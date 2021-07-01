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КС (1425) суддя (1566) Тупицький (258) Окружний адмінсуд Києва (536)

Тупицький подав позов проти КС, вимагає виплатити винагороди судді на суму 900 тис. грн

Тупицький подав позов проти КС, вимагає виплатити винагороди судді на суму 900 тис. грн

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького до Конституційного суду, зараз вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

"Серед вимог позову - визнати протиправною бездіяльність КС щодо непогашення перед позивачем заборгованості, що виникла через невиплату йому в повному обсязі винагороди судді Конституційного суду України в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року і зобов'язати КС виплатити його", - сказано в повідомленні.

Тупицький вважає, що виплата йому винагороди судді Конституційного Суду впродовж цього періоду здійснювалася з порушенням положень Конституції України, закону України "Про Конституційний суд України" і просить Окружний адмінсуд Києва зобов'язати КС виплатити йому понад 900 тис. грн.

Читайте також: Верховний Суд оголосив перерву до 14 липня в розгляді позову Тупицького до Зеленського

Зараз ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

Також читайте: Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності

10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.

1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Це рішення оскаржено в апеляційному порядку у Великій палаті Верховного суду. Постановою від 22 лютого 2021 року порушено апеляційне провадження за заявою позивача.
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Топ коментарі
+13
Чем заняты наши "судьи"? Правильно, зарабатыванием денег
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01.07.2021 17:56
+13
Дадут. Пенсам нет, а этому дадут - еще и пеню за просрочку платежа.
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01.07.2021 18:01
+9
Ну вот, а вы пенсионерам возраст выхода на пенсию поднимаете. Если вы по миллиону судьям разбрасываетесь. Судьям, которые не выполняют своих обязанностей. Вот вам и деньги
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01.07.2021 18:00
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Чем заняты наши "судьи"? Правильно, зарабатыванием денег
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01.07.2021 17:56 Відповісти
Право на суддівську винагороду мають особи, які обіймають посаду судді, а указ про призначення ТУПИЦЬКОГО на посаду судді Конституційного Суду України скасований указом Президента України ЗЕЛЕНСЬКОГО.
Нема посади - нема винагороди.
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01.07.2021 19:02 Відповісти
Осёл и законы физики отменить может, и шо?
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01.07.2021 21:41 Відповісти
мой отец шахтер подземный слесарь. День через день по шесть часов на глубине 700 метров на четвереньках в воде. 30 лет подземного стажа. И у него зарплата на руки 5000 гривен в месяц. И ту дают с большими задержками.
А эти паршивые скоты "судьи" жиреют от наглости и безнаказанности. Глаза жирком заплыли. Эту б нечисть в шахту на сбойку на месяц.
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02.07.2021 02:27 Відповісти
А я бы выдал... Все 900 тыс... КЕРЕНКАМИ !
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02.07.2021 13:49 Відповісти
Платить нельзя не платить. Зебобики, разгадайте эту загадку))
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01.07.2021 17:56 Відповісти
зебобик, мне интересен ответ на загадку. Это не ответ.
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01.07.2021 18:11 Відповісти
а тупицкиц не такой уж и тупицкий ))) почти миллион требует...(как думает...стребует?)))
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01.07.2021 17:57 Відповісти
А чому б і ні платники податків все стерплять, вони б як би були на його місці так само б робили...... А так тільки залишається, бульби з носа дути та далі горба гнути на своїх кумирів тупицьких.
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01.07.2021 18:00 Відповісти
"Дай миллион! Ну дай мне один миллион!"
Нью Паниковский. ))
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01.07.2021 18:02 Відповісти
Так он свою з/п требует. Его отстранили незаконно и по закону, ему за все время отстранения положена компенсация.
