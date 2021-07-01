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Німеччина (7101) США (21036) Північний потік (2447) транзит газу (982) Гайко Маас (201)

Німеччина обговорює питання збереження транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", - Маас

Німеччина обговорює питання збереження транзиту газу через Україну після запуску

Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу "Північний потік-2". Німеччина не хоче, щоб Україна залишилася без доходу в державний бюджет.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив на пресконференції під час візиту до Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як нагадав німецький міністр, Берлін був посередником при укладанні контракту між Україною і Росією на транзит газу в Європу.

"Тим самим у найближчі роки альтернативний транзит газу через Україну забезпечено. Для нас важливо подбати про те, щоб Україна не втратила доходи, адже йдеться про збереження транзитних мит", - сказав він.

Маас додав, що Німеччина обговорює питання збереження транзиту з України та США.

"Про це ми не тільки говоримо зі США, але й обговорюємо це з Україною", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України, - Маас після переговорів з Блінкеном
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Топ коментарі
+8
Какая "забота" об Украине... Там своя выгода, а не переживание за нас. Лицемеры хЕровы!
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01.07.2021 16:59
+8
Что значит обсуждают? Пяткой в грудь себя били, что для украины ничего не изменится.
А теперь обсуждают? - значит не будет транзита. значит надо готовиться к войне....
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01.07.2021 17:39
+7
Сказочники. Если газ пойдет по СП-2 то при всем желании (которого явно не будет у кацапов) через Украину будет настолько минимальный транзит что не покроет содержание ГТС. Разумеется украинская власть за счет украинцев компенсирует содержание ГТС. Если кто не знает сегодня украинцы платят за доставку газа по украинской ГТС в 10 раз больше чем РФ за транзит по нашей же трубе.
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01.07.2021 16:58
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Ну що там? Зупинив Байден СП-2?
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01.07.2021 16:56 Відповісти
Сказочники. Если газ пойдет по СП-2 то при всем желании (которого явно не будет у кацапов) через Украину будет настолько минимальный транзит что не покроет содержание ГТС. Разумеется украинская власть за счет украинцев компенсирует содержание ГТС. Если кто не знает сегодня украинцы платят за доставку газа по украинской ГТС в 10 раз больше чем РФ за транзит по нашей же трубе.
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01.07.2021 16:58 Відповісти
Как это понять "Если кто не знает сегодня украинцы платят за доставку газа по украинской ГТС в 10 раз больше чем РФ за транзит по нашей же трубе."? За доставку газа кому? Украина платит за что и кому? Если Украинским потребителям, то это они платят Украине за доставку газа., а если за доставку газа в Европу, то это абсурд.
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01.07.2021 17:36 Відповісти
За пользование транзитной трубой РФ платит в 10 раз меньше чем украинцы за доставку газа в свои дома по месту. Что не понятно?
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01.07.2021 17:57 Відповісти
Уже понятней. Видимо разница в цене уходит в Словакию. Ну это ваши внутренние проблемы.
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01.07.2021 18:11 Відповісти
Какая "забота" об Украине... Там своя выгода, а не переживание за нас. Лицемеры хЕровы!
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01.07.2021 16:59 Відповісти
А что, посольство Германии переведет свои авто на газ, поставит балоны побольше заправляться будет в Раше, у Шредера и Ко, и ехать в Германию. Чем не транзит?
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01.07.2021 17:10 Відповісти
Причем, ехоать они будут с лицами, выражающими глубокую обеспокоенность...
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01.07.2021 17:11 Відповісти
Украина не верит ни рашке, ни Западу после Будапештского меморандума.
PS. Прошу комментарии: "почитайте текст меморандума" не писать.
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01.07.2021 17:14 Відповісти
Ядерну зброю вже за папірець і за хабар здали тепер так само і з газовою трубою зроблять.
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01.07.2021 17:15 Відповісти
надо делать свое ядерное оружие - защищаться мы должны - но не с клоуном
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01.07.2021 17:33 Відповісти
Да, надо менять владу - заставить их добровольно уйти.

Смешко уже в эфирах открыто говорит - "Отказавшись от ядерного оружия Украина совершила стратегическую ошибку".
Да, нам бы всё равно не дали оставить себе ЯО, но нам и не оказали помощи против агрессии, теперь, после ТАКИХ открытых заявлений, пусть Байден и Макрон пояснят новому Президенту Ирана, почему тот должен отказаться от своей ядерной программы, если рядом с ним агрессивные и ядерные РФ и Израиль.

