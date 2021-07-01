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Посольство США - нью-йоркцям з Донеччини: Ми великі шанувальники вашої нової/старої назви!

Посольство США - нью-йоркцям з Донеччини: Ми великі шанувальники вашої нової/старої назви!

Американські дипломати привітали жителів Нью-Йорка в Донецькій області з поверненням історичної назви населеному пункту.

Привітання вони розмістили на сторінці посольства в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді України! Ще одна можливість відзначити наші тісні зв'язки. Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!" - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня Верховна Рада перейменувала селище Новгородське Донецької області на Нью-Йорк.

Нью-Йорк - історична назва селища. Назву "Новгородське" він отримав у 1951 році указом Президії Верховної Ради Української РСР.

Автор: 

Нью-Йорк (129) перейменування (585) посольство (944) США (22840) Донецька область (8467)


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Топ коментарі
+44
Центральна вулиця має бути сенатора Маккейна!
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01.07.2021 21:17
+24
Да нормально там все...жители уже лет 15 добиваются возврата старого названия..
Заправка называется Нью-Йорк...кафешка...улица Нью-Йорская...
Музей недавно отреставрировали...
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01.07.2021 21:20
+23
ох як там дупи палають у місцевої сепарні. як часником та сріблом упирів
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01.07.2021 21:18
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01.07.2021 21:13 Відповісти
Центральна вулиця має бути сенатора Маккейна!
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01.07.2021 21:17 Відповісти
Так! Маккейн, - оце був би справжній президент Америки!
Світ багато втратив, що людину з твердими переконаннями, патріота з великої літери, не обрали на найвищу посаду США!
Великий друг України, земля тобі пухом!!!

Посольство США - нью-йоркцям з Донеччини: Ми великі шанувальники вашої нової/старої назви! - Цензор.НЕТ 4800
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02.07.2021 03:36 Відповісти
Я усе розумію, стара назва, в принципі усе правильно...
Але без гумору цю новину сприйняти неможливо Посольство США - нью-йоркцам с Донетчины: Мы большие поклонники вашего нового/старого названия! - Цензор.НЕТ 6083
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01.07.2021 21:17 Відповісти
ох як там дупи палають у місцевої сепарні. як часником та сріблом упирів
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01.07.2021 21:18 Відповісти
Да нормально там все...жители уже лет 15 добиваются возврата старого названия..
Заправка называется Нью-Йорк...кафешка...улица Нью-Йорская...
Музей недавно отреставрировали...
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01.07.2021 21:20 Відповісти
Не, не подгорают. Сепары тихо ждут когда паспорта американские выдавать начнут...
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01.07.2021 22:06 Відповісти
Теперь я на рынок в Нью-Йорк ездить буду...😀
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01.07.2021 21:21 Відповісти
А где там рынок?на фенольной?
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02.07.2021 02:13 Відповісти
Посольство США - нью-йоркцам с Донетчины: Мы большие поклонники вашего нового/старого названия! - Цензор.НЕТ 9333
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01.07.2021 21:21 Відповісти
Тільки дві однакові багатоповерхівки там краще не будувати
(щоб не прилетіли шахіди Новососії на двох кукурудзяниках)
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01.07.2021 21:21 Відповісти
Хотя все в округе этот поселок называют Фенольная...по названию станции..
Может сейчас Йорком называть начнут..
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01.07.2021 21:24 Відповісти
Йорком не надо...уже занято))))
.Посольство США - нью-йоркцам с Донетчины: Мы большие поклонники вашего нового/старого названия! - Цензор.НЕТ 9263
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01.07.2021 21:28 Відповісти
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01.07.2021 21:44 Відповісти
"Год деб санвабич",Шота типа этого)))...
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01.07.2021 21:44 Відповісти
Ну , ще залишились дрібниці , вияснити , яка частина селища тепер буде Манхеттеном , а яка Брукліном і Чайнатауном . .
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01.07.2021 21:50 Відповісти
Да что ж такое… Кто пожалеет пердачок ольги «сливной бачок» скабеевой?
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01.07.2021 21:54 Відповісти
Президиума Верховного Совета РСФСР Источник: https://censor.net/ru/n3274634

РСФСР?
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01.07.2021 22:08 Відповісти
АЙ ПУТИН ХЙЛО ПУТИН !)
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01.07.2021 22:56 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3245803/komitet_rady_podderjal_pereimenovanie_poselka_na_donetchine_v_nyuyiork_sluga_naroda_bezgin историческое название поселка. Название "Новгородское" он получил в 1951 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Источник: https://censor.net/ru/n3274634
Ошибка.
19 жовтня 1951 Указом Президії Верховної ради УРСР селище Нью-Йорк Дзержинського району Сталінської області було перейменоване на Новгородське, а селищна рада депутатів трудящих на Новгородську
Посольство США - нью-йоркцам с Донетчины: Мы большие поклонники вашего нового/старого названия! - Цензор.НЕТ 650

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01.07.2021 23:01 Відповісти
Во Львове есть улицы Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна, американцы для украинцев братский народ!
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01.07.2021 23:15 Відповісти
"Браццкій нарот". Від цих слів ригати тягне.
Можна просто казати "дружній народ". Більш природньо, нормально, і не відгонить фарисейством, властивим кацапєндрикам.
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02.07.2021 03:44 Відповісти
Більше дратує ру.тупізьм "держава" *****(((
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02.07.2021 06:56 Відповісти
Більшість на цьому форумі пише російською, так склалося і нема в тому ніякої "зради", 80% тих хто воює за Україну розмовляють російською.
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02.07.2021 13:10 Відповісти
80% тих хто воює за Україну розмовляють російською.

