Рада схвалила в першому читанні виділення 1 млрд грн на "Велику реставрацію"

Верховна Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт щодо спрямування частини коштів від Великого будівництва на пам'ятки культурної спадщини.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, 322 народних депутати проголосували за основу Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021" у напрямку частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.

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Також парламентарі скоротили терміни підготовки законопроєкту до другого читання.

Законопроєкт передбачає створення бюджетної програми "Велика реставрація" на 1 млрд грн, що дозволить органам місцевого самоврядування отримати субвенцію на проведення ремонту, консервації, реставрації пам'яток культурної спадщини в комунальній власності.

Фінансування програми здійснюється за рахунок скорочення спеціального фонду бюджетної програми "Фонд розвитку установ загальнодержавного значення".