Посольство США - нью-йоркцям з Донеччини: Ми великі шанувальники вашої нової/старої назви!

Американські дипломати привітали жителів Нью-Йорка в Донецькій області з поверненням історичної назви населеному пункту.

Привітання вони розмістили на сторінці посольства в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді України! Ще одна можливість відзначити наші тісні зв'язки. Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!" - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня Верховна Рада перейменувала селище Новгородське Донецької області на Нью-Йорк.

Нью-Йорк - історична назва селища. Назву "Новгородське" він отримав у 1951 році указом Президії Верховної Ради Української РСР.