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опитування (1853) відпочинок (229) відпустка (116) КМІС (322)

Половина українців збираються влітку поїхати у відпустку, в 1/4 на це немає грошей, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Половина українців збираються влітку поїхати у відпустку, в 1/4 на це немає грошей, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Кожен п'ятий збирається в подорож у межах України, кожен десятий - вирушить за кордон. В окупований Крим планує поїхати 1% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На першому місці за популярністю, як і рік тому - відпочинок у Карпатах та інших місцях України (18,8%), на другому місці за популярністю - відпочинок на дачах і заміських будинках (11,3%), третє місце займає відпочинок за кордоном 9,2%; у Крим, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців", - сказано в повідомленні.

При цьому серед чоловіків більше тих, у кого є можливість поїхати в Карпати чи за кордон. Серед жінок - більше тих, хто відпочиватиме вдома, на дачі або у родичів у селі чи взагалі не може дозволити собі відпочинок.

Також читайте: Понад половина українців не планують відпустку цього року, - дослідження

Опитування було проведено з 8 по 9 червня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 2007 респондентів у 108 населених пунктах всій областей України, крім окупованих територій. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Половина українців збираються влітку поїхати у відпустку, в 1/4 на це немає грошей, - опитування КМІС 01
Половина українців збираються влітку поїхати у відпустку, в 1/4 на це немає грошей, - опитування КМІС 02
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Топ коментарі
+8
Шота мало идиотов - всего 1%. Было ж 73!!!
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01.07.2021 16:58
+8
Ненене. Не петляй. Сказали 73, значит 73. Только вот линяют быстро
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01.07.2021 17:09
+4
Ну да. Половина из нас собирается этим летом в Париж, при этом четверть из них собирается туда уже много лет.
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01.07.2021 17:31
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Шота мало идиотов - всего 1%. Было ж 73!!!
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01.07.2021 16:58 Відповісти
Ненене. Не петляй. Сказали 73, значит 73. Только вот линяют быстро
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01.07.2021 17:09 Відповісти
Крым для зебилов тоже дорого. Для них вобще все дорого, кроме родного огорода.

Другое дело махровые ватники...
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01.07.2021 17:16 Відповісти
А соєві ідіоти всі алєхарги?
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01.07.2021 18:02 Відповісти
А шо - хочешь снова поволать "мальдивэээ, свинарчукэээ"?
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01.07.2021 18:17 Відповісти
Так у Клоуна сейчас поддержка порядка 20-30% и думаю что это как раз те самые у которых нет денег - они все еще в облаках витают и ожидают денежного дождя после того как Зеленский раскулачит всех олигархов
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01.07.2021 19:13 Відповісти
"Денежный дождь" в этом контексте пишется "Золотой дождь". Так точнее. А что касается 20-30%, так они ж все в основном антипрививочники, так что наблюдаем - уже скоро...
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01.07.2021 19:16 Відповісти
Им по г+г "скотов" покажут и, практически, это как на Сицилию слетал!
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01.07.2021 17:10 Відповісти
третье место занимает отдых за границей 9,2%

Все равно многовато.
Вероятность иметь в соседях соотечественников, озабоченных бюджетным поиском и приготовлением жратвы остается.
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01.07.2021 17:20 Відповісти
Ну да. Половина из нас собирается этим летом в Париж, при этом четверть из них собирается туда уже много лет.
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01.07.2021 17:31 Відповісти
Там офигенная выпечка , грязь и гребаная куча чернокожих.
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01.07.2021 17:57 Відповісти
То виноват "барыга". А какие классные картинки кацапские боты и зебилы перед выборами 2019 рисовали. Ну как, лошары, лучше стало жить по зе-новому?
Половина українців збираються влітку поїхати у відпустку, в 1/4 на це немає грошей, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5861
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01.07.2021 17:44 Відповісти
Епоха бідності скінчилась
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01.07.2021 19:52 Відповісти
ну да, у 1/4 смена места пьянки на отдых не влияет...
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01.07.2021 21:46 Відповісти
"..отдых на дачах и загородных домах (11,3%).." - раком на грядках.. опистиненный отдых..
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01.07.2021 21:50 Відповісти
 
 