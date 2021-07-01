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Новини Ринок землі
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земля (1647) КС (1425) Лещенко Сергій (505) Малюська Денис (402)

Ймовірність скасування КС земельної реформи мізерна, для громадян, які купили землю, ризики відсутні, - Малюська

Ймовірність скасування КС земельної реформи мізерна, для громадян, які купили землю, ризики відсутні, - Малюська

Ймовірність ухвалення Конституційним судом України (КСУ) рішення, яке визнає земельну реформу неконституційною, - мізерна, при цьому ризики для осіб, які купили землю, відсутні зовсім.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська під час пресконференції, присвяченої відкриттю ринку землі в Києві у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не очікуємо негативних рішень від Конституційного суду, тому що ринок землі і право розпорядження землею є конституційним базовим правом людини. Є рішення Європейського суду, в якому констатується цей факт, тому мені важко уявити, що можливість продажу землі можна назвати неконституційною", - зазначив він.

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко під час конференції уточнив, що запровадження ринку землі в парламенті підтримали депутати більшості парламентських фракцій. За його словами, в разі теоретичного скасування КС земельної реформи, Верховна Рада повторно розгляне і підтримає аналогічний законопроєкт.

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Міністр агрополітики зазначив, що ситуація із забороною на продаж землі, яка раніше існувала, була абсолютним порушенням прав людини. Як приклад він навів практику Європейського суду з прав людини, що задовольняв позови громадян України про порушення їх права на розпорядження землею.

"Розгляд справи затягується нашими опонентами. Були заявлені 13 клопотань, зокрема одне щодо відсторонення міністра агрополітики від відповідного засідання, і до суті справи ми ще навіть не дійшли. Ми готові до предметної дискусії, але я думаю, що це більше про політичні маніпуляції з метою формування рейтингу окремих політсил, який постійно падає", - уточнив Лещенко.
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Топ коментарі
+7
К какой цивилизации?
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01.07.2021 17:49
+7
Просрал ты 2 года назад Украину, падлюка! Сейчас и землю с домом просрешь!
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01.07.2021 17:54
+7
Все правильно. Неправильно только одно. В Украине , при этой власти, будет не рынок земли, а чергова афера
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01.07.2021 18:00
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Who knows...
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01.07.2021 17:43 Відповісти
это ты акробат почему так уверен?!..земельный кадастр в полном порядке уже, земельный кодекс в чувство приведен?!...доиграетесь с землей, бестолочи...
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01.07.2021 17:44 Відповісти
Батька Махно смотрит в окно...
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01.07.2021 17:44 Відповісти
Україна робить ще один крок до цивілізозації
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01.07.2021 17:45 Відповісти
К какой цивилизации?
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01.07.2021 17:49 Відповісти
всього 5 чи 6 країн в світі існує, де заборонено продаж землі
дикі відсталі країни
серед них Україна
але Україна покидає цей ганебний список
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01.07.2021 17:53 Відповісти
Все правильно. Неправильно только одно. В Украине , при этой власти, будет не рынок земли, а чергова афера
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01.07.2021 18:00 Відповісти
українці з тобою не згодні
у ростові з тобою погодяться
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01.07.2021 18:06 Відповісти
Свободный рынок земли и рынок земли с ограничениями это две большие разницы.
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01.07.2021 18:09 Відповісти
напиши свій законопроект і подай його у ВР
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01.07.2021 18:13 Відповісти
а чего ты мычишь от всех украинцев??? где вас таких додиков дурных штампуют...
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01.07.2021 19:10 Відповісти
відсутність ринку землі - це дикий феодалізм
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01.07.2021 17:46 Відповісти
Дурик, так ты троль?!
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01.07.2021 17:49 Відповісти
я українець
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01.07.2021 17:52 Відповісти
Просрал ты 2 года назад Украину, падлюка! Сейчас и землю с домом просрешь!
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01.07.2021 17:54 Відповісти
2 роки назад українці зробили правильний вибір на виборах, як би прикацаплені біоорганізми не розривались від люті
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01.07.2021 17:56 Відповісти
"Правильный" выбор это:
1. Сданные украинские территории
2. Цемах
3. Отпущенная без приговора "беркутня"
4. Импорт электричества из рашки
5. Велике крадивництво
6. Дефицит вакцины
7. Вагнеровцы
8. Измена Родине
И т.д. .. Если это правильный выбор, то какой тогда не правильный?
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01.07.2021 18:07 Відповісти
о, перерахував 8 пунктів брехні і дригається в екстазі
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01.07.2021 18:12 Відповісти
Ясно. Очередной зебил. Отвода войск не было? Цемаха не отпустили? Где приговор беркутне? И т.д. Ты реально придурок
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01.07.2021 18:14 Відповісти
Даун.
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01.07.2021 18:20 Відповісти
Сколько украинской земли освободил клоун за два года. Имея вполне боеспособную армию? Какие показания сняли. ТЫ даже не дебил, ты полный д-б...
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01.07.2021 18:22 Відповісти
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Там только лоботомией лечится,увы...
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01.07.2021 19:13 Відповісти
Медведчук , бойко и Симоненко тоже рассказывают, что они украинцы...
А напиши "путин - *****" или отмазываться начнешь?
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01.07.2021 18:11 Відповісти
Мокша ты зашкваренная, а не украинец
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01.07.2021 18:15 Відповісти
никому не верю! а вот малюське...)))))
Вероятность отмены КС земельной реформы мизерная, для купивших землю граждан риски отсутствуют, - Малюська - Цензор.НЕТ 7141

