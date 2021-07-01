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Новини Ринок землі
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Мін’юст (1551) Малюська Денис (402)

Багатьох осіб не допустять до ринку землі. Не тільки іноземців, а й тих, до кого застосовані санкції, - Малюська

Багатьох осіб не допустять до ринку землі. Не тільки іноземців, а й тих, до кого застосовані санкції, - Малюська

Купувати і продавати сільськогосподарську землю в умовах ринку землі, який запрацював в Україні з 1 липня, буде складно через серйозні нотаріальні перевірки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Нагадаю, що купувати і продавати землю буде не дуже просто. Не просто пішов, заплатив гроші і купив 100 гектарів. Насправді буде проводитися досить велика перевірка набувача землі. В першу чергу це буде стосуватися того, чи немає в нього вже землі сільськогосподарського призначення, щоб не було перевищення. При цьому буде перевірятися, чи немає землі у юридичних осіб, де громадянин є учасником", - розповів глава Мін'юсту.

Крім того, за словами міністра, будуть перевірятися кошти, за які купується земля.

"Це не будуть кошти, які колишній чиновник-корупціонер ховав, а зараз дістав і пішов купувати землю. Це буде неможливо, тому що походження коштів потрібно доводити в нотаріуса, який буде оформляти земельні угоди", - додав Малюська.

Глава Мін'юсту додав, що багатьох осіб не допустять до ринку землі. Це не тільки іноземці, а й окрема категорія громадян України - ті, до яких застосовано санкції.

