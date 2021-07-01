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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27120) Донбас (22348) Бутусов Юрій (3481)

Бутусов: Загострення на фронті може означати підготовку наступу на один із наших передових опорних пунктів

Бутусов: Загострення на фронті може означати підготовку наступу на один із наших передових опорних пунктів

Раніше окупаційна влада заявляла, що збирається "помститися" українцям за нібито напад на опорний пункт 4 бригади ЗС РФ.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні на фронті помітне загострення обстановки - російські війська станом на 17.00 здійснили 17 обстрілів за допомогою гаубиць, мінометів, стрілецької зброї. День ще не закінчено, бойові дії можуть тривати", - написав він.

Бутусов зазначив, що за день випущено понад 40 снарядів 122 мм і понад 120 снарядів 120 мм, поранено українського військовослужбовця.

"Збільшення обстрілів російських військ може також бути ознакою підготовки локальних наступальних дій проти одного з передових українських опорних пунктів", - вважає журналіст.

Він нагадав, що 11 червня на опорному пункті 4-ї бригади ЗС РФ на Донбасі були виявлені застреленими п'ятеро найманців. Російське командування заявило, що їх убили українські військові, і пообіцяло "помститися". Українське командування це спростовує і називає причиною загибелі окупантів зловживання алкоголем.

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Топ коментарі
+22
Та клоунам при власти Пох.
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01.07.2021 19:36
+16
Зеленым некогда, они флаги закупают да , да землю продают.
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01.07.2021 19:34
+16
Да у нас "сваты" на 1+1 каждый день . Бутусов , ты о чём ?
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01.07.2021 19:37
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Зеленым некогда, они флаги закупают да , да землю продают.
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01.07.2021 19:34 Відповісти
Ви з фронту тут,в інетв,чи з дивану вам видніше?
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02.07.2021 09:29 Відповісти
Iнодi з дивану виднiше
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02.07.2021 09:40 Відповісти
Та клоунам при власти Пох.
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01.07.2021 19:36 Відповісти
зеленский если что сбежит в Крим у него там дом
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02.07.2021 12:30 Відповісти
Что и требовалось доказать. Как только головы в РФ начинают вешать про красно буро фиолетовые лини, что сегодня было, так сразу орки начинают обостряться.
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01.07.2021 19:37 Відповісти
А орки в Украине это это бла недоштопаные в "офисе" начиная от уборщицы и заканчивая министрами.
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02.07.2021 15:51 Відповісти
Да у нас "сваты" на 1+1 каждый день . Бутусов , ты о чём ?
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01.07.2021 19:37 Відповісти
#какая_разніца?
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01.07.2021 19:47 Відповісти
по хорошему, в случае обострения - разхерачить все это кодло лаптеногое и будет мир.
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01.07.2021 20:43 Відповісти
Кто сейчас будет херечить? ВСУ? Уже нет. Вы думаете, что презедент Украины напрасно так хочет и орёт - дайте нату и почему мы ещё не в нате.
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01.07.2021 22:34 Відповісти
Тут би зіграти по хитрому, вдати, що неготові, виманити, а потім лупанути. Але не з таким головнокомандувачем та кротами на усіх рівнях.
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01.07.2021 22:18 Відповісти
Бутусов всё усложняет - как сказал презедент Украины - росияне не хотят войны. Это украинцы сами друг друга в окопах стреляют.
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01.07.2021 22:32 Відповісти
Засилля сЄктантів тільки прізвища вождів міняй.Похрєн ,країна,головне вожді...убогі
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02.07.2021 09:31 Відповісти
Надо давать жосткую ответу!А если ничего не делать как зелёный миротворец то это воспринимается как слабость!
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02.07.2021 09:35 Відповісти
Учат вас столетиями, тысячелетиями, природа не допускает пустоты, энергии никуда не пропадают, они перетекают. Или как в спорте, если ты не забиваешь, то забивают тебе. А наши правители, "выпускники трускавецкого универа", все норовят отсидеться, надеются, что само рассосется. А может и понимают, но норовят подворовать пока можно, а там хоть трава не рости...
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02.07.2021 10:07 Відповісти
Мені так подобаються такі "підлизнуті" статті на Цензор. Значицця, Бутусов написав ЩОСЬ у себе на сторінці в ФБ, а якийсь рандомний чувак з Цензора, де Бутусов головний - посилається на пост Бутусова в ФБ і пише коротеньку новину.

Якість.
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02.07.2021 10:31 Відповісти
Лайно в особі президента однієї з найбільших країн Європи вчора заявило, що рускіє не хотят войни.
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02.07.2021 10:46 Відповісти
Може мені хто пояснити чому не оголошували евакуацію для всіх бажаючих та просто не зрівняли з землею цю ракову пухлину разом з кацапами? Що заважало?
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02.07.2021 13:24 Відповісти
 
 