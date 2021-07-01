Спецслужби США і Великої Британії звинуватили військову розвідку РФ в хакерських атаках

Хакери, що працюють на російську військову розвідку з середини 2019 року атакують сотні цілей в США і Європі, намагаючись зламати паролі методом підбору і за допомогою уразливостей в програмному забезпеченні.

Про це йдеться в спільному звіті спецслужб США і Великої Британії, опублікованому 1 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з документом, атаки "майже напевне" тривають і зараз. Вони сконцентровані на урядових і військових структурах і їх підрядниках, експертних центрах, енергетичних компаніях, медіа, політичних партіях, університетах.

У документі не йдеться про конкретну мету таких атак і про інформацію, доступ до якої могла отримати російська розвідка.

Потенційним об'єктам атак хакерів спецслужби рекомендують стандартні заходи комп'ютерної безпеки - відмову від простих і повторюваних паролів, впровадження двофакторної автентифікації і контроль за користувачами.

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