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Парламент ухвалив у першому читанні фундаментальні законопроєкти для реформи містобудівної сфери - Чернишов

Парламент ухвалив у першому читанні фундаментальні законопроєкти для реформи містобудівної сфери - Чернишов

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкти про реформу ДАБІ (№ 5655 і № 5656). Вони мають забезпечити реформування сфери містобудування.

Про це заявив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключові для реформи у сфері містобудування законопроєкти №5655 і №5656 ухвалено в першому читанні! Вітаю рішення парламенту, яке наближає нас до повноцінного завершення важливих змін у містобудівній галузі. Ухвалення цих законів забезпечить прозорість процедур. І ми нарешті подолаємо корупцію, яка десятки років процвітала у сфері архітектурно-будівельного контролю. Також ухвалення законопроєкту дасть змогу максимально автоматизувати послуги в цій галузі", - зазначив Чернишов.

Завдяки прийняттю цих законопроєктів відбудеться масштабна цифровізація процесів в області містобудування, яка скоротить до мінімуму особистий контакт між будь-якими зацікавленими особами та органами, що мають право впливати на рішення у сфері архітектурно-будівельного контролю.

Читайте також: Система архітектурно-будівельного контролю буде тотально реорганізована, - Чернишов

Тепер більшість функціоналу щодо контролю містобудування буде діджиталізовано. Водночас органи місцевого самоврядування отримають розширені повноваження для контролю об'єктів, побудованих або споруджуваних самовільно. Також відбудеться комплексне реформування системи архбудконтролю.

Автор: 

будівництво (3018) Олексій Чернишов (275) ДАБІ (183)


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Молодець президент. Нарешті за 30 років незалежності хоть хтось почав щось робити для України.
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01.07.2021 20:30 Відповісти
тебя током ударило?
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01.07.2021 21:27 Відповісти
Посреди каждого населенного пункта зафигачить цирк-шапито с пианиной...
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01.07.2021 20:36 Відповісти
Мене дуже напркжує словосполучення "реформа від зебілів". У кращому випадку це профанація, у гіршому - лютий треш.
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01.07.2021 20:38 Відповісти
Это по этому Чернышеву журналисты провели несколько расследований, связанными с его активнейшей коррупционной деятельностью?.
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01.07.2021 20:51 Відповісти
Реформа - разрешить всем достроить недострои.

Градостроительная мафия на местах загоняет застроцщиков( фирмы и частников) в коррупционные затраты. А кто не платит - тому заморожааывают проекты при помощи прокуратуры.

Особенно в Закарпатье в Свалявскои районе - людям строиться не дают , создают препоны, при этом не делают генпланов сел и городов, чтобы люди не могли законно строиться
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01.07.2021 20:51 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/363669-aleksej_chernyshov_snogsshibateljnyj_kuljbit_sudimogo_korruptsionera_iz_gubernatorskogo_v_ministerskoe_kreslo Алексей Чернышов: сногсшибательный кульбит судимого коррупционера из кресла главы администрации области в министерское кресло
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01.07.2021 20:59 Відповісти
 
 