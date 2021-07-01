Посольство США - нью-йоркцям з Донеччини: Ми великі шанувальники вашої нової/старої назви!
Американські дипломати привітали жителів Нью-Йорка в Донецькій області з поверненням історичної назви населеному пункту.
Привітання вони розмістили на сторінці посольства в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді України! Ще одна можливість відзначити наші тісні зв'язки. Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!" - сказано в повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня Верховна Рада перейменувала селище Новгородське Донецької області на Нью-Йорк.
Нью-Йорк - історична назва селища. Назву "Новгородське" він отримав у 1951 році указом Президії Верховної Ради Української РСР.
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Світ багато втратив, що людину з твердими переконаннями, патріота з великої літери, не обрали на найвищу посаду США!
Великий друг України, земля тобі пухом!!!
Але без гумору цю новину сприйняти неможливо
Заправка называется Нью-Йорк...кафешка...улица Нью-Йорская...
Музей недавно отреставрировали...
(щоб не прилетіли шахіди Новососії на двох кукурудзяниках)
Может сейчас Йорком называть начнут..
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РСФСР?
Ошибка.
19 жовтня 1951 Указом Президії Верховної ради УРСР селище Нью-Йорк Дзержинського району Сталінської області було перейменоване на Новгородське, а селищна рада депутатів трудящих на Новгородську
Можна просто казати "дружній народ". Більш природньо, нормально, і не відгонить фарисейством, властивим кацапєндрикам.
*****
Звідки ви таке взяли?
А я напишу, що 95% ветеранів АТО україномовні.
По факту, - тупо взяти населення України, - ще років 10 тому україномовних було близько половини всього населення України. Якщо зауважити природній процес поширення української мови, - це раз, і зменшення кількості кацапоязичних через окупацію частини території України, - то україномовних в Україні тепер має бути близько 2⁄3, тобто, 66%. Так само і в українському війську.
Мононаціональною вважається країна, в якій не менше 75% корінного населення. Це якраз той відсоток українців, - до агресії Росії. Тепер, без Криму, і частини Донбасу, відсоток українців набагато збільшився, - не менше 82%. Дякуючи *****, Україна стала набагато однорііднішою державою.
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Хочу запитати. А що ви вважаєтє за розвиток мови? Будь-якої мови. Неважливо якої мови.
Наприклад. Древній санскрит буквально всі лінгвісти світу визнають набагато більш розвинутою мовою, ніж ******* мову хінді, яка є похідною від санскриту. Тобто, у лінгвістичному плані йде спрощення мов, тобто їх деградація.
Я правильно зрозумів, що деградацію ви вважаєте розвитком?
Ну, тоді нам нема про що сперечатися...
Є один твердий залізобетонний факт, - панівною стає мова панівної нації. Так було, так є, і так буде. І будь-які екзерсиси про "розвинутіші" мови цього аж ніяк не змінять. Хоч гопки стрибай.
Таким чином, рекомендую вам почати вивчення китайської мови. Вже зараз. Ніхао!
А вот ******! Вся "історичність" і "зумовленість" розвіються, як дим!
Євреї відродили свою мертву мову іврит, незважаючи на "економічні переваги володіння" ідишем. І пофіг їм на думку цілого світу!
Безнаціональна ліберасня намагається вбити фундаментальну основу народів, - їхні мови і національні ідентичності. Не вдастся. Комуняки вже хотіли створити двоногу худобу. І то у них це не вийшло. За винятком кацапів...
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А шо таке КША? - Комуністічєські Штати Америки?
В принципі, прапор Новоотсосії схожий з прапором південних штатів, - перед громадянською війною.