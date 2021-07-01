Парламент ухвалив у першому читанні фундаментальні законопроєкти для реформи містобудівної сфери - Чернишов

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкти про реформу ДАБІ (№ 5655 і № 5656). Вони мають забезпечити реформування сфери містобудування.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключові для реформи у сфері містобудування законопроєкти №5655 і №5656 ухвалено в першому читанні! Вітаю рішення парламенту, яке наближає нас до повноцінного завершення важливих змін у містобудівній галузі. Ухвалення цих законів забезпечить прозорість процедур. І ми нарешті подолаємо корупцію, яка десятки років процвітала у сфері архітектурно-будівельного контролю. Також ухвалення законопроєкту дасть змогу максимально автоматизувати послуги в цій галузі", - зазначив Чернишов.

Завдяки прийняттю цих законопроєктів відбудеться масштабна цифровізація процесів в області містобудування, яка скоротить до мінімуму особистий контакт між будь-якими зацікавленими особами та органами, що мають право впливати на рішення у сфері архітектурно-будівельного контролю.

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Тепер більшість функціоналу щодо контролю містобудування буде діджиталізовано. Водночас органи місцевого самоврядування отримають розширені повноваження для контролю об'єктів, побудованих або споруджуваних самовільно. Також відбудеться комплексне реформування системи архбудконтролю.