УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9469 відвідувачів онлайн
Новини
3 840 55
День Незалежності (701) прапор (472) Канєвський Гліб (19)

На гігантські прапори до Дня Незалежності мають намір витратити 170 млн грн, - StateWatch

На гігантські прапори до Дня Незалежності мають намір витратити 170 млн грн, - StateWatch

Величезні прапори хочуть встановити як мінімум в 17 областях України.

Про це повідомляє громадська організація StateWatch, інформує Цензор.НЕТ. Відповідні дані розміщені в системі електронних закупівель Prozorro.

Забезпечити кожну область до Дня незалежності величезним прапором України керівникам облдержадміністрацій доручили в січні цього року на селекторній нараді в Офісі Президента. Очікувана вартість проєкту - 170,7 млн гривень.

"За такі гроші можна було б придбати 338,6 тис доз вакцини від COVID-19, якщо ціна становитиме 504 грн за дозу, як було закладено в бюджетну програму МОЗ щодо вакцинації", - підрахували в StateWatch.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Дня Незалежності на ВДНГ побудують спортивних кластер: Конча-Заспу, Залісся та півострів Бірючий відкриють для відпочинку громадян, - заступник голови ОП Тимошенко

Найдорожчою стане стела з прапором у Харкові, на неї мають намір витратити 24,5 млн грн. Другий за вартістю прапор мають намір встановити в Броварах на Київщині, на нього готові виділити 20,7 млн грн.

При цьому в Сумській, Тернопільській, Одеській та Херсонській ОДА заявили, що встановлять найвищі прапори без залучення бюджетних коштів.