...
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01.07.2021 17:58 Відповісти
Этот муфлон забыл добавить,,зуб даю,,
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01.07.2021 18:00 Відповісти
A blind man would be glad to see.
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01.07.2021 18:00 Відповісти
мізерна... тобто ймовірність таки є
юри3ди просто від бога... як, власне, і вся зешобла
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01.07.2021 18:03 Відповісти
..це.. ШМАРКАННЯ злодійської Зе-БАНДИ ... воно ще Не знає який Суд чекає цих ТЕРОРИСТІВ ...

... АНТИзаконне ..АНТИ народне РІШЕННЯ ЦВК ВІДХИЛИТИ Референдум по СвЗемлі України - звужує МИРНІ можливості Українців ЛІКВІДУВАТИ БАНДУ сіоністів при владі ...
..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук
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01.07.2021 18:26 Відповісти
..нехай хоч одна Зе - шмаркля вийде до Людей ..

.. ПАЯЦ від страху КОРТЕЖ - найбільший за ВСі часи ..
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01.07.2021 18:29 Відповісти
Вероятность отмены КС земельной реформы мизерная/ Украине Палестиной быть! Убеждает слуга народа Коломойского.
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01.07.2021 18:44 Відповісти
По ходу разойдется по карманам депутатиков, чиновников, судей, прокуроров, высокопоставленных ментов и министров украинская земелька, без права на возврат... Уж об этом ЗЕ-депутатики позаботятся! На страже их воровских интересов само "министерство правосудия" и клоун-министр Молюська!
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01.07.2021 19:14 Відповісти
.. Св Земля України БУДЕ націоналізована - і .. РЕАЛЬНИМ фермерам в аренду .. так а Паї - ті що були виділені селянам і ТІЛЬКИ селянам залишуться у їх власності ..на ВСЕ є Законна дія
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01.07.2021 19:21 Відповісти
Это не рынок земли а рейдерство-мародерство !!! Хотят продать Нашу землю (в период войны, и там кста в перечень входят - леса, парки, озера, заповедники и т.д.) и Мы за это от них никуя не получим !!! Они продают Нашу землю а нам говорят - так нужно..держитесь..лохи...
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01.07.2021 20:54 Відповісти
Народу пытаются внушить: Вы обречены, поэтому молчите и терпите. Не пойму где же наше достоинство от Революции достоинства.
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02.07.2021 07:46 Відповісти
 
 