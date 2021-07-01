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здоров'я (440) Кравчук (546) операція (120) Тристороння контактна група (827)

Кравчук до кінця літа не братиме участі в засіданнях ТКГ за станом здоров'я, - ЗМІ

Кравчук до кінця літа не братиме участі в засіданнях ТКГ за станом здоров'я, - ЗМІ

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук як мінімум 2 місяці не братиме участі в її роботі після перенесеної операції на серці.

Про це з посиланням на джерело в оточенні Кравчука повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Стан Леоніда Макаровича без змін. Стабільний. У нього була складна операція на серці. У липні-серпні він не братиме участі ні в яких переговорах", - повідомило джерело.

За його словами, Кравчук "уже давно перебував під наглядом лікарів".

Раніше представник ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Кравчуку зробили операцію на серці. Офіс Президента поки що не розглядає можливості замінити Кравчука на посаді глави української делегації в ТКГ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кравчук не прийшов на урочисте засідання ВР з нагоди Дня Конституції за станом здоров'я, - прессекретарка
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Топ коментарі
+6
Сидел бы уже спокойно на пенсии, пердун старый
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01.07.2021 16:19
+3
зтот каммуняцкий дед матерый сачок, еще нас переживет
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01.07.2021 16:21
+3
Очкует дед. На больничку закосил
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01.07.2021 16:21
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Сидел бы уже спокойно на пенсии, пердун старый
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01.07.2021 16:19 Відповісти
А хто буде доповідати у ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ невідкладний законопроект про Великий Державний Герб України?
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01.07.2021 19:05 Відповісти
Да оставьте уже Кравчука в покое. Он сделал свое дело честно. И раз уж пола такая тема про глав трехсторонней контактной группы в виде бывших президентов Украины, то назначайте Пороха (пчеловода даже нечего думать).
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01.07.2021 16:20 Відповісти
про сало в шоколаде надо говорить или хорошо или никак . если вспомнить про дружбу с сукисами . медведчуком и сдпу-о и черные шарики в раде против НАТО
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01.07.2021 16:20 Відповісти
зтот каммуняцкий дед матерый сачок, еще нас переживет
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01.07.2021 16:21 Відповісти
Очкует дед. На больничку закосил
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01.07.2021 16:21 Відповісти
Пусть наслаждается - кефир ,зефир и тёплый сортир ! Сколько можно старичками прикрываться ?
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01.07.2021 16:22 Відповісти
по состоянию ума - его пора бы отправить на отдых....
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01.07.2021 16:28 Відповісти
Тут все подумали насчет кравчука так же как и я?
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01.07.2021 16:37 Відповісти
Так может ну его *****. Пусть уже доживает на чеснонаграбленное.
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01.07.2021 16:40 Відповісти
Хватит этому предателю Украины Кравчуку, Учавствовать во всех сомнительных для УКраины переговорах!!Там где Кравчук там всегда россия и пуйло-*****!! это из-за бездаря Кучмы сегодня идёт война на Донбассе!! Пусть лучше гусей на даче пасёт!!
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01.07.2021 17:03 Відповісти
дедуля затаился пока шухер с выселением с дач не закончится) семья-то не готова свое бабло за жилье платить....
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01.07.2021 18:36 Відповісти
Кто там на очереди из дома престарелых ?
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01.07.2021 23:50 Відповісти
 
 