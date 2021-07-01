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Спецслужби США і Великої Британії звинуватили військову розвідку РФ в хакерських атаках

Спецслужби США і Великої Британії звинуватили військову розвідку РФ в хакерських атаках

Хакери, що працюють на російську військову розвідку з середини 2019 року атакують сотні цілей в США і Європі, намагаючись зламати паролі методом підбору і за допомогою уразливостей в програмному забезпеченні.

Про це йдеться в спільному звіті спецслужб США і Великої Британії, опублікованому 1 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з документом, атаки "майже напевне" тривають і зараз. Вони сконцентровані на урядових і військових структурах і їх підрядниках, експертних центрах, енергетичних компаніях, медіа, політичних партіях, університетах.

У документі не йдеться про конкретну мету таких атак і про інформацію, доступ до якої могла отримати російська розвідка.

Потенційним об'єктам атак хакерів спецслужби рекомендують стандартні заходи комп'ютерної безпеки - відмову від простих і повторюваних паролів, впровадження двофакторної автентифікації і контроль за користувачами.

Читайте також: Держспецзв'язок щодо підпису "Байдена" під петицією про відставку Татарова: Це хакерська атака найвищого рівня складності

Автор: 

Велика Британія (5581) США (22818) хакер (1347) кібербезпека (1164) ГРУ (87)


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Топ коментарі
+8
Обвинили - это хорошо.
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01.07.2021 21:27
+6
Не, просто будем сильно обеспокоены, как обычно
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01.07.2021 21:34
+5
хм... может уже действительно пора кацапов хакнуть топором или тамагавками...
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01.07.2021 21:34
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Обвинили - это хорошо.
Наказывать будем?
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01.07.2021 21:27 Відповісти
Не, просто будем сильно обеспокоены, как обычно
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01.07.2021 21:34 Відповісти
"козак", типу, обіцяв.
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02.07.2021 01:06 Відповісти
Спецслужбы США и Великобритании обвинили военную разведку РФ в хакерских атаках - Цензор.НЕТ 9206
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01.07.2021 21:33 Відповісти
хм... может уже действительно пора кацапов хакнуть топором или тамагавками...
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01.07.2021 21:34 Відповісти
ну, выражаем озабоченность.
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01.07.2021 21:36 Відповісти
Байден такой же пассивный пустозвон как и обама. И путлер это знает. Потому и борзеет.
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01.07.2021 21:39 Відповісти
ты забыл рыжего клоуна добавить в список
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01.07.2021 21:48 Відповісти
Не забыл. Это другая категория, трумп прямо работал на путлера.
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01.07.2021 22:00 Відповісти
Работал на путлера, а ДЖАВЕЛИНЫ дал Украине?
Сдай свои мозги якутскому скульптору, это материал для него.
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02.07.2021 00:56 Відповісти
Ты своему папе рекламу делаешь ?
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02.07.2021 00:54 Відповісти
Это возмутительно!!!
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01.07.2021 21:42 Відповісти
Да, это да... Выученная беспомощность Запада, лев с заячьим сердцем.
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02.07.2021 00:22 Відповісти
идиоты, не обвинять а мочить надо, взорвали бы реактор в спзде, глядишь бы и ольгинских поубавилось
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01.07.2021 21:49 Відповісти
Тупые кацапы кошмарят США и Англию. Вот это поворот.....
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02.07.2021 00:03 Відповісти
"Животворящий" вже в очі надивився (випросив-виблагав), набалакався, =пригрозив= і пообіцяв відповідати на =злонамєрєнниє дєйствія=.
Вперед.

Чи тоді доведеться визнати, що віра та сподівання у стабільні і передбачувані відносити з територією-терористом-окупантом - мильна бульбашка ? Притомним це давно зрозуміло, але окремим "великим друзям-козакам" України ніяк.
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02.07.2021 01:04 Відповісти
 
 