Також читайте: Майже 5,5 млрд грн буде потрібно для реалізації запланованих до 30-ї річниці незалежності заходів, - ЗМІ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 135
показати весь коментар
01.07.2021 16:43
+20
та за такі гроші весь ОП можна поховати!
показати весь коментар
01.07.2021 16:44
+14
Гуляй шальная императрица!
показати весь коментар
01.07.2021 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch - Цензор.НЕТ 135
показати весь коментар
01.07.2021 16:43 Відповісти
Пораненим бійцям гроші на ліки волонтери збирають, а ці зебіли лише на прапорах збираються 170 лімонів розпиляти!
показати весь коментар
01.07.2021 21:48 Відповісти
Гуляй шальная императрица!
показати весь коментар
01.07.2021 16:44 Відповісти
та за такі гроші весь ОП можна поховати!
показати весь коментар
01.07.2021 16:44 Відповісти
Это хорошо. А сколько бубобэня с квартальными на этом распилит?!)
показати весь коментар
01.07.2021 16:45 Відповісти
А що тут такого? Слюгі праздніка хатять!
показати весь коментар
01.07.2021 16:45 Відповісти
лучше купили бы большую бонбу и сбросили на кацапсинов
показати весь коментар
01.07.2021 16:45 Відповісти
разпил классический
показати весь коментар
01.07.2021 16:46 Відповісти
Та куда ж те гривни девать ,надо будет ещё напечатают ...
показати весь коментар
01.07.2021 16:47 Відповісти
На пенсии нет, а нафлаги есть.
показати весь коментар
01.07.2021 16:48 Відповісти
зачем - может я конечно индеец ,но не понимаю и все
показати весь коментар
01.07.2021 16:50 Відповісти
Так поэтому и нет. Флаги это просто копейки по сравнению с остальными попилами
показати весь коментар
01.07.2021 18:34 Відповісти
Там кто-то квадракоптеры воинам просил ?
Как жалки эти никчёмные просьбы на фоне наших грандиозных побед !
показати весь коментар
01.07.2021 16:48 Відповісти
противно 0- а ведь у нас идет война и раненым скидываться до сих пор - самая мерзкая власть в истории Украины
показати весь коментар
01.07.2021 16:49 Відповісти
Боюсь даже представить сколько выделят на звезду Сердючке!
показати весь коментар
01.07.2021 16:50 Відповісти
170 млн. и куча желающих нести праздник людям? Да это ещё по божески. Там максимум метр над землёй и 30х30 самого флага.
показати весь коментар
01.07.2021 16:50 Відповісти
а скільки грошей на труси Могилевської заклали ?
показати весь коментар
01.07.2021 16:50 Відповісти
нє, ну а чьо? з бідністю то покінчено, вам блдям шкода на прапор? а ви про слуг подумали, яки на цьому трохи зароблять? вам би гадам вакцини, хєр вам!
показати весь коментар
01.07.2021 16:52 Відповісти
Деньги нужно выделять только на шоколадки "Гвардейские " . Праздник же .
Иначе напрасные траты ...
показати весь коментар
01.07.2021 16:53 Відповісти
Жрите тупые зебуины,не обляпайтесь
показати весь коментар
01.07.2021 16:53 Відповісти
Пока вы не поймете связь своего голосования с этой новостью и соседними(Темпы роста реальных доходов граждан упали почти до нуля, 600 тыс. граждан в 2020 году получали меньше законодательно установленного прожиточного минимума, 8,8 млн - меньше фактического прожиточного минимума) сидеть тупому нариду в сраке дальше
показати весь коментар
01.07.2021 17:14 Відповісти
Якби ці покручі хоча би поважали державні символи України, а то розпиляють мільйони, ще й будуть своїми брудними ногами топтатись по нашому прапору.
показати весь коментар
01.07.2021 16:53 Відповісти
24,5 млн на флаг. кернес в гробу перевернулся. Разбойник из Броваров тоже недурно затарится. Одни зебобики в дупе)
показати весь коментар
01.07.2021 16:53 Відповісти
А че так нельзя ?
Не лохи все равно будут за них голосовать
показати весь коментар
01.07.2021 17:12 Відповісти
Что это за флаг за 20 миллионов? Из золотой парчи чтоль на серебрянном флагштоке? ))
показати весь коментар
01.07.2021 16:57 Відповісти
Задам вопрос на прямую: вы что, е...тые? Это же позор для всего мира - военные действия, необходимо соблюдать экономику за благо государства, а они (политики) квадратный метр ткани по цене слитка золота покупают. Чтоб они все Ковидом заразились - 10% положительного результата будет
показати весь коментар
01.07.2021 17:05 Відповісти
Нужно Бабий Яр розширить.
показати весь коментар
01.07.2021 18:09 Відповісти
юник, лапти смени - смердит..
показати весь коментар
01.07.2021 17:22 Відповісти
