1 воїна поранено, найманці РФ 17 разів обстріляли позиції ЗСУ, активно застосовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120 і 82 калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Зайцевого російські окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів. У районі Опитного ворог відкрив вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Талаківки окупанти застосували міномети 120 калібру.

Біля Широкиного збройні формування РФ двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил із мінометів 120 і 82 калібрів та автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості.

У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російські найманці застосували міномети 120 калібру.

Також, окупанти здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури та приватного сектора Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120 і 82 калібрів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

На обстріли російсько-окупаційних військ ЗСУ відкривали у відповідь вогонь.

Зазначають, що українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.