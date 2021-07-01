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Рада схвалила в першому читанні виділення 1 млрд грн на "Велику реставрацію"

Рада схвалила в першому читанні виділення 1 млрд грн на

Верховна Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт щодо спрямування частини коштів від Великого будівництва на пам'ятки культурної спадщини.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, 322 народних депутати проголосували за основу Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021" у напрямку частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Експертна рада при Міністерстві культури оприлюднила список проєктів для "Великої реставрації"

Також парламентарі скоротили терміни підготовки законопроєкту до другого читання.

Законопроєкт передбачає створення бюджетної програми "Велика реставрація" на 1 млрд грн, що дозволить органам місцевого самоврядування отримати субвенцію на проведення ремонту, консервації, реставрації пам'яток культурної спадщини в комунальній власності.

Фінансування програми здійснюється за рахунок скорочення спеціального фонду бюджетної програми "Фонд розвитку установ загальнодержавного значення".
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Топ коментарі
+14
лучше бы в армию вкладывали
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01.07.2021 14:52
+11
Янык себя реально лохом ощущает, когда видит эти лозунги под схемы очевидные..
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01.07.2021 15:00
+9
миллиард туда...миллиард сюда... а пенсионерам - шиш...ибо пенсионеры реальные (ну хочется в это верить))) а оте програмки..как бы фуфлово-тырительные...
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01.07.2021 14:56
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лучше бы в армию вкладывали
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01.07.2021 14:52 Відповісти
Не двери в ОП важнее.
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01.07.2021 15:01 Відповісти
на Велике Крадівництво, Велике Садівництво, "Большую реставрацию".... короче, на Велике ЗЕльоноє Мудівництво
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01.07.2021 16:13 Відповісти
да это же какой то

«Маленький гигант Большого секса»
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01.07.2021 14:53 Відповісти
Е.анутся ...
Только бы подерибанить того , что простые гномики заработали .
Самим заработать , с умом инвестировав , это не про них ...
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01.07.2021 14:54 Відповісти
Это про них

Рада схвалила в першому читанні виділення 1 млрд грн на "Велику реставрацію" - Цензор.НЕТ 8976
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01.07.2021 15:10 Відповісти
миллиард туда...миллиард сюда... а пенсионерам - шиш...ибо пенсионеры реальные (ну хочется в это верить))) а оте програмки..как бы фуфлово-тырительные...
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01.07.2021 14:56 Відповісти
деньги на ремонт песионеров старше 75 лет пойдут на Большую реставрацию

радуйся, мудрий наріде ЗЕльонму провіднику нації
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01.07.2021 15:00 Відповісти
Дали Кличку денег на реставрацию Пушкинского квартала между Пушкинской и Васильковской там четыре дома Михельсона стояли отселённые много лет
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01.07.2021 15:29 Відповісти
Янык себя реально лохом ощущает, когда видит эти лозунги под схемы очевидные..
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01.07.2021 15:00 Відповісти
Я так розумію, що "Велика реставрація", то є конкурент "Великому крадівництву"!))) Тепер розмірковую... За когож вболівати?...)))
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01.07.2021 15:03 Відповісти
Медика должен миллиарды, армии должен миллиарды, соцфондам должен миллиарды, на пенсии денег нет -- а оно миллиарды на тупой пиар выбрасывает, гнида.
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01.07.2021 15:07 Відповісти
А шо они будут реставрировать?

Где списки объектов?
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01.07.2021 15:08 Відповісти
ваенная тайна)
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01.07.2021 15:13 Відповісти
Главным реставратором назначат Колю-котлету?Ну тогда списки у него.Паноптикум,мля...
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01.07.2021 15:25 Відповісти
Коммуналку сначала сбалансируйте, чтобы ликвидировать "субсидии".
Денег много в казне, все долги уже поотдавали ?
Евреи любят говорить о себе, что они - "умные люди" - так где этот ум ?
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01.07.2021 15:12 Відповісти
Это всего-лишь новая серия программы "Большое крадивныцтво".

А на повышение пенсий и зарплат военным денег нет и не предвидится...
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01.07.2021 15:13 Відповісти
Кстати, в рамках этого программы ЗЕ уже строит свое "межигорье" с бассейнами и фонтанами на острое Бирючий на месте резиденции Хрущева.
Рада схвалила в першому читанні виділення 1 млрд грн на "Велику реставрацію" - Цензор.НЕТ 8535
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01.07.2021 15:24 Відповісти
Зрозуміло - щоб туди не зайшли майданівці з інспекцієй
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01.07.2021 15:38 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищання енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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01.07.2021 15:24 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html "Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый КМ Украины составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України"
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01.07.2021 15:37 Відповісти
хм.. Безбожное воровство с бюджета у нас теперь называется - Большая --- Стройка, реставрация, озеленение и т.д. и т.п... Пора уже клоунов забрасывать коктейлями.....
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01.07.2021 15:40 Відповісти
а на велике садiвництво уже выделили ********?
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01.07.2021 15:43 Відповісти
А на лечение раненных солдат будут по старинке волонтеры собирать? А на "Большом воровстве" половину средств украдут, никто и не заметит. Контролировать и проверять свои же будут. Ни капли совести не осталось у ЗЕшоблы.
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01.07.2021 16:36 Відповісти
Первый миллиард пошел... Как делить будем? Это тебе! Это тоже тебе! Это все время тебе...
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01.07.2021 22:38 Відповісти
 
 