Глава МЗС Франції Ле Дріан роз'яснив Кулебі мотиви ідеї Макрона про саміт із Путіним: Париж за вимогливий діалог із Москвою
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном з ініціативи французької сторони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
"Дмитро Кулеба окремо торкнувся питання визнання Францією українських свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Сторони домовилися, що незабаром відбудуться відповідні українсько-французькі консультації", - зазначено в повідомленні.
Міністри відзначили безпрецедентно високий рівень, якого зараз досягли двосторонні відносини України і Франції. Французький міністр висловив задоволення тісним діалогом, який склався в нього з українським колегою.
Ле Дріан висловив подяку Кулебі за його особисте сприяння швидкому і злагодженому переїзду посольства Франції в Україні в нове приміщення.
"Міністри схвалили активний розвиток економічного співробітництва, зокрема укладення чотирьох стратегічних міжурядових угод на загальну суму понад 1,3 млрд. євро. Сторони позитивно відзначили недавній візит повноважної делегації Асоціації французьких підприємств MEDEF в Україну, участь у якому взяли топ-керівники низки французьких компаній", - наголошують у МЗС.
Також сторони обговорили перспективи роботи Нормандського формату на всіх рівнях: глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, радників лідерів.
Кулеба зазначив, що Україна високо цінує зусилля Франції в рамках Нормандського формату, який залишається основним майданчиком для врегулювання російсько-українського збройного конфлікту незважаючи на провокаційну поведінку Росії.
У свою чергу Ле Дріан докладно роз'яснив Кулебі мотиви недавньої німецько-французької ініціативи з відновлення діалогу ЄС із Російською Федерацією, яка не знайшла підтримки серед країн-членів ЄС.
"Французький міністр наголосив, що Париж виступає за вимогливий діалог щодо Москви. Глава української дипломатії нагадав, що ЄС призупинив проведення самітів із Росією в 2014 році внаслідок агресії РФ проти нашої держави, і без конструктивних кроків із російської сторони говорити про відновлення такого формату діалогу немає ніяких підстав", - цитує пресслужба зовнішньополітичного відомства України слова французького міністра.
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Нет ли тут у кулебы какого диссонанса?
Кроме того Макрон не торгует с русней сериалами собственного призводства, да и Крым оккуупировали не у него.
Россия закупила 400.000 вакцин Pfizer. Скрепы затрещали.
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https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1410572291579256832 17 мин
Итак, размер правящей группировки (с семьями и наложницами) определён - 200 000 человек. Золотой фонд России.
Використовуючи шпальти німецького видання Die Zeit, Г.Наусєда висунув Росії певні вимоги. "Тому, щоб відновити діалог, Росія повинна спочатку виконати певні умови. Повернути Крим Україні, закінчити війну на Донбасі, вивести війська з Абхазії та Південної Осетії. Звільнити політичних в'язнів. Дозволити діяти незалежним ЗМІ."
Но ихним властям выгодно делать из Пукина мировое зло , потому что их проблемы тоже решить не просто - турки , арабы , албанцы . Их всех нужно кормить , а простой народ этого понять не может ...
Вот такой требовательный разговор будет у Макрона с Х@йлом