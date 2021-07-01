Рада може продовжити свою роботу в липні на тиждень, щоб ухвалити закон про деолігархізацію, - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія не відкидає, що роботу парламенту в межах п'ятої сесії продовжать на тиждень для ухвалення в цілому проєкту закону про олігархів.
Про це він розповів під час спілкування із журналістами 1 липня після засідання Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Якщо буде потреба, якщо буде дуже багато правок, то будемо застосовувати спеціальну процедуру [розгляду законопроєктів у другому читанні], як ми застосовували по банківському закону. Мені здається, це буде чесно та справедливо. Бо що якщо люди хочуть просто заблокувати проходження закону, у них немає на це голосів і вони використовують бюрократичні засоби, ми теж будемо бюрократичні механізми вдосконалювати й таким чином просувати далі цей закон", – сказав Арахамія.
Він припустив можливість внесення юридичних поправок, але підкреслив, що "концептуально змінювати" в тексті законопроєкту нічого не будуть.
"Щоб прийняти в цьому сезоні [законопроєкт про олігархів], у нас є два варіанти: перший – це продовжити ще на один тиждень пленарну роботу, а другий – відкласти це на вересень. Будемо консультуватися й приймати рішення. Я не бачу жодної необхідності якомога швидше це робити. Можна це робити у звичайному темпі", – додав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
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ему нужно успеть провести перевыборы ДО поднятия тарифа и развала экономики .. иначе до самых тупых зебилов "что-то начнет доходить"
Билеты на Мальдивы куплены, лярвы заказаны, а тут нарисовалась подработка - понажимать кнопки.....
П.С. Моя б воля - всех на полигон и до седьмого пота гусиным шагом !!!
- https://biz.censor.net/news/3274509/ostatki_sredstv_na_edinom_kaznacheyiskom_schete_upali_v_2_raza с начала июня. (проср.ли, розікрали)
- https://biz.censor.net/news/3274608/rada_povysit_nalogi_dlya_rosta_postupleniyi_v_gosbyudjet_na_50_milliardov_v_god_obnovleno. (щоб поповнити, за рахунок "мудрого " наріду вкрадене, і щоб було що красти)
- https://biz.censor.net/news/3274526/rada_odobrila_zakupku_lokomotivov_i_avtolestnits_za_schet_kredita_frantsii_na_1_milliard_evro_obnovleno ( повертати борги з відсотками і платити за обслуговування буде той же "мудрий" нарід, який в 2019 голосував по приколу. Ну й ми.)
А далі ж буде тільки ліпше! Комуналка здорощає, паливо здорощає і, як наслідок, здорощає все. Але ж то все Порох клятий, бо бубочка казав, що гірше не буде і комуналка знизиться мінімув вдвічі! Бубочка не бреше, а Порох йому не дає працювати... Свята Мосійчук не дасть збрехати та й Гордон підтвердить! А Бігус взагалі всі зуби віддасть за це
Закон про податковий терор №5600 слуги Зеленського прийняли у першому читанні
Сьогодні Слуги Народу партії Зеленського зі своїми союзниками, маріонетками олігархів з депутатських груп "Довіра" та "За майбутнє", прийняли у першому читанні закон №5600 про податковий терор. І це не фігура мови.
Ось аналіз цього закону від Зеленського спільнотою "Останній капіталіст":
Законопроект складається із 58 сторінок, всього трешу, який знов протягує шалений фіскалізатор разом з іншими представниками оновленого комсомолу від влади, в рамках посту не описати. Тож напишу найзашкварніше.
1. В частині адміністрування податків і зборів:
- надати право контролюючим органам стягувати податковий борг, який виник у результаті несплати самостійно визначеного платником грошового зобов'язання у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ
- надати право податковим органам отримувати на запит інформацію (пояснення) від платника НЕ ЛИШЕ по факту виявленого правопорушення, а й з інших питань, пов'язаних з оподаткуванням, можливих порушеннях у господарській діяльності платника, здійснених операціях;
2. Податок на селян:
- зараз, якщо ви ведете своє господарство на своїй землі, площа якої не перевищую 2 Га, ви звільняєтесь від оподаткування доходу від продажу сільськогосподарської продукції, який рахується по формулі незалежно від того, чи продаєте ви щось чи ні. Законопроект пропонує зменшити цю площу до 0,5 Га.
