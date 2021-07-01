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Київ (19130) СБУ (12516) військові навчання (2761)

4 липня СБУ проведе антитерористичні навчання на об'єкті масового перебування людей у Печерському районі Києва

4 липня СБУ проведе антитерористичні навчання на об'єкті масового перебування людей у Печерському районі Києва

У Києві 4 липня Служба безпеки України проведе антитерористичні навчання на об'єкті масового перебування людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр управління СБУ в Києві та Київській області.

"4 липня 2021 року Координаційна група Антитерористичного центру при ГУ Служби безпеки України в м.Києві та Київській області спільно з посольством Держави Ізраїль в Україні за організаційної підтримки Штабу Антитерористичного центру СБУ проведе в столиці планові антитерористичні навчання", - випливає з повідомлення.

Уточнюється, що тренування пройдуть у Печерському районі на базі Хоральної синагоги Бродського за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, рятувальників та органів державної влади.

"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу", - зазначили у відомстві.

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Наголошують також, що СБУ закликає гостей та мешканців столиці зберігати спокій, із розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей.

"Усі дії будуть відбуватися в рамках чинного законодавства", - уточнили в управлінні.
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4 июля СБУ проведет антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей в Печерском районе Киева - Цензор.НЕТ 2422
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01.07.2021 16:40 Відповісти
Это к вопросу, как евреи относятся к своей безопасности. Даже в других странах организовывают совместные учения. Заслуженный лайкос получается
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01.07.2021 16:41 Відповісти
Нет, это к вопросу как клоунская власть будет разгонять митинги, после "я тут посмотрел в глаза путину и мы договорились с ним ..."
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01.07.2021 16:44 Відповісти
Це де, в Печерському суді?
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01.07.2021 16:52 Відповісти
 
 