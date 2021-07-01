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Глава МЗС Франції Ле Дріан роз'яснив Кулебі мотиви ідеї Макрона про саміт із Путіним: Париж за вимогливий діалог із Москвою

Глава МЗС Франції Ле Дріан роз'яснив Кулебі мотиви ідеї Макрона про саміт із Путіним: Париж за вимогливий діалог із Москвою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном з ініціативи французької сторони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Дмитро Кулеба окремо торкнувся питання визнання Францією українських свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Сторони домовилися, що незабаром відбудуться відповідні українсько-французькі консультації", - зазначено в повідомленні.

Міністри відзначили безпрецедентно високий рівень, якого зараз досягли двосторонні відносини України і Франції. Французький міністр висловив задоволення тісним діалогом, який склався в нього з українським колегою.

Ле Дріан висловив подяку Кулебі за його особисте сприяння швидкому і злагодженому переїзду посольства Франції в Україні в нове приміщення.

"Міністри схвалили активний розвиток економічного співробітництва, зокрема укладення чотирьох стратегічних міжурядових угод на загальну суму понад 1,3 млрд. євро. Сторони позитивно відзначили недавній візит повноважної делегації Асоціації французьких підприємств MEDEF в Україну, участь у якому взяли топ-керівники низки французьких компаній", - наголошують у МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ключова тема зустрічі Зеленського і Байдена - участь США в протидії російській агресії, - Кулеба

Також сторони обговорили перспективи роботи Нормандського формату на всіх рівнях: глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, радників лідерів.

Кулеба зазначив, що Україна високо цінує зусилля Франції в рамках Нормандського формату, який залишається основним майданчиком для врегулювання російсько-українського збройного конфлікту незважаючи на провокаційну поведінку Росії.

У свою чергу Ле Дріан докладно роз'яснив Кулебі мотиви недавньої німецько-французької ініціативи з відновлення діалогу ЄС із Російською Федерацією, яка не знайшла підтримки серед країн-членів ЄС.

"Французький міністр наголосив, що Париж виступає за вимогливий діалог щодо Москви. Глава української дипломатії нагадав, що ЄС призупинив проведення самітів із Росією в 2014 році внаслідок агресії РФ проти нашої держави, і без конструктивних кроків із російської сторони говорити про відновлення такого формату діалогу немає ніяких підстав", - цитує пресслужба зовнішньополітичного відомства України слова французького міністра.
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Топ коментарі
+16
Та ДА , когда-то вы с паном Гитлером были за такой диалог ... гниды вы и не более того ...
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01.07.2021 15:21
+10
Макрон на встрече с Путлером будет такой же требовательный как шмаркля.
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01.07.2021 15:24
+9
Они были решительны и требовательны с Фюрером! Результаты мы все прекрасно знаем
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01.07.2021 15:34
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Та ДА , когда-то вы с паном Гитлером были за такой диалог ... гниды вы и не более того ...
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01.07.2021 15:21 Відповісти
Они были решительны и требовательны с Фюрером! Результаты мы все прекрасно знаем
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01.07.2021 15:34 Відповісти
ПРЖ пішов на ПНХ разом із сльозливою фрау МРК!
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01.07.2021 16:46 Відповісти
сколько можно бакланить..
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01.07.2021 15:21 Відповісти
Макрон на встрече с Путлером будет такой же требовательный как шмаркля.
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01.07.2021 15:24 Відповісти
А был диалог с Гитлером во время нападения Рейха на Францию в 1940 году?
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01.07.2021 15:24 Відповісти
был целый коллаборационисткий режим
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01.07.2021 15:38 Відповісти
Тянет этих европейцев со всяким говном побазарить ...
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01.07.2021 15:26 Відповісти
Я от не понимаю, - бубося аж усирается так с ****** поговорить желает, а Макрону низзя?
Нет ли тут у кулебы какого диссонанса?
Кроме того Макрон не торгует с русней сериалами собственного призводства, да и Крым оккуупировали не у него.
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01.07.2021 15:28 Відповісти
Так и клоуна тянет , тот его уже послал куда-подальше , но все равно клянчит !
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01.07.2021 15:30 Відповісти
французия и гермонии - ссыкуны-предатели... вернее, два проститутки низкого пошиба...
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01.07.2021 15:30 Відповісти
bamr@bamr69 6 ч

