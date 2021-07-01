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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27110) поранення (2779) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

1 воїна поранено, найманці РФ 17 разів обстріляли позиції ЗСУ, активно застосовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС

1 воїна поранено, найманці РФ 17 разів обстріляли позиції ЗСУ, активно застосовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У напрямку населеного пункту Авдіївка окупанти здійснили 8 обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120 і 82 калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Зайцевого російські окупанти обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів. У районі Опитного ворог відкрив вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Талаківки окупанти застосували міномети 120 калібру.

Біля Широкиного збройні формування РФ двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил із мінометів 120 і 82 калібрів та автоматичних станкових гранатометів. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості.

У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російські найманці застосували міномети 120 калібру.

Також, окупанти здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури та приватного сектора Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120 і 82 калібрів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

На обстріли російсько-окупаційних військ ЗСУ відкривали у відповідь вогонь.

Зазначають, що українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
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А должно 17 раз улететь назад . Минские договорняки ? Реально , это уже не смешно . Почти каждый день гибнет Человек .
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01.07.2021 18:33 Відповісти
ахеренное перемия от зеленого подонка...
кацапо-фашисты понимают только силу!кацап пока по морде не получит!не будет уважать.
ответку со всем орудий!
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01.07.2021 18:39 Відповісти
А помните, как Земразь отводила наши войска с хорошо оборудованных позиций? Что сейчас скажут его сторонники?
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01.07.2021 18:41 Відповісти
Ху@ло назвал медведчука украинским (ху@лом) и осудил его арест .
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01.07.2021 18:57 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!1 воїна поранено, найманці РФ 17 разів обстріляли позиції ЗСУ, активно застосовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5484
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02.07.2021 00:04 Відповісти
 
 