Но создавать надо что-то, принципиально иное, что-то типа водородной бомбы, с инициацией от нейтронного источника (занимаются этой проблемой во многих странах), без урана. Взрыв, по мощности, не уступает ядерному, но нет радиоактивного заражения местности, а значит такие заряды не попадают под ограничения по ядерному оружию, так как оно по сути не ядерное...
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01.07.2021 19:12 Відповісти
Что значит обсуждают? Пяткой в грудь себя били, что для украины ничего не изменится.
А теперь обсуждают? - значит не будет транзита. значит надо готовиться к войне....
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01.07.2021 17:39 Відповісти
та к ней что так,что так готовым надо быть всегда..
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01.07.2021 17:49 Відповісти
Обсуждают... "тихо сам с собою я веду беседу"... Бормочат себе в мотню что-то невразумительное!
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01.07.2021 18:46 Відповісти
Маас, это обсуждать надо было перед началом строительства СП-2 как условие начала работ.
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01.07.2021 17:57 Відповісти
Лицемеры одним словом .А если что выскажут глубокую обеспокоенность
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01.07.2021 19:10 Відповісти
Вважаю що шкода від кацапської труби через Україну значно перевищує всі ті вигоди які ми буцім то від цієї труби маємо. Порізати на метал і назавжди забути про кацапський транзит та газ. Потрібно розвивати альтернативну енергетику та енергозбереження. Все інше це дурня зиск з якої мають чиновники, олігархи та іноземці.
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01.07.2021 21:42 Відповісти
План Мааса: Україна отримує гарантії в прокачуванні певного обсягу російського газу в Європу, але не виступає проти «Північного потоку-2» та подає воду в Крим.

Навіщо Меркель викликала до себе Зеленського.
Зеленський терміново знадобився Меркель для справи. І вона в тому, що 15 липня у Вашингтоні повинні пройти переговори Меркель з президентом США Джо Байденом. Найбільш гарячі суперечки очікуються по темі «Північного потоку-2». І ось перед цими ключовими переговорами, для посилення своїх позицій, канцлеру Німеччини дуже потрібно схилити на свою сторону президента України.
Якби мова йшла тільки про «Північний потік-2», то це було б для України півбіди. Біда в тому, що, як офіційно визнала Банкова, Меркель викликала Зеленського в Берлін поговорити про Донбас. І це означає, що Меркель хоче схилити Зеленського на свою сторону (читай: на сторону Росії) не тільки з проблеми «Північного потоку-2», а й з проблеми війни на Донбасі теж.

Що криється в плані Мааса/
Зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ може відбутися в другій половині липня, після човникових переговорів Меркель із Зеленським і Байденом, але до візиту Зеленського у Вашингтон. Причому Верховна Рада якраз буде на канікулах.
Четвірка підпишеться під документом, в якому, як і анонсував Кулеба, буде чітка послідовність кроків. Причому кроки там будуть стосуватися не тільки Донбасу, але і «Північного потоку-2», і подачі води в Крим.
В інтернеті вже обговорюються пункти нібито з плану Мааса. Зокрема, Україна повинна отримати договірні гарантії обумовленого обсягу прокачування газу в Європу через свою газотранспортну систему. На знак подяки за це Київ повинен перестати виступати проти «Північного потоку-2», і в цьому головний інтерес Німеччини.
Інтерес Росії полягає, крім «Північного потоку-2», ще й у подачі води до Криму. Формулювання придумане таке: ОБСЄ приймає на себе договірні зобов'язання прийняти з боку України обумовлені обсяги води, оплата яких, за обумовленими цінами, гарантована Німеччиною і Францією, і поставити ці обсяги на Кримський півострів по Північно-Кримському каналу.
Але Росії цього мало. Вона хоче ще й радикальних поступок по Донбасу. Україна повинна законодавчо закріпити особливий статус ОРДЛО і їх фіксоване представництво в парламенті України. Особливий статус має включати власні органи правопорядку і власну систему оподаткування. Тобто це буде фактично держава в державі.
18 червня «слуги народу» Микола Стефанчук (брат першого віцеспікера Руслана Стефанчука) та Микола Калаур (глава профільного підкомітету в комітеті з питань правової політики) внесли законопроєкт №5672, яким пропонують дозволити президенту видавати укази «про прийняття політико-правового рішення» для забезпечення обміну полоненими. Ця виняткова процедура дозволить Зеленському терміново і одномоментно, без узгодження з прокуратурою, Нацполіцією, СБУ, звільнити з-під варти всіх осіб, за кого попросять Москва і її маріонетки в Донецьку і Луганську.
Якщо Банкова доб'ється ухвалення цього закону ще до парламентських канікул, значить, зовнішня політика у нас буде робитися в турборежимі. Меркель, Макрон і Зеленський будуть утрьох умиротворяти Путіна, і цей процес може стати незворотним буквально протягом місяця, ще до візиту Зеленського у Вашингтон.
Якщо Зеленський погодиться на план Мааса і Лаврова, то Байден умиє руки і займеться іншими проблемами, в тому числі і у відносинах з Україною.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/plan-maasa-po-donbassu-zachem-merkel-vyzvala-k-sebe-zelenskogo-24062021-429283
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02.07.2021 01:06 Відповісти
 
 