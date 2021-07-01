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НБУ (10165) заробітчани (672) грошові перекази (215)

Перекази заробітчан з-за кордону ростуть: від початку року в Україну надійшло понад $5 млрд, - НБУ

Перекази заробітчан з-за кордону ростуть: від початку року в Україну надійшло понад $5 млрд, - НБУ

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за травень 2021 року становив 1035 млн доларів. Це на 16,4% більше, ніж роком раніше (889 млн доларів).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Всього за даними НБУ за січень-травень 2021 року в Україну надійшло 5096 млн доларів, що на 10,7% більше, ніж роком раніше (4605 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-травні 2021 року по неформальних каналах в Україну було переведено 1921 млн доларів, що на 23 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (1898 млн доларів).

Читайте також: Обсяг грошових переказів з-за кордону поступово відновлюється, - НБУ

Водночас заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну у 2021 році до 13 млрд доларів

Як повідомлялося, загалом обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону у 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів).
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Топ коментарі
+8
Давайте налог ведем а то много заработают))
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01.07.2021 16:34
+7
Вот кого нужно называть инвесторами а не Ахметова который завозит китайское оборудование для выкачки из нас *зеленых тарифов*.
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01.07.2021 16:35
+5
Налог уже есть - коммуналка. Ежемесячно растёт....Население послушно платит по лживым, грабительским счетам...Зеленский "делает" нас .... Вместе со своей зелёной воровской кодлой...
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01.07.2021 16:56
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Давайте налог ведем а то много заработают))
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01.07.2021 16:34 Відповісти
Налог уже есть - коммуналка. Ежемесячно растёт....Население послушно платит по лживым, грабительским счетам...Зеленский "делает" нас .... Вместе со своей зелёной воровской кодлой...
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01.07.2021 16:56 Відповісти
Потерпи. http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2340876 Все ще попереду .
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01.07.2021 18:16 Відповісти
Незабаром така послуга стане платним задоволенням.
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01.07.2021 16:34 Відповісти
Переводы из-за границы - вот что нас спасёт !
Хотя , судя по фото главтаможенника , нас уже ничего не спасёт ...
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01.07.2021 16:35 Відповісти
Вот кого нужно называть инвесторами а не Ахметова который завозит китайское оборудование для выкачки из нас *зеленых тарифов*.
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01.07.2021 16:35 Відповісти
НБУ с нынешним его шутовским руководством имеет к деньгам заробитчан такое же отношение, как тот же х*йло к Керченскому проливу. И так же гавкает.
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01.07.2021 16:35 Відповісти
это значит, что кол-во заробитчан постоянно увеличивается
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01.07.2021 16:54 Відповісти
А кацапы продолжают медитировать "Украинцы работают за копейки"
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01.07.2021 17:03 Відповісти
Это значит количество рабочих мест сокращается,внутренний рынок скукоживается,налогоплательщиков становится меньше,инвестиций в такую экономику не дождемся,браво зелька,награди своего экономического гения гетьмановича медалькой - лучший агент путина в Украине.
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01.07.2021 17:28 Відповісти
Ща Гетманцев возьмется и им руки выкручивать.

Такое баблище и не в ЗЕленых карманах...
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01.07.2021 17:31 Відповісти
Сколько украинцев вынуждены нынешней властью покинуть страну, чтобы прокормить себя и родственников! Позор украинскому антинародному правительству, ВР и пРЕЗИДЕНТУ!
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01.07.2021 17:57 Відповісти
Скоро заробитчане вывезут свои семьи за границу и сразу переводы упадут.
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01.07.2021 19:55 Відповісти
Вывезут непременно, так как в этой стране невозможно жить по человечески.
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01.07.2021 20:57 Відповісти
Це Перемога ! Слава Україні !
Треба навчати дітей змалечку , щоб коли виростуть, втікали з України не озираючись . Тоді перекази заробітчан ще збільшаться .
Україна понад усе !
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01.07.2021 22:28 Відповісти
Хоть кто-то что-то реально делает для страны
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02.07.2021 00:43 Відповісти
 
 