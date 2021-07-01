Ймовірність скасування КС земельної реформи мізерна, для громадян, які купили землю, ризики відсутні, - Малюська
Ймовірність ухвалення Конституційним судом України (КСУ) рішення, яке визнає земельну реформу неконституційною, - мізерна, при цьому ризики для осіб, які купили землю, відсутні зовсім.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська під час пресконференції, присвяченої відкриттю ринку землі в Києві у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми не очікуємо негативних рішень від Конституційного суду, тому що ринок землі і право розпорядження землею є конституційним базовим правом людини. Є рішення Європейського суду, в якому констатується цей факт, тому мені важко уявити, що можливість продажу землі можна назвати неконституційною", - зазначив він.
Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко під час конференції уточнив, що запровадження ринку землі в парламенті підтримали депутати більшості парламентських фракцій. За його словами, в разі теоретичного скасування КС земельної реформи, Верховна Рада повторно розгляне і підтримає аналогічний законопроєкт.
Міністр агрополітики зазначив, що ситуація із забороною на продаж землі, яка раніше існувала, була абсолютним порушенням прав людини. Як приклад він навів практику Європейського суду з прав людини, що задовольняв позови громадян України про порушення їх права на розпорядження землею.
"Розгляд справи затягується нашими опонентами. Були заявлені 13 клопотань, зокрема одне щодо відсторонення міністра агрополітики від відповідного засідання, і до суті справи ми ще навіть не дійшли. Ми готові до предметної дискусії, але я думаю, що це більше про політичні маніпуляції з метою формування рейтингу окремих політсил, який постійно падає", - уточнив Лещенко.
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дикі відсталі країни
серед них Україна
але Україна покидає цей ганебний список
у ростові з тобою погодяться
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И т.д. .. Если это правильный выбор, то какой тогда не правильный?
А напиши "путин - *****" или отмазываться начнешь?
...
юри3ди просто від бога... як, власне, і вся зешобла
... АНТИзаконне ..АНТИ народне РІШЕННЯ ЦВК ВІДХИЛИТИ Референдум по СвЗемлі України - звужує МИРНІ можливості Українців ЛІКВІДУВАТИ БАНДУ сіоністів при владі ...
..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук
.. ПАЯЦ від страху КОРТЕЖ - найбільший за ВСі часи ..