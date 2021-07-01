Джапарова: Закон про корінні народи - це фундамент деокупації Криму і сигнал свободи

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова вважає історичним рішенням ухвалення Верховною Радою закону про корінні народи України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Twitter 1 липня.

"Верховна Рада України прийняла закон "Про корінні народи України", внесений президентом як невідкладний! Це історичне рішення, якого кримськотатарський народ чекав десятки років. Воно є фундаментом деокупації Криму і сигналом свободи тим, хто її цінує та бореться", - зазначила вона.

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