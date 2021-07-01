Багатьох осіб не допустять до ринку землі. Не тільки іноземців, а й тих, до кого застосовані санкції, - Малюська
Купувати і продавати сільськогосподарську землю в умовах ринку землі, який запрацював в Україні з 1 липня, буде складно через серйозні нотаріальні перевірки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.
"Нагадаю, що купувати і продавати землю буде не дуже просто. Не просто пішов, заплатив гроші і купив 100 гектарів. Насправді буде проводитися досить велика перевірка набувача землі. В першу чергу це буде стосуватися того, чи немає в нього вже землі сільськогосподарського призначення, щоб не було перевищення. При цьому буде перевірятися, чи немає землі у юридичних осіб, де громадянин є учасником", - розповів глава Мін'юсту.
Крім того, за словами міністра, будуть перевірятися кошти, за які купується земля.
"Це не будуть кошти, які колишній чиновник-корупціонер ховав, а зараз дістав і пішов купувати землю. Це буде неможливо, тому що походження коштів потрібно доводити в нотаріуса, який буде оформляти земельні угоди", - додав Малюська.
Глава Мін'юсту додав, що багатьох осіб не допустять до ринку землі. Це не тільки іноземці, а й окрема категорія громадян України - ті, до яких застосовано санкції.
Будь ласка, зачекайте...
Но это пока...)))
А тепер порівняй з ситуацією в Україні - на фронті воювали українці а більше всього "втомилися від війни" "ХАХЛИ" що сиділи в тилу!!
Як буде контролюватися, час покаже.
территориях то..... кто их там купит.... ой....
Бац взяла кредит у знайомого - "внуку допомогти". Бабла німа - продала ЙОМУ землю.
Все буде належним чином оформлено.
І?
Латифундії будуть, величезні.
Про "перевірки" - чули. Коли беня КАЛОмойша виводив (в тому числі і рефінанс) то де були "праверяюсчие"? замість цього шлюги декотрі повідкривали у каломойші приймальні нарідних депутанів. КАЛОмойша не сидить, бабла в 5 ярдів НЕМАЄ. А ще мутки з центренерго і т.д.
То про що може бути в принципі мова коли за 2 роки не змогли роидити хоть щось по каломойші який накрав на 7 ярдів баксів. А нам "весчают" пра "сто гектаров".
Віримо.