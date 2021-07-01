Парламент ухвалив у першому читанні фундаментальні законопроєкти для реформи містобудівної сфери - Чернишов
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкти про реформу ДАБІ (№ 5655 і № 5656). Вони мають забезпечити реформування сфери містобудування.
Про це заявив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ключові для реформи у сфері містобудування законопроєкти №5655 і №5656 ухвалено в першому читанні! Вітаю рішення парламенту, яке наближає нас до повноцінного завершення важливих змін у містобудівній галузі. Ухвалення цих законів забезпечить прозорість процедур. І ми нарешті подолаємо корупцію, яка десятки років процвітала у сфері архітектурно-будівельного контролю. Також ухвалення законопроєкту дасть змогу максимально автоматизувати послуги в цій галузі", - зазначив Чернишов.
Завдяки прийняттю цих законопроєктів відбудеться масштабна цифровізація процесів в області містобудування, яка скоротить до мінімуму особистий контакт між будь-якими зацікавленими особами та органами, що мають право впливати на рішення у сфері архітектурно-будівельного контролю.
Тепер більшість функціоналу щодо контролю містобудування буде діджиталізовано. Водночас органи місцевого самоврядування отримають розширені повноваження для контролю об'єктів, побудованих або споруджуваних самовільно. Також відбудеться комплексне реформування системи архбудконтролю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Градостроительная мафия на местах загоняет застроцщиков( фирмы и частников) в коррупционные затраты. А кто не платит - тому заморожааывают проекты при помощи прокуратуры.
Особенно в Закарпатье в Свалявскои районе - людям строиться не дают , создают препоны, при этом не делают генпланов сел и городов, чтобы люди не могли законно строиться