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бідність (143) доходи (598) прожитковий мінімум (119) Держстат (1594)

600 тис. громадян у 2020 році отримували менше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, 8,8 млн - менше фактичного прожиткового мінімуму, - Держстат

600 тис. громадян у 2020 році отримували менше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, 8,8 млн - менше фактичного прожиткового мінімуму, - Держстат

У 2020 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (2078,4 грн на місяць) отримували 0,6 млн (1,6%) громадян України, що більше, ніж у 2019 році (0,4 млн чоловік, 1,1%) . Разом із тим, доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму (3847,2 грн на місяць) отримували 8,8 млн (23,2%) громадян України.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму отримували 8,8 млн (23,2%) громадян України. Розмір мінімуму становив 3847,2 гривень на місяць. У 2019 доходи нижче мінімуму отримали 23,1% громадян.

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Слід зазначити, що рівень бідності в останні роки постійно знижувався. Таким чином, 2020 рік вибивається із загальної тенденції.

За даними Держстату, в 2020 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених у 3,5 раза.

600 тис. громадян у 2020 році отримували менше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, 8,8 млн - менше фактичного прожиткового мінімуму, - Держстат 01

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Квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення - співвідношення мінімального рівня доходів серед найбільш забезпечених 20% населення до максимального рівня доходів серед найменш забезпечених 20% населення, ранжованого за показником середньодушових еквівалентних доходів. Квінтильний коефіцієнт фондів - співвідношення сумарних доходів 20% найбільш і 20% найменш забезпеченого населення.
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Топ коментарі
+5
Этот прожиточный минимум посчитан еще без услуг ЖКХ. Которые могут быть выше этих 2000.
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01.07.2021 16:42
+3
Чаще голосуйте за идиотов. Хоть посмеетесь
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01.07.2021 16:30
+3
Только почему-то при Порохе доходы росли, а после вашего дебильного волеизъявления в 2019-м стали падать.

Не расскажешь, что такое случилось с вашими доходами в 2019-м?
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01.07.2021 17:34
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Чаще голосуйте за идиотов. Хоть посмеетесь
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01.07.2021 16:30 Відповісти
Интерестно , а пенсия - это прожиточный уровень ?
И что это за жизнь такая ?
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01.07.2021 16:33 Відповісти
Для большинства это уровень - ниже плинтуса.
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01.07.2021 16:43 Відповісти
За такую пенсию украинский пенсионер может провести отпуск в соседнем дворе за столом играя в домино
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01.07.2021 16:35 Відповісти
Этот прожиточный минимум посчитан еще без услуг ЖКХ. Которые могут быть выше этих 2000.
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01.07.2021 16:42 Відповісти
быдлоылита все 30 лет "думает" о своем нариде
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01.07.2021 16:59 Відповісти
Нарид это сам выбрал. Пусть жрут алюминиевой ложечкой
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01.07.2021 17:05 Відповісти
Я бы на твоем месте со словом,,опущенный,, был бы осторожней--пока это вы,тупорылые обиженные зебуины.
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01.07.2021 17:37 Відповісти
Ты прав в одном - лучше на это занятие смотреть со стороны.

И желательно с Западной стороны.
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01.07.2021 17:36 Відповісти
Только почему-то при Порохе доходы росли, а после вашего дебильного волеизъявления в 2019-м стали падать.

Не расскажешь, что такое случилось с вашими доходами в 2019-м?
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01.07.2021 17:34 Відповісти
Конец эпохи бедности,но нельзя останавливаться на достигнутом - ещё не все пенсионеры голодают!
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01.07.2021 18:19 Відповісти
бо куй вам, а не податки. Я не хочу утримувати 73% бидла з іхнім сраним клоуном.
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01.07.2021 19:17 Відповісти
 
 