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доходи (598) статистика (2247) Держстат (1594)

Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля: заощадження населення скоротилися на 83,4 млрд грн, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля: заощадження населення скоротилися на 83,4 млрд грн, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Реальні наявні доходи українців у першому кварталі 2021 року зросли на 1,0%. Зростання значно скоротилося порівняно з четвертим кварталом минулого року (5,8%).

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, доходи населення України сягнули 983,6 млрд гривень, витрати - 1067,0 млрд гривень, скорочення заощаджень - 83,4 млрд гривень. Наявний дохід у розрахунку на одну людину становить 18010 гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 600 тис. громадян у 2020 році отримували менше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, 8,8 млн - менше фактичного прожиткового мінімуму, - Держстат

Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля: заощадження населення скоротилися на 83,4 млрд грн, - Держстат 01
Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля: заощадження населення скоротилися на 83,4 млрд грн, - Держстат 02
Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля: заощадження населення скоротилися на 83,4 млрд грн, - Держстат 03
Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля: заощадження населення скоротилися на 83,4 млрд грн, - Держстат 04

Нагадаємо, реальні наявні доходи українців у 2020 році зросли на 2,6%. Зростання доходів стало мінімальним із 2016 року. За даними Держстату, реальні доходи українців різко впали в 2014 році - на 11,5% і в 2015 році - на 20,4%. Потім зростання доходів відновилося - в 2016 році - 2,0%, у 2017 році - на 10,9%, у 2018 році - на 10,9%, у 2019 році - на 9,0%.
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Топ коментарі
+38

Темпы роста реальных доходов граждан упали почти до нуля: сбережения населения сократились на 83,4 млрд грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 3256
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01.07.2021 16:50
+37
Темпы роста реальных доходов граждан упали почти до нуля: сбережения населения сократились на 83,4 млрд грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4220
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01.07.2021 16:49
+34
Слава Богу что закончилась эпоха бедности .... теперь рулит эпоха нищеты ...
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01.07.2021 16:46
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Сбережения будут падать по любому: зе-ко-***** лишает субсидий стариков, осмелившихся скопить депозит на старость 100 тыс. грн.
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01.07.2021 17:41 Відповісти
Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля: заощадження населення скоротилися на 83,4 млрд грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 8481
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01.07.2021 17:44 Відповісти
Интересно, а какой процент Украинцев работает в реальной сфере производства? Пусть не машины, а хотя бы велосипеды отечественные выпускают?
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01.07.2021 20:55 Відповісти
АйТи сфера в счет, или ты только за пролетариев?
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01.07.2021 22:18 Відповісти
Да пожалуй. Это направление деятельности я как то упустил из вида. Если на промышленных предприятиях, то конечно в счет. Создание тренажеров в целях обучения техники безопасности, тоже в счет. А всякие игровые, виртуальные реальности и развлечения, это мыльные пузыри.
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01.07.2021 22:32 Відповісти
Люди делают то, что нужно другим людям, и те оценивают это количеством выплачиваемых денег. Головой или руками зарабатывают - да кто как может, и кому как интересно. Учение Маркса о пролетариях устарело.
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01.07.2021 22:47 Відповісти
Правильно конечно, но часто люди и умеют и хотят производить свой товар, но стечение обстоятельств, не даёт возможности реализовать себя.
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01.07.2021 22:58 Відповісти
Нужно строить обстоятельства под себя, такова селяви нашей жизни. А кто сказал, что это легко?
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01.07.2021 23:01 Відповісти
Тут не знаю, не берусь судить.
Слышал, что в фавелах счастливы по-своему, но кто знает, как на самом деле?
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02.07.2021 00:04 Відповісти
А вот и настоящее подведение итогов работы зелёной команды
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01.07.2021 17:44 Відповісти
Зачем народу валюта? Народ свято верит гривне! Народ сдаёт иноземное бабло! Вот только сдаёт, потому что жрать хочет...
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01.07.2021 18:06 Відповісти
просто эпоха бедности закончилась! Зебилам теперь просто не нужны деньги.
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01.07.2021 18:08 Відповісти
Почалась епоха виживання.
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01.07.2021 22:45 Відповісти
жуже ж не будет, а плюс 40% ввп и 4000 еуро каждому
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01.07.2021 20:26 Відповісти
зробили себе разом ))
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01.07.2021 23:00 Відповісти


Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля: заощадження населення скоротилися на 83,4 млрд грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 7171
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02.07.2021 00:01 Відповісти
Эпоха бідності скінчилась, дальше що?
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02.07.2021 00:47 Відповісти
Не несите бред. Вы поставьте на стоянку в крупном городе машину? Поставите? Я знаю людей, которые ВСЮ свою сознательную жизнь официально НИГДЕ не работали но зарабатывают минимум в 2,5 раза больше средней зп. В нашей стране платят налоги только больные на голову( к которым отношу совков) Все остальные платят обязы- НДС,тарифы,акцизы( хотя это тоже поболее чем во многих странах. И тем не менее самая состоятельная часть населения даже обязы не платит( например тарифы,тупо собирая миллионы долгов). Мы самая "нищая" страна но за 15 тыс. в селухе на работу,где надо вкалывать желающих НЕТ. Самая нищая часть это совки и дети индустриальных джунглей. Все кто работает на себя не бедствуют. Ну и бухари,зеки,наркоманы,бандосы тоже по разному. Ну как везде в мире. В самой крутой столице мира всегда найдется райончик с нищетой,муссорником и уличными бандосами. Поэтому вся эта статистика для почитать во время стула. Кто хочет работать заработает,кто ленив,туп и без помощи БОГА ну тот жалуется. В нашей стране быть голодным надо быть ленивым и тупым. Ну а тут природа и карма.
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02.07.2021 01:26 Відповісти
хочу уточнить, а какая связь между местами на стоянке и тем, что можно или нет поставить машину? это ложный вывод. скорее всего инфраструктура городов не развита и осталась на уровне ссср да и цены на машины литовские смешные. а не люди вдруг богатые стали.
пс. в вашем эссе вы ищите причины. а вам дали статистику, т.е следствие или факты как вам будет угодно.
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02.07.2021 10:29 Відповісти
Зеленский же бореться с олигархами.. вот эта борьба на лицо
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06.07.2021 11:41 Відповісти
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