Багатьох осіб не допустять до ринку землі. Не тільки іноземців, а й тих, до кого застосовані санкції, - Малюська

Купувати і продавати сільськогосподарську землю в умовах ринку землі, який запрацював в Україні з 1 липня, буде складно через серйозні нотаріальні перевірки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Нагадаю, що купувати і продавати землю буде не дуже просто. Не просто пішов, заплатив гроші і купив 100 гектарів. Насправді буде проводитися досить велика перевірка набувача землі. В першу чергу це буде стосуватися того, чи немає в нього вже землі сільськогосподарського призначення, щоб не було перевищення. При цьому буде перевірятися, чи немає землі у юридичних осіб, де громадянин є учасником", - розповів глава Мін'юсту.

Крім того, за словами міністра, будуть перевірятися кошти, за які купується земля.

"Це не будуть кошти, які колишній чиновник-корупціонер ховав, а зараз дістав і пішов купувати землю. Це буде неможливо, тому що походження коштів потрібно доводити в нотаріуса, який буде оформляти земельні угоди", - додав Малюська.

Глава Мін'юсту додав, що багатьох осіб не допустять до ринку землі. Це не тільки іноземці, а й окрема категорія громадян України - ті, до яких застосовано санкції.

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