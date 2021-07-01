Чотири схвалені в ЄС вакцини від COVID-19 захищають від штаму "дельта", - Європейське агентство лікарських засобів
Схвалені в ЄС вакцини від COVID-19, при введенні обох їх доз, захищають від штаму "дельта".
Про це заявив у четвер глава відділу стратегії вакцинації Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Марко Кавальєрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Прямо зараз ситуація має такий вигляд: чотири вакцини, схвалені в ЄС, захищають проти всіх штамів, що циркулюють в Європі, включаючи "дельту", - сказав чиновник. "Нові дані, отримані в умовах звичайної клінічної практики, показують, що дві дози вакцини оберігають від варіанту "дельта", - пояснив він, пославшись також на результати лабораторних тестів.
У ЄС на даний момент схвалені препарати Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.
Однак Кавальєрі від імені EMA закликав виробників вакцин продовжувати стежити за тим, чи ефективні їхні препарати проти всіх нових видів COVID-19, включаючи недавно відкритий штам "дельта плюс". Він нагадав, що за останні місяці було виявлено цілу низку нових варіантів вірусу, і в EMA очікують появи й інших різновидів COVID-19.
Раніше в четвер глава європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що кількість заражень коронавірусом COVID-19 у країнах європейського регіону зросла на 10% минулого тижня, і якщо не проявити дисципліни, то існує загроза "нової хвилі". У ВООЗ зазначили, що в Європі йде зростання кількості заражень варіантом "дельта" індійського походження, який "обганяє з високою швидкістю штам "альфа" британського походження.
Клюге навів дані, що в середньому в європейському регіоні ВООЗ вакциновані близько 24% населення, причому половина населення середнього віку та похилого віку, а також близько 40% медпрацівників досі не вакциновані. "Це неприйнятно, це дуже далеко від рекомендованих 80% для дорослого населення", - сказав він.
Минулого тижня в Європейському центрі профілактики і контролю захворювань заявили, що на штам коронавірусу COVID-19 "дельта" до вересня 2021 року, ймовірно, буде припадати 90% нових випадків зараження COVID-19 в Європейському союзі.
Будь ласка, зачекайте...
Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".
Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення (є декілька збанкротілих, але це дуже малі компанії і такі в яких фінансові проблеми були ще до "пандемії"? Чому жодне велике підприємство, банк, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
Pfizer/BionTech,
Moderna,
AstraZeneca
Johnson & Johnson.
Каг!!!
А где же такой полезный Синовак, которым ЗЕляди мудрый нарид окучивают??