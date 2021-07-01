Половина українців збираються влітку поїхати у відпустку, в 1/4 на це немає грошей, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Кожен п'ятий збирається в подорож у межах України, кожен десятий - вирушить за кордон. В окупований Крим планує поїхати 1% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На першому місці за популярністю, як і рік тому - відпочинок у Карпатах та інших місцях України (18,8%), на другому місці за популярністю - відпочинок на дачах і заміських будинках (11,3%), третє місце займає відпочинок за кордоном 9,2%; у Крим, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців", - сказано в повідомленні.

При цьому серед чоловіків більше тих, у кого є можливість поїхати в Карпати чи за кордон. Серед жінок - більше тих, хто відпочиватиме вдома, на дачі або у родичів у селі чи взагалі не може дозволити собі відпочинок.

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Опитування було проведено з 8 по 9 червня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 2007 респондентів у 108 населених пунктах всій областей України, крім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 2,4%.



