Тупицький подав позов проти КС, вимагає виплатити винагороди судді на суму 900 тис. грн

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького до Конституційного суду, зараз вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

"Серед вимог позову - визнати протиправною бездіяльність КС щодо непогашення перед позивачем заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді Конституційного суду України в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року і зобов'язати КС виплатити його", - сказано в повідомленні.

Тупицький вважає, що виплата йому винагороди судді Конституційного Суду впродовж цього періоду здійснювалася з порушенням положень Конституції України, закону України "Про Конституційний суд України" і просить Окружний адмінсуд Києва зобов'язати КС виплатити йому понад 900 тис. грн.

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Зараз ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

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10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.

1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Це рішення оскаржено в апеляційному порядку у Великій палаті Верховного суду. Постановою від 22 лютого 2021 року порушено апеляційне провадження за заявою позивача.