- поява мінімального податкового зобов'язання з 1 гектара сільськогосподарських земель для їх власників/користувачів. Якщо сума сплачених податків власником/користувачем менша мінімуму - треба доплатити різницю.
3. В частині податку на прибуток підприємств:
- встановити обмеження для великих платників податків на перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років у сумі п'ятдесяти відсотків такого непогашеного від'ємного значення об'єкта оподаткування
Тобто, якщо ви великий платник податків, і отримали збиток в тому році 100 млн, а в цьому році прибуток 100 млн, то держава дозволить вам списати тільки 50 млн збитків, а з інших ви заплатите 18% податку на прибуток. Бо державі абсолютно все одно на ваші проблеми. Чогось згадалось як Зеленський запрошував інвесторів з усього світу…
4. В частині податку на додану вартість:
- розширення бази оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (об'єктів житлового фонду), крім житла, що будується за бюджетні кошти.
Це означає здорожчення житла і для фізичних осіб, хоча вони не є платниками ПДВ. І ось чому: сьогоднішня редакція пп 197.1.14 ПКУ говорить про звільнення від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання. Є рішення Верховного суду, з якого виходить що операцією з першої поставки житла (об'єктів житлового фонду) слід вважати передачу квартир після будівництва цьому підприємству. Саме така операція має оподатковуватися ПДВ на загальних підставах.
Тобто, фактично, операція по продажу забудовником житла фізичній особі не оподатковується ПДВ. Якщо ж законопроект 5600 буде прийнятий, то первинна купівля житла громадянами також буде обкладатись ПДВ.
- обмеження можливості включення платниками податку до складу податкового кредиту податкових накладних, складених більше ніж 6 місяців з моменту здійснення операції;
Так цей пункт описаний в пояснювальній записці та у висновку комітету Гетманцева. Але формулювання досить дивне. В законопроекті мова йде про 180 днів замість 1095 від складання податкової накладної, за які можна її включити до податкового кредиту.
Тут наче нічого страшного, пройшли вже ті часи, коли від'ємне зобов'язання по ПДВ у звітності було неприпустимим, та і період блокування реєстрації ПН не враховується в ці 180 днів. Але! Не забуваємо що від'ємне значення ПДВ у звіті - це привід для непланової перевірки з боку податкової. Тобто, зараз платник ПДВ може 3 роки включати в кредит накладні, не виходячи на мінус, а в разі прийняття законопроекту - тільки 180 днів.
- Обмеження права на бюджетне відшкодування ПДВ для окремих категорій платників
5. в частині єдиного податку:
- виключити з платників єдиного податку 4 групи платників, основним видом діяльності яких є розведення свійської птиці, страусів та перепелів;
6. Суттєво збільшується рента на руду, розширюється база ренти по мінеральній сировині
7. В рази зростають ставки екологічних податків, ми ж країна багата, правда?
8. Зростання акцизів на тютюн і алкоголь.
Під цим всим є навіть "фінансово-економічне обґрунтування". Написано воно наступним чином: прийняття законопроекту дозволить отримати додаткові надходження до зведеного бюджету близько 50 млрд гривень в розрахунку на рік.
Насправді ж, читати треба так: "з наших кишень заберуть ще 50 млрд грн", при чому заради цієї не дуже значної суми в масштабах наших державних видатків, суттєво погіршать інвестиційний клімат і підвищать рівень регуляції.
https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/1260022527796357?__cft__[0]=************************************************************************************************************-eWfLfCGaF4bSNg8XmEj0mIbxIBg76qKfK07D9Ct71CnKCrO3JUv4PIPK86EL0nn0g&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 ч. ·
Сьогодні Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне невідкладний президентський закон про олігархів. Я от не олігарх і ви, мабуть, також не олігархи. Чому ж цей закон має мене та вас бентежити? Тому що за суттю цей закон продовжує практику виходу влади за межі повноважень. Давайте розбиратись чому.
