Рада схвалила в першому читанні виділення 1 млрд грн на "Велику реставрацію"
Верховна Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт щодо спрямування частини коштів від Великого будівництва на пам'ятки культурної спадщини.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема, 322 народних депутати проголосували за основу Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021" у напрямку частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.
Також парламентарі скоротили терміни підготовки законопроєкту до другого читання.
Законопроєкт передбачає створення бюджетної програми "Велика реставрація" на 1 млрд грн, що дозволить органам місцевого самоврядування отримати субвенцію на проведення ремонту, консервації, реставрації пам'яток культурної спадщини в комунальній власності.
Фінансування програми здійснюється за рахунок скорочення спеціального фонду бюджетної програми "Фонд розвитку установ загальнодержавного значення".
Будь ласка, зачекайте...
«Маленький гигант Большого секса»
Только бы подерибанить того , что простые гномики заработали .
Самим заработать , с умом инвестировав , это не про них ...
радуйся, мудрий наріде ЗЕльонму провіднику нації
Где списки объектов?
Денег много в казне, все долги уже поотдавали ?
Евреи любят говорить о себе, что они - "умные люди" - так где этот ум ?
А на повышение пенсий и зарплат военным денег нет и не предвидится...
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищання енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