Рада може продовжити свою роботу в липні на тиждень, щоб ухвалити закон про деолігархізацію, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія не відкидає, що роботу парламенту в межах п'ятої сесії продовжать на тиждень для ухвалення в цілому проєкту закону про олігархів.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами 1 липня після засідання Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".



"Якщо буде потреба, якщо буде дуже багато правок, то будемо застосовувати спеціальну процедуру [розгляду законопроєктів у другому читанні], як ми застосовували по банківському закону. Мені здається, це буде чесно та справедливо. Бо що якщо люди хочуть просто заблокувати проходження закону, у них немає на це голосів і вони використовують бюрократичні засоби, ми теж будемо бюрократичні механізми вдосконалювати й таким чином просувати далі цей закон", – сказав Арахамія.



Він припустив можливість внесення юридичних поправок, але підкреслив, що "концептуально змінювати" в тексті законопроєкту нічого не будуть.



"Щоб прийняти в цьому сезоні [законопроєкт про олігархів], у нас є два варіанти: перший – це продовжити ще на один тиждень пленарну роботу, а другий – відкласти це на вересень. Будемо консультуватися й приймати рішення. Я не бачу жодної необхідності якомога швидше це робити. Можна це робити у звичайному темпі", – додав нардеп.

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