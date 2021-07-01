Кравчук до кінця літа не братиме участі в засіданнях ТКГ за станом здоров'я, - ЗМІ

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук як мінімум 2 місяці не братиме участі в її роботі після перенесеної операції на серці.

Про це з посиланням на джерело в оточенні Кравчука повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Стан Леоніда Макаровича без змін. Стабільний. У нього була складна операція на серці. У липні-серпні він не братиме участі ні в яких переговорах", - повідомило джерело.

За його словами, Кравчук "уже давно перебував під наглядом лікарів".

Раніше представник ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Кравчуку зробили операцію на серці. Офіс Президента поки що не розглядає можливості замінити Кравчука на посаді глави української делегації в ТКГ.

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