Закон про боротьбу з олігархами, або закон №5599 насправді не зовсім про олігархів.
Наша Конституція чітко визначає що:
«органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України»
і водночас
«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй».
Тобто укази Президента (в тому числі, ті які вводять в дію рішення РНБО) не можуть бути за межами повноважень Президента.
Президент не має повноважень утискати права певного кола осіб та накладати на таке коло осіб якісь обов'язки. РНБО, яке за своєю суттю є лавкою під під'їздом, де можна теревенити про координацію і контроль діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони - тим більше не має права.
За своєю логікою, це закон про вихід Президента та РНБО за межі своїх повноважень з метою впливу на певні кола осіб, політичні партії та засоби масової інформації. Це показує, що Президент, маючи кризу інституцій, почав побудову підконтрольних інституцій з дублюючими повноваженнями для побудови неконституційного репресивного апарату для досягнення мети.
Тепер по змісту самого закону. Закон простий як двері та прямий як лінійка радянського інженера.
Спочатку визначають, хто такі олігархи.
Це фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:
1) бере участь у політичному житті;
2) має значний вплив на засоби масової інформації;
3) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
4) підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Далі йде намагання визначити критерії цих чотирьох параметрів. Наприклад «участь у політичному житті» - це все що завгодно - від зайняття політичних топ-посад (за списком) до фінансування політичних партій або участі в керівних органах політичних партій. Ще там є смішний пункт про «є пов'язаною особою з топ-посадовцями з того самого списку». Ніякої конкретики і все на розсуд РНБО.
Де записатись в олігархи?
В олігархи приймають у РНБО за ниттям Кабінету Міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.
Олігархи мають бути діджітал, тому у них буде свій електронний реєстр. Бо не можна, щоб олігархи та прості люди були в одному реєстрі, вони будуть в різних. Реєстр буде електронний і вести його буде РНБО. Тому якщо РНБО за кляузою визначив когось олігархом, то потім РНБО і вносить його в той реєстр.
Коли людина потрапляє в реєстр олігархів то їй стає не можна робити 2 речі:
1) здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»;
2) бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.
ВСЕ. На цьому страшні страждання олігархів начебто завершуються.
Там ще в законі є крива калька з американського закону про лобізм, що всі підряд чиновники мають подавати «декларацію про контакт» з олігархами з реєстру олігархів. А якщо ні, то закон передбачає страшну «політичну» (що це таке ніхто не знає) та дисциплінарну (догана мабуть) відповідальність.
Тепер давайте поговоримо про політичний сенс цієї ініціативи:
1) подивитись на реакцію суспільства та «еліт» на вихід за межі повноважень;
2) виключити з великої приватизації одне коло учасників (тим самим зменшивши попит за знизивши відповідну ціну) на користь іншого кола учасників (для створення майбутніх олігархів);
3) влізти в порядок фінансування політичних партій великим бізнесом та змусити певне коло осіб «ходити під статтею» та ловити їх на фінансуванні політики, тим самим отримати додатковий важіль;
4) махровий популізм - щоб всім по телевізору сказати, що йде невпинна та страшна боротьба з олігархами, навіть закон про це є.
Яка ж наша офіційна позиція?
1) Демократична Сокира засуджує намагання Президента вийти за межі своїх повноважень та вважає, що такі рішення лише наближають Зеленського спочатку до узурпації влади, а також тюрми після закінчення його каденції.
2) Криза виконавчої влади не є приводом для створення підконтрольних органів з дублюючими повноваженнями. Якщо влада не може досягати суспільно необхідних результатів в межах свої повноважень, то відставка за профнепридатністю - непоганий вибір.
3) Це підміна та дискредитація самої ідеї деолігархізації
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