*****
Звідки ви таке взяли?
А я напишу, що 95% ветеранів АТО україномовні.
По факту, - тупо взяти населення України, - ще років 10 тому україномовних було близько половини всього населення України. Якщо зауважити природній процес поширення української мови, - це раз, і зменшення кількості кацапоязичних через окупацію частини території України, - то україномовних в Україні тепер має бути близько 2⁄3, тобто, 66%. Так само і в українському війську.
Мононаціональною вважається країна, в якій не менше 75% корінного населення. Це якраз той відсоток українців, - до агресії Росії. Тепер, без Криму, і частини Донбасу, відсоток українців набагато збільшився, - не менше 82%. Дякуючи *****, Україна стала набагато однорііднішою державою.
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02.07.2021 22:03 Відповісти
Посольство США - нью-йоркцям з Донеччини: Ми великі шанувальники вашої нової/старої назви! - Цензор.НЕТ 4718
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02.07.2021 23:02 Відповісти
Посольство США - нью-йоркцям з Донеччини: Ми великі шанувальники вашої нової/старої назви! - Цензор.НЕТ 3335
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02.07.2021 23:11 Відповісти
Можливо я неприємну річ скажу, але розвиватися буде та мова, володіння якою дає економічні переваги, тому у довгостроковій перспективі англійська буде витісняти як російську так і українську.
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02.07.2021 23:26 Відповісти
розвиватися буде та мова

*********
Хочу запитати. А що ви вважаєтє за розвиток мови? Будь-якої мови. Неважливо якої мови.
Наприклад. Древній санскрит буквально всі лінгвісти світу визнають набагато більш розвинутою мовою, ніж ******* мову хінді, яка є похідною від санскриту. Тобто, у лінгвістичному плані йде спрощення мов, тобто їх деградація.
Я правильно зрозумів, що деградацію ви вважаєте розвитком?
Ну, тоді нам нема про що сперечатися...
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02.07.2021 23:38 Відповісти
Нажаль, ви зрозуміли мене не вірно, будь-яка мова світу є скарбом, з точки зору вивчення релігійно-філософської традиції та культурної спадщини необхідно вивчати санскрит, давньоєврейську, давньогрецьку, латину та багато інших мертвих або напівмертвих мов, але важко уявити щоб дослідники творів Вергілія писали наукові статті латиною, або богослови коментували Старий Завіт давньоєврейською. Панівною стає мова, яка відповідає ******** потребам людей, мова розвитку освіти, науки та культури і на теперішній час це безумовно англійська мова.
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03.07.2021 00:10 Відповісти
Не треба нам "ля-ля". Ви почали з кацапського "язика", буцімто він розвинутіший за українську мову. А я вам на прикладі санскриту продемонстрував, що "розвиток" насправді є деградацією.
Є один твердий залізобетонний факт, - панівною стає мова панівної нації. Так було, так є, і так буде. І будь-які екзерсиси про "розвинутіші" мови цього аж ніяк не змінять. Хоч гопки стрибай.
Таким чином, рекомендую вам почати вивчення китайської мови. Вже зараз. Ніхао!
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03.07.2021 00:23 Відповісти
Перепрошую, але я не стверджував що російська краща або розвинутіша за українську, я лише казав про те що на цьому форумі переважна більшість пише російською і це зумовлено історично. Хочу додати, що на мою думку, володіння українською не дає права на якусь винятковість і загалом у світі російська та українська займають досить малий сегмент серед мов і вся ця суперечка виглядає кумедно, коли два села з'ясовують стосунки на сільській дискотеці.
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03.07.2021 00:40 Відповісти
Китай ніколи не стане світовим лідером, тому з китайською почекаю, до того ж богато китайців розуміють англійську.
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03.07.2021 00:44 Відповісти
Ви знаєте, що таке "нєконтроліруємий подтєкст"? А з ваших слів цілком беззаперечно випливає, що окупантський "язик" в Україні "історично" сильніший. Ну, то, тіпа, нехай так і залишається. Бо так "зумовлено історично".
А вот ******! Вся "історичність" і "зумовленість" розвіються, як дим!
Євреї відродили свою мертву мову іврит, незважаючи на "економічні переваги володіння" ідишем. І пофіг їм на думку цілого світу!
Безнаціональна ліберасня намагається вбити фундаментальну основу народів, - їхні мови і національні ідентичності. Не вдастся. Комуняки вже хотіли створити двоногу худобу. І то у них це не вийшло. За винятком кацапів...
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03.07.2021 01:04 Відповісти
То є алюзія на "один народ" Путіна.
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02.07.2021 13:06 Відповісти
Звучить непогано в донецьких степах!
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02.07.2021 09:51 Відповісти
И вроде географию Украину знают почти в совершенстве, а вот это новость для меня.
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02.07.2021 11:05 Відповісти
*знаю
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02.07.2021 11:06 Відповісти
Теперь Нью-Йорк наша территория, а штат Колорадо за линией фронта. Кацапня недаром визжит, что "америка развязала гражданскую войну" Флаг т.з."новороссии" удивительно похож на флаг КША
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02.07.2021 12:26 Відповісти
Флаг т.з."новороссии" удивительно похож на флаг КША

**************
А шо таке КША? - Комуністічєські Штати Америки?
В принципі, прапор Новоотсосії схожий з прапором південних штатів, - перед громадянською війною.
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02.07.2021 22:11 Відповісти
 
 