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Звести до мінімуму прийом кортикостероїдів та антибіотиків: у ВООЗ дали рекомендації щодо боротьби з поширенням "чорної цвілі"

Звести до мінімуму прийом кортикостероїдів та антибіотиків: у ВООЗ дали рекомендації щодо боротьби з поширенням

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дала рекомендації щодо мінімізації поширення "чорної цвілі", або мукормікозу. Для цього необхідно скоротити використання гормональних препаратів і антибіотиків під час лікування коронавірусу нового типу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомила представниця ВООЗ Меліта Вуйнович.

Вона вказала, що низка грибкових інфекцій, виявлених у пацієнтів з COVID-19 в Індії, пов'язана з дріжджами або цвіллю. Вони є в навколишньому середовищі, але уражають людей, у яких імунна система ослаблена. За словами Вуйнович, йдеться про тих, хто хворіє на діабет або інші хронічні захворювання, рак, а також тих, хто тривалий час приймав певні ліки. Вона зазначила, що коронавірусна інфекція теж послаблює імунітет.

"ВООЗ рекомендує звести до мінімуму невідповідне використання кортикостероїдів та антибіотиків для легких випадків і випадків середньої тяжкості", - сказала Вуйнович.

Вона пояснила, що кортикостероїди під час тяжкого перебігу COVID-19 рятують життя, але їхнє широке застосування може спричиняти грибкові інфекції.

Також читайте: ВООЗ не рекомендує комбінувати різні вакцини проти COVID-19, але схвалює введення другої дози Pfizer після першої ін'єкції AstraZeneca

Представниця ВООЗ також порадила ретельно очищати і дезінфікувати біомедичне обладнання, зокрема вентилятори. Під час діагностики грибкових захворювань у пацієнта слід використовувати спеціальні препарати.

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Топ коментарі
+5
Чем выжигать плесень зелёную?
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01.07.2021 15:00
+4
В Індії чорна, в Україні - зелена.
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01.07.2021 15:07
+2
Наверно высокая влажность
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01.07.2021 15:02
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Чем выжигать плесень зелёную?
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01.07.2021 15:00 Відповісти
Пліснява в Індії?!- Вау!
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01.07.2021 15:01 Відповісти
Наверно высокая влажность
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01.07.2021 15:02 Відповісти
В Індії чорна, в Україні - зелена.
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01.07.2021 15:07 Відповісти
Против чёрной плесени хорошо работает карбофос .
Я , как дочь вирусолога , это точно знаю !
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01.07.2021 15:13 Відповісти
...а напалм - еще лучше!
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01.07.2021 15:17 Відповісти
А чим ковід лікувати ?
Якщо без ліків не обійтись...
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01.07.2021 15:27 Відповісти
ковід не лікують .лікують лише наслідки.по сімптомам
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01.07.2021 15:59 Відповісти
Можно просто маски, бесполезные против вирусов, убрать нафиг.
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01.07.2021 15:36 Відповісти
Чорна пліснява - це еврейісус.
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01.07.2021 15:54 Відповісти
Так там священим коровячим навозом балуються . Ну і таким що для нас гидке
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01.07.2021 19:26 Відповісти
 
 