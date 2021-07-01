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Джапарова: Закон про корінні народи - це фундамент деокупації Криму і сигнал свободи
Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова вважає історичним рішенням ухвалення Верховною Радою закону про корінні народи України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Twitter 1 липня.
"Верховна Рада України прийняла закон "Про корінні народи України", внесений президентом як невідкладний! Це історичне рішення, якого кримськотатарський народ чекав десятки років. Воно є фундаментом деокупації Криму і сигналом свободи тим, хто її цінує та бореться", - зазначила вона.
Топ коментарі
+6 PREDATOR PREDATOR
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+5 Ватник Дзедываевалов
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+4 Serg Sergeev
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Как доказала история - только армия и оружие способны освободить захваченные земли!
Ни законы, ни др бла бла бла - ничего не вернет!