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Джапарова: Закон про корінні народи - це фундамент деокупації Криму і сигнал свободи

Джапарова: Закон про корінні народи - це фундамент деокупації Криму і сигнал свободи

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова вважає історичним рішенням ухвалення Верховною Радою закону про корінні народи України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Twitter 1 липня.

"Верховна Рада України прийняла закон "Про корінні народи України", внесений президентом як невідкладний! Це історичне рішення, якого кримськотатарський народ чекав десятки років. Воно є фундаментом деокупації Криму і сигналом свободи тим, хто її цінує та бореться", - зазначила вона.

Читайте також: ВР прийняла законопроєкт про корінні народи

Автор: 

народ (22) кримські татари (2004) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+6
І як він допоможе вигнати москалів?
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01.07.2021 21:10
+5
Хороший закон. я хоч і в опозиції до зебілячої влади але підтримую.
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01.07.2021 21:07
+4
Брехня!
Как доказала история - только армия и оружие способны освободить захваченные земли!
Ни законы, ни др бла бла бла - ничего не вернет!
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01.07.2021 21:48
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це так у тебе в методичці написано?
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01.07.2021 23:23 Відповісти
Раньше, когда я был маленьким, я просил Бога велосипед, потом понял что Бог так не работает, украл велосипед и попросил у Бога прощение
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02.07.2021 09:35 Відповісти
Хороший закон. я хоч і в опозиції до зебілячої влади але підтримую.
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01.07.2021 21:07 Відповісти
І як він допоможе вигнати москалів?
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01.07.2021 21:10 Відповісти
Вони злякаються і втечуть.
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01.07.2021 21:27 Відповісти
Зеля не займається ВСУ,обороним замовленням та зовнішньою політикою!Все інше - то не його парафія!Він ковирний тільки для себе,збагачується незаконно!.
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01.07.2021 21:21 Відповісти
Історично то татари і турки теж масово вирізали українців...
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01.07.2021 21:44 Відповісти
Брехня!
Как доказала история - только армия и оружие способны освободить захваченные земли!
Ни законы, ни др бла бла бла - ничего не вернет!
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01.07.2021 21:48 Відповісти
В Украине проживает 140 национальностей но в закон включили только 3 из них. Да и те очень сомнительные коренные жители, эти 3 народа жили под турками, потом под империей, при этом когда были под турками являлись самыми лютыми врагами украинцев.
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01.07.2021 22:04 Відповісти
Шановний пане! Корінні народи та національності це різні поянття..Якщо не зрозуміло - погугліть...
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01.07.2021 22:16 Відповісти
Почти одно и тоже, татарский народ и люди татарской национальности, особых различий не вижу.
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01.07.2021 22:32 Відповісти
У татар(поволжья) есть Татарстан-их коренная земля..в у Крымских татар-это Крым!!!Это разные народы и язык разный..и коренные земли тоже
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02.07.2021 10:22 Відповісти
Для пана Михаил Титов..Є національність угорці - мають свою державу...є національність греки - мають свою державу, є національність євреї - мають свою державу. А корінні народи - створилися чк нарід на нашій території та не мають своєї держави ось і вся різниця...Досі не бачите?
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02.07.2021 11:05 Відповісти
а урумы ещё более коренные чем некоторые...
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01.07.2021 22:30 Відповісти
А кримськотатарський народ теж багатонаціональний?
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01.07.2021 22:47 Відповісти
нічого подібного! Москалів з Криму можна буде вигнати тільки СИЛОЮ! Закон і москаль поняття несумісні.
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02.07.2021 05:04 Відповісти
 
 