційну підтримку проєкту з покращення водопостачання в місті Києві проголосували 349 народних депутатів. Договір передбачає надання концесійного казначейського кредиту в розмірі 70 млн євро.

Законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про підтримку фінансування проєкту з поліпшення постачання питної води в Луганській області прийняли 348 голосами народних депутатів. Загальний обсяг коштів кредиту становить 70 млн євро.