Это было на 100% прогнозируемо и только для зе-бобиков оказалось сюрпризом! И сразу столько праведного гнева в стиле "судьи вообще охренели"...
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01.07.2021 19:06 Відповісти
более того он стребует еще и моральный ущерб...он жеж что-то соображает в юриспруденции не то что эти шуты и сценаристы
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01.07.2021 19:51 Відповісти
Дороги нынче так называемые судьи , не укупишь ...
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01.07.2021 17:58 Відповісти
Ну вот, а вы пенсионерам возраст выхода на пенсию поднимаете. Если вы по миллиону судьям разбрасываетесь. Судьям, которые не выполняют своих обязанностей. Вот вам и деньги
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01.07.2021 18:00 Відповісти
Дадут. Пенсам нет, а этому дадут - еще и пеню за просрочку платежа.
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01.07.2021 18:01 Відповісти
Тупицкий подал иск против КС, требует выплатить вознаграждения судьи на сумму 900 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2987 Тримай курва .
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01.07.2021 18:02 Відповісти
Красавчик! Имеет зеледента по полной. О войне с срабсеей забываем, смотрим поединок велосипедиста с судьей на грани красных линий. Блокбастер для 26% так и не очнувшихся от бессмысленного захватывающего сюжета на всех экранах страны.
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01.07.2021 18:06 Відповісти
Он не Зеленского имеет, а нас и Зеленский тоже нас, только по очереди!
Сначала Зе пописарился приняв незаконное решение, а теперь Тупицкий потребовал свое и получит это...Потом Зеленский опять начнет пиарится в стиле "посмотрите на Тупицкого как он всех поимел" я мол за вас ему отомщу и опять чего нибудь отчебучит...
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01.07.2021 19:10 Відповісти
А не пора ли Тупицкому на нары ???
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01.07.2021 18:09 Відповісти
ЦЕ ЗРОБИЛИ КУЧМА, ЯНУКООЩ ТА ПОРОШЕНКО.
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01.07.2021 18:13 Відповісти
А Кравчук с Ющенко с боку стояли?
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01.07.2021 18:17 Відповісти
На шухере.
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01.07.2021 19:07 Відповісти
ти диви, а це чмо ніяк не вгамується, привикло падло на шарик жити.
а носаків під сра.ку не хоче? три рази на день, зранку в обід і на вечерю, дивись і попустить.
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01.07.2021 18:14 Відповісти
Легче этого Тупицкого убить , чем прокормить!!
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01.07.2021 18:39 Відповісти
Иск рассматривать только после погашения задолженности военнослужащим, потерпит.
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01.07.2021 19:06 Відповісти
Коли ця паскуда вже нажерерется ? гроші не на армію ,малозабезпечених,чи,дітей сиріт ,а це падло повині утримувати українські платники податків ,чи не занадтно дорого він обходится Україні ?гори ти в пеклі.
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01.07.2021 19:09 Відповісти
Чорну дірку не нагодуєш ніколи.
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02.07.2021 16:10 Відповісти
а вместо денег не хочешь ли в морду??
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01.07.2021 19:15 Відповісти
Миллионы пенсионеров получают пенсии ниже прожиточного минимума, что невозможно в любой демократической стране, а мордатые коррупционеры получают зарплаты как в Германии, хотя для них это карманные деньги, так как одна взятка покрывает даже такую большую годовую зарплату!
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01.07.2021 19:46 Відповісти
Получается судейский беспредел, один судья стоит горой за второго судью и так по цепочке.
Тут без метода Саакашвили из этого болота не выбраться.
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01.07.2021 19:51 Відповісти
Вывезите его в ДНР, на пмж.
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01.07.2021 21:13 Відповісти
Отощал хряк. Вот , что значит оторвали от корыта. Хряк сразу в суд с криком " а где же я буду столоваться"?
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01.07.2021 21:39 Відповісти
от это я понимаю хуцпа.
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01.07.2021 22:42 Відповісти
В наших т.зв. "судах" усі - тупицькі.
Так що шанси величезні.
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02.07.2021 12:52 Відповісти
 
 