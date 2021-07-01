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Кабмін увів постпреда ЄС Маасікаса в комітет із призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств

Кабмін увів постпреда ЄС Маасікаса в комітет із призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств

Кабінет Міністрів увів главу представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса до складу комітету з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств як незалежного недержавного експерта.

Відповідне урядове розпорядження від 30 червня 2021 року №697-р оприлюднено на "Урядовому порталі", передає Цензор.НЕТ.

"Внести до персонального складу незалежних недержавних експертів, які входять до складу комітету з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств... Матті Маасікаса, громадянина Естонської Республіки (за згодою)", - йдеться в розпорядженні.

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Раніше Кабмін розширив коло незалежних членів до п'яти за рахунок представника ЄС.
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