Темпы роста реальных доходов граждан упали почти до нуля: сбережения населения сократились на 83,4 млрд грн, - Госстат. ИНФОГРАФИКА -- На гигантские флаги ко Дню Независимости собираются потратить 170 млн грн, - StateWatch -- вы не поняли , да ?
Это ваше голосования 🤪🤪🤪🤪
показати весь коментар
01.07.2021 17:11 Відповісти
Доплату пенсіонерам яким виповнилось 75 років по 400 грн відклали до 1 жовтня, планували з 1 липня.
показати весь коментар
01.07.2021 22:16 Відповісти
А можно лучше потратиться на маленький саван для клоуна?
показати весь коментар
01.07.2021 17:13 Відповісти
Мои поздравления вам не лохам голосовавшим за ЗЕ и компанию 😂😂😂😂😂😂
показати весь коментар
01.07.2021 17:13 Відповісти
а волонтеры раненым солдатам на обезболивающее и перевязки собирают...
показати весь коментар
01.07.2021 17:15 Відповісти
Медикам ковидные доплаты за весенние месяцы когда выплачивать будут? И скольким больницам закрыли ковидные пакеты?
показати весь коментар
01.07.2021 17:21 Відповісти
Все правильно на ідеологічні чинники не треба шкодувати грошей. Бо ми вже заощаджували на символах, мові, культурі. Казали : дайте жрать а потім прапори. А історі каже інше: не буде символів не буде твоєї влади. Гітлер перше що зробив заваішав всю Німеччину червоно-білими прапорами зі свастикою і просто втоптав в багно всіх супротивників. скрізь мають бути тризуби і жовто сині прапори. і нехай палахкотить у вати.
показати весь коментар
01.07.2021 17:22 Відповісти
Гитлер перше шо зробив це повирIзував жидIв, а ось тодI повивIшував флаги.
показати весь коментар
01.07.2021 18:03 Відповісти
Не бреши. Гітлер 5 років не чіпав жидів і нікого не вирізував. перше що він зробив це заполонив Німеччину своїми символами.
показати весь коментар
01.07.2021 18:10 Відповісти
А оборон заказ стоит
показати весь коментар
01.07.2021 17:32 Відповісти
Краще за ті гроші дамбу добудуйте на кримському каналі !!! Сволота хоче приховати свої злочини під прапорами !!! А ,щоб ви повиздихали !!!
показати весь коментар
01.07.2021 17:35 Відповісти
Все карлики страдают гигантоманией
показати весь коментар
01.07.2021 17:43 Відповісти
Вот-вот. Какую не возьми войну - вдохновители на захват других территорий это карлики: Наполеон, Гитлер, Пуйло.
показати весь коментар
02.07.2021 16:36 Відповісти
.....банутый народишка, если кто то еще дает этим ублюдкам 25-30%. больше слов нет.
показати весь коментар
01.07.2021 17:51 Відповісти
Это пздц
показати весь коментар
01.07.2021 18:00 Відповісти
Когда говорят о патриотизме - значит что-то украли(с)
показати весь коментар
01.07.2021 18:12 Відповісти
А тем временем волонтеры собирают деньги на лекарства для раненых воинов.На 8-м году войны.Какой то пир во время чумы
показати весь коментар
01.07.2021 18:40 Відповісти
Это *лядский цирк 95
показати весь коментар
01.07.2021 18:44 Відповісти
Чего вы все взвились? Денег хватит всем - напечатают сколько надо.
показати весь коментар
01.07.2021 20:59 Відповісти
Зелені ДЕБІЛИ - Ви *******!
Після вашої каденції - всі сядете надовго.
показати весь коментар
01.07.2021 21:58 Відповісти
Без Бога в голове
показати весь коментар
01.07.2021 21:58 Відповісти
Над нами глумяться в открытую.
Ткань по цене золота...
10млн на флаг....Сколько стоит ткань,древко,основа,работа???
Зеленая власть ворует деньги безбожно....а мы в комментах повозмущались,на кухнях.А ведь эти деньги с наших налогов украдены.Даже кто не платит прямых налогов,платит скрытые,в каждом чеке ндс.Нас обкрадывают.попросту грабят,смеються с нас.
Я не знаю,что можно тут сделать и как повлиять...
показати весь коментар
01.07.2021 22:03 Відповісти
У совку була гігантоманія. А косоворотник зюзя совок до мозку кісток, просрав реформи, розвалив міжнародну коаліцію з підтримки України, розікрав ковідний фонд, нагрів руки на великому крадівництві, зато вивісить "гигантские флаги". У нього мабуть дуже маленький пісюн, і цей комплекс зюзя намагається компенсувати у гігантських розмірах будь чого. Порошенко за свої гроші купує для лікарень ШВЛи, а зюзя витрачає млн на гігантські прапори, 4,5 млн витратив, щоб робочий кабінет обклеїти шпалерами з коноплями. Зебидло73%, розкажи як зеля не краде.
показати весь коментар
01.07.2021 22:31 Відповісти
Идиоты зеленые...
показати весь коментар
01.07.2021 22:37 Відповісти
Вот почему не будет повышения пенсий
показати весь коментар
02.07.2021 00:45 Відповісти
 
 