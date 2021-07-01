Перекази заробітчан з-за кордону ростуть: від початку року в Україну надійшло понад $5 млрд, - НБУ

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за травень 2021 року становив 1035 млн доларів. Це на 16,4% більше, ніж роком раніше (889 млн доларів).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Всього за даними НБУ за січень-травень 2021 року в Україну надійшло 5096 млн доларів, що на 10,7% більше, ніж роком раніше (4605 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-травні 2021 року по неформальних каналах в Україну було переведено 1921 млн доларів, що на 23 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (1898 млн доларів).

Читайте також: Обсяг грошових переказів з-за кордону поступово відновлюється, - НБУ

Водночас заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну у 2021 році до 13 млрд доларів

Як повідомлялося, загалом обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів).