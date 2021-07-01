Засідання ТСК Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України відбудеться 6 липня, - "слуга народу" Безугла

Перше засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування дій вищих посадових осіб проти суверенітету України відбудеться у вівторок, 6 липня, повідомила глава ТСК Мар'яна Безугла (фракція "Слуга Народу").

"Засідання ТСК з розслідування дій високопосадовців проти суверенітету України о 14:00, вівторок", - написала Безугла в четвер у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, буде організована пряма трансляція засідання ТСК.

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Нагадаємо, 19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили листування в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.