600 тис. громадян у 2020 році отримували менше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, 8,8 млн - менше фактичного прожиткового мінімуму, - Держстат

У 2020 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (2078,4 грн на місяць) отримували 0,6 млн (1,6%) громадян України, що більше, ніж у 2019 році (0,4 млн чоловік, 1,1%) . Разом із тим, доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму (3847,2 грн на місяць) отримували 8,8 млн (23,2%) громадян України.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму отримували 8,8 млн (23,2%) громадян України. Розмір мінімуму становив 3847,2 гривень на місяць. У 2019 доходи нижче мінімуму отримали 23,1% громадян.

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Слід зазначити, що рівень бідності в останні роки постійно знижувався. Таким чином, 2020 рік вибивається із загальної тенденції.

За даними Держстату, в 2020 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених у 3,5 раза.

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Квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення - співвідношення мінімального рівня доходів серед найбільш забезпечених 20% населення до максимального рівня доходів серед найменш забезпечених 20% населення, ранжованого за показником середньодушових еквівалентних доходів. Квінтильний коефіцієнт фондів - співвідношення сумарних доходів 20% найбільш і 20% найменш забезпеченого населення.