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Топ коментарі
+9
Кароче, фсьо будет непросто! Кому малюське прикажет Буба(д'ерьмак) продавать, тому и продадут.
Но это пока...)))
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01.07.2021 16:41
+5
санкции/ Какие нахрен санкции.Развитие рынка земли принесет Украине ( кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. У кодлана Коломойского слюни до пола. Он готов на любое преступление. Хозяева жизни с двойными гражданствами имели законы Украины в виду и болт на них кладут .
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01.07.2021 16:51
+5
Давно уже мне один сирийский араб (христианин) об*яснял мне, почему остальные арабы не любят палестинских арабов. Так он так и сказал: "Продали свою землю евреям, а теперь хотят, чтоб другие за них воевали".
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01.07.2021 17:47
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Кароче, фсьо будет непросто! Кому малюське прикажет Буба(д'ерьмак) продавать, тому и продадут.
Но это пока...)))
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01.07.2021 16:41 Відповісти
Опять решать и доки малювать ))
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01.07.2021 16:44 Відповісти
санкции/ Какие нахрен санкции.Развитие рынка земли принесет Украине ( кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. У кодлана Коломойского слюни до пола. Он готов на любое преступление. Хозяева жизни с двойными гражданствами имели законы Украины в виду и болт на них кладут .
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01.07.2021 16:51 Відповісти
Прорыв, но будет сложно... Вот к чему бы это... Адрес здания и номер кабинета для заноса бабла будет сложно открыто опубликовать, да, действительно проблемка. Но когда это удастся, то занос бабла по этому адресу будет действительно прорывом!
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01.07.2021 16:52 Відповісти
Конституция как таковая не работает?
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01.07.2021 17:02 Відповісти
Ясно-понятно, среди равных всегда найдутся те кто равнее. А есть такие,кто не нравится найвэлычнишому, то тем шишь без масла
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01.07.2021 17:12 Відповісти
А те кто грабил на строительсве дорог, на гос.предприятиях выводя средства,в банках сбережения насеоения и давал рефинанс, те кто грабит на ОВГЗ страну заключая контракты на выплату от 12 до 18% в отсутствии девальвации, те кто не платили ренту за надра, те будут допущены до скупки Земли по 10 тыс.га в одни руки? От мрази соросятинские на народе уже крест поставили.
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01.07.2021 17:18 Відповісти
В Израиле есть приличный опыт по скупке земли у арабов. Арабы думали, что ну какая разница кто владелец, государство же свое. В значительной степени таким образом расширялся Израиль. Коломойский, при Порошенко, долго сидел в Израиле. Вполне было достаточно времени и для перенимания опыта. Ведь известно, что он на равных общается с крупными деятелями Израиля.
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01.07.2021 17:29 Відповісти
Давно уже мне один сирийский араб (христианин) об*яснял мне, почему остальные арабы не любят палестинских арабов. Так он так и сказал: "Продали свою землю евреям, а теперь хотят, чтоб другие за них воевали".
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01.07.2021 17:47 Відповісти
! Десь те саме було і у вірмен - в 90-ті роки російські десантники окупували для них третину території Азербайджану а вони за тридцять років "палець об палець не вдарили" щоб ту територію заселить і відновить ними ж зруйноване! Розбігаться почали ще в часи Спітакського землетрусу по усьому СРСР і ждали коли "прийде дядя" і їм все відновить Те ж саме і після окупації території Азербайджану А зараз чую від вірмен в Україні що "Рассия нас предала!!!"Бо крім "голосних криків" з вірменських діаспор по всьому світу нічого більше не було видно і чутно! І зараз у них "хтось" винен!
А тепер порівняй з ситуацією в Україні - на фронті воювали українці а більше всього "втомилися від війни" "ХАХЛИ" що сиділи в тилу!!
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02.07.2021 05:57 Відповісти
Вот уж кто наживется на этих гешефтах с землей, так это юстицьки всех категорий от нотариусов до "судей" верховных судей. Наверно это публика уже приготовила мешки для бабла.
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01.07.2021 17:42 Відповісти
Эта власть обязательно обманет. С дерибаном земли народу будет катастрофа. Это далеко не то, что дерибан предприятий. Земля это территория. Не надо думать, что это 100га, а большие территории это когда-то там. Наверняка, еще в этом году примут 200 тыс. га на рыло.
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01.07.2021 17:48 Відповісти
Навряд чи. Це багато.
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01.07.2021 18:42 Відповісти
Це ви так думаєте що багато. У них інші апетити.
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01.07.2021 22:32 Відповісти
У свіжому Законі обмеження є. 200 тис. ніяк не вийде.
Як буде контролюватися, час покаже.
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02.07.2021 11:00 Відповісти
а сегодня не все могут быть допущены к рынку земли... точнее, не только лишь все...
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01.07.2021 19:35 Відповісти
З Конституцієй Шмаркля поступив як з непотребом! Геть "слуг" від влади!
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01.07.2021 20:45 Відповісти
Клован членограй лоханул дурней голосовавших за него ...
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01.07.2021 21:49 Відповісти
Назви фракції, які за продаж землі проголосували.
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01.07.2021 23:04 Відповісти
Зегниды, говноголос и ес
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02.07.2021 15:42 Відповісти
фсех...... отстучал как по роялю
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02.07.2021 05:48 Відповісти
Іноземців "не допустять" , наче невідомо як на ліві паспорти або підстовних людей вміють в Україні оформлювати. А деякі злодії 'у законі' купують Українські паспорт, й навіть коли ловлять нікого не карають, кому цікаво дивіться 'слідство інфо' на ю-тубі.
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02.07.2021 00:53 Відповісти
К рынку земли не будут допущены все украинцы. Т.к. рынок это не только продажа, но и покупка. Закон написан под деньги иудоглобократии Ротшильдов и агрохолдингов из их орбиты.
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02.07.2021 05:12 Відповісти
да вы колдун... наверно хрустальным шаром пользуетесь
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02.07.2021 05:47 Відповісти
если нет закона или какогото положения запрещающего покупать земли на оккупированных
территориях то..... кто их там купит.... ой....
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02.07.2021 05:46 Відповісти
Толку? Піде бабця та купить 100 гектарів - "все життя складала".
Бац взяла кредит у знайомого - "внуку допомогти". Бабла німа - продала ЙОМУ землю.
Все буде належним чином оформлено.
І?
Латифундії будуть, величезні.
Про "перевірки" - чули. Коли беня КАЛОмойша виводив (в тому числі і рефінанс) то де були "праверяюсчие"? замість цього шлюги декотрі повідкривали у каломойші приймальні нарідних депутанів. КАЛОмойша не сидить, бабла в 5 ярдів НЕМАЄ. А ще мутки з центренерго і т.д.
То про що може бути в принципі мова коли за 2 роки не змогли роидити хоть щось по каломойші який накрав на 7 ярдів баксів. А нам "весчают" пра "сто гектаров".
Віримо.
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02.07.2021 06:06 Відповісти
Короче, к рынкуку земли будет допущенка только Зеко ***** и их прихлебатели
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02.07.2021 07:29 Відповісти
 
 