Россия закупила 400.000 вакцин Pfizer. Скрепы затрещали.

https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1410572291579256832 17 мин

Итак, размер правящей группировки (с семьями и наложницами) определён - 200 000 человек. Золотой фонд России.
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01.07.2021 15:31 Відповісти
З москалями будуть рахуватися.Ніхто москалів розвалювати не буде.Подивіться,скільки західного бізнесу там.
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01.07.2021 15:33 Відповісти
Можно после развала Расеи другим ново образующих государств типа Татарстан, Приуральская республика, Якутия и т.д заключать напрямую договора
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01.07.2021 15:39 Відповісти
Та не буде розвалу.Це примарна надія.Ну може колись і буде.
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01.07.2021 15:44 Відповісти
А почему при Гитлере таких предложений не было со стороны Японии и Италии по отношению к Франции?
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01.07.2021 15:34 Відповісти
вимагати в ***** можуть лише Великобританія і США. А ви, жабоїди та німчура - ви лише прохачі.
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01.07.2021 15:35 Відповісти
Президент Литви Гітанас Наусєда відповів Путіну на його пропозицію почати діалог між РФ і Європейским Союзом.
Використовуючи шпальти німецького видання Die Zeit, Г.Наусєда висунув Росії певні вимоги. "Тому, щоб відновити діалог, Росія повинна спочатку виконати певні умови. Повернути Крим Україні, закінчити війну на Донбасі, вивести війська з Абхазії та Південної Осетії. Звільнити політичних в'язнів. Дозволити діяти незалежним ЗМІ."
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01.07.2021 15:35 Відповісти
Когда начинают пояснять главы МИД ... переключаю на другой канал.
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01.07.2021 15:37 Відповісти
Московиты без союзников - просто куча дерьма с шизиком во главе .
Но ихним властям выгодно делать из Пукина мировое зло , потому что их проблемы тоже решить не просто - турки , арабы , албанцы . Их всех нужно кормить , а простой народ этого понять не может ...
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01.07.2021 15:40 Відповісти
Вы им "требовательный диалог", а они вам бомбой по фрегату, вот и консенсусссс...
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01.07.2021 15:46 Відповісти
Сейчас.когда истерика "не злите Путина" ,активно разжигаемая меркельшами-макрелями не прошла и в истерике только кремляди.официальные Германия и Франция будут пытаться выкрутиться и "пересказать" заявления своих лидеров...А вот общественность увидела,что и ЕС уже не поддаётся влиянию путинских "евроблях"
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01.07.2021 15:47 Відповісти
бред продажный
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01.07.2021 15:59 Відповісти
Глава МЗС Франції Ле Дріан роз'яснив Кулебі мотиви ідеї Макрона про саміт із Путіним: Париж за вимогливий діалог із Москвою - Цензор.НЕТ 8574
Вот такой требовательный разговор будет у Макрона с Х@йлом
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01.07.2021 16:02 Відповісти
Требовательный диалог с Москвой должен длиться не дольше пулеметной очереди 😬
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01.07.2021 16:07 Відповісти
Макрон завербованный КГБшником просто и все!
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01.07.2021 16:28 Відповісти
У вас є Норманський формат, колишній Мінський формат. Там "вимогливий діалог" з москотостанським карліком не складається? Чи потрібен *в москотських кривавих фублях* _вимогливий діалог_?
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01.07.2021 17:10 Відповісти
Этот Макрон уже все коленки на штанах протёр , со своей страшной требовательностью и обеспокоенностью, по отношению к Пуйлу!!
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01.07.2021 17:11 Відповісти
Ну и кто не даёт Франции и Германии проводить * требовательный* диалог с рашей на межгосударственном уровне ? Никто же не мешает им в этом Дык сами не хотят Хотят на уровне ЕС Чтобы тянуть эту песню до бесконечности Это ж\диалог ради диалога Не более
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01.07.2021 18:13 Відповісти
 
 