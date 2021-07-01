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Засідання ТСК Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України відбудеться 6 липня, - "слуга народу" Безугла

Засідання ТСК Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України відбудеться 6 липня, -

Перше засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування дій вищих посадових осіб проти суверенітету України відбудеться у вівторок, 6 липня, повідомила глава ТСК Мар'яна Безугла (фракція "Слуга Народу").

"Засідання ТСК з розслідування дій високопосадовців проти суверенітету України о 14:00, вівторок", - написала Безугла в четвер у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, буде організована пряма трансляція засідання ТСК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" і "Голос" не беруть участь там, де пахне обманом. Правда про зрадника з Банкової стане відомою, - Ар'єв про відкликання із ТСК із розслідування дій посадових осіб

Засідання ТСК Ради з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України відбудеться 6 липня, - слуга народу Безугла 01

Нагадаємо, 19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

Раніше ЗМІ оприлюднили листування в чаті "слуг народу" "Група Гришиної". У ній "слуги народу" отримали завдання на сьогоднішнє засідання Ради: "Проваливаем ВСК по вагнеровцам. Принимаем игорку"

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

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Топ коментарі
+12
20.08.20 Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера"." Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ./ 25.06.21 Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
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01.07.2021 15:49
+9
Единственное, чего я не пойму, за какие грехи её родителей на ней природа отдохнула.
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01.07.2021 15:47
+9
Бадоєв дописує сценарій вистави?
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01.07.2021 15:51
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Единственное, чего я не пойму, за какие грехи её родителей на ней природа отдохнула.
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01.07.2021 15:47 Відповісти
Та да. Даже журналисты просят переводчика с ее языка
https://twitter.com/Bykvu/status/1361360668436348930
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01.07.2021 15:52 Відповісти
послушал 10 секунд Я У ШОКЕ... у меня дефект речи..потому что оглох в младенчестве тугоухость неврит слухового нерва врачи спасали антибиотиком 3 взрослых младенцу с 11 суток жизни житие а побочно(тогда и не знали про такое полная глухота мне повезло) так вот что такое дефект речи и все такое знаю на своей шкурке но чтобы иметь вроде и нормальный язык и слух (у меня утрата 30-35%) была сейчас наверное чуточку больше.. и я работал ПУБЛИЧНО В СУДАХ процессе как адвокат общался в структурах и мог выражать свои мысли нения а тут явно отстает в развитии ее интеллект уровня сломанной табуретки.. вы уж простите за едкость... Откуда это бэ мэ ку-ка-ре-ку набрало в Слуги Вовчик хотя он сам не способен свободно без суфлера сказать свои мысли и предложения...я не понимаю в век интернета и такое скудоумие словарного запаса интелекта способности к импровизациям...
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01.07.2021 16:20 Відповісти
Каков поп Зеля - таков и приход.

Такое слушать невозможно. Можно получить рак сознания. И ЭТО руководитель (!!) парламентской комиссии и один из официальных спикеров (!!) фракции. Ее суют на все мероприятия и программы. Остальные, получается, еще тупее.
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01.07.2021 16:33 Відповісти
Ваш! Зеиуда первый на очереди ! Сам признался и ещё грозиться референдум провести с целью отторжения оккупированных территорий !
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01.07.2021 16:13 Відповісти
Не мой. Их. Умственно недоразвитых от рождения ЗеДолбней.
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01.07.2021 16:43 Відповісти
немного не та хвамилия помните Голохвастов или Голохвостов (в паспорте неправильно )
Безмозглая вот ее настоящая хвамилие...
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01.07.2021 16:14 Відповісти
Они все прикидываются , как и их предводитель 🤢🤡 косят под дурачков , когда им надо !
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01.07.2021 16:19 Відповісти
боюсь вас разочаровать они в НАТУРЕ ТАКИЕ ДУРАЧЬЕ массово.. речь не о служивой плотве такого дегенератство у нас в Украине и типа 73 по факту 38% от всего списка избирателей страны и такое младое поколение и с каждым годом младые только деградируют во всех смыслах превращаясь в примитивных злых приматов...
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01.07.2021 16:22 Відповісти
20.08.20 Зеленский назвал "бредом" информацию о "сливе" спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера"." Я не знаю ни о каком "сливе" какой-то там операции ./ 25.06.21 Зеленский лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
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01.07.2021 15:49 Відповісти
Бадоєв дописує сценарій вистави?
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01.07.2021 15:51 Відповісти
Я думала, что моя соседка-дворничиха Людка - дура! Как же я ошибалась!) Марьянка безмозглая ее превзошла по минус ай кью!)
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01.07.2021 15:53 Відповісти
она заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, Вам не страшно?
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01.07.2021 16:08 Відповісти
Янелох под себя их селекционировал Хламидия тищенко , корниенко
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01.07.2021 16:17 Відповісти
Валя п., а возможно, и сама дэбилка Ирма крот, ты мне шо, бл., угрожать вздумало,?!))) Видела я эту уродку. Мне СМЕШНО!)))
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01.07.2021 16:17 Відповісти
будут судить Порошенко за слив по вагнеровцам? борщевой набор считать будут или уже не надо?
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01.07.2021 17:50 Відповісти
 
 