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Новини Коронавірус і карантин
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Україна в липні отримає 2 млн доз вакцини Moderna в рамках COVAX, - Ляшко

Україна в липні отримає 2 млн доз вакцини Moderna в рамках COVAX, - Ляшко

Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna. Її передадуть Сполучені Штати через глобальний механізм COVAX.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, постачання очікується в липні.

"Ми домовилися зі США - вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони дають їх через COVAX, через COVAX ми підписували всі документи", - сказав Ляшко.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) COVAX (36) Moderna (63)


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Топ коментарі
+5
Что за город такой продвинутый, где строго на Пфайзер всех подсадили?
В Киеве в свободном доступе для "черни" только Китай. Пфайзер только для "своих" + медиков, учителей и т.п. соц. работников. Даже ментов сейчас только китаем колют...
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01.07.2021 22:26
+4
И что? Если сроки не вышли и будет свободный доступ на вакцинацию, лично я готов кольнуться Модерной хоть завтра. А кто за сроки годности переживает, пускай непросроченым Синоваком ширяется...
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01.07.2021 22:13
+3
Снова Украина получит бесплатно вакцину по международной программе помощи нищим странам. А где обещанные клоуном закупки 20 млн. доз Пфайзера??
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01.07.2021 22:05
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хм.. а кроме закупок вакцин другие комплексы мер я смотрю у вас не предусмотрены !?
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01.07.2021 21:36 Відповісти
Хотите персональный кислородный концентратор в спальне?
Или имплант маски на все лицо, чтобы не снималась?
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01.07.2021 21:50 Відповісти
нет.. я этого не хочу и справлюсь с вирусняком сам... но я хочу чтобы такие как ты укололись - и не думали больше ни о чем !!!
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01.07.2021 23:41 Відповісти
Я записялся,уколите...
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01.07.2021 21:38 Відповісти
а уколю я всех бесплатно!!! - сказал детишкам Бармалей. - А кто не хочет то готовьте мне - по 1000 у.е.
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01.07.2021 21:49 Відповісти
степашка еще не сидит?
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01.07.2021 21:40 Відповісти
Че за вакцина,где произвели,хоть один американец или немец ей укололся?
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01.07.2021 21:41 Відповісти
Знакомый, который живет в штатах привился Модерной, а его жена и сын Пфайзером.
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01.07.2021 21:48 Відповісти
На ряду с Пфайзером это лучшая вакцина, если не самая лучшая. Колют ней восновном в Штатах и в некоторых странах ЕС. Главное что бы доехала, а не вылез очередной трындеж зелебобиков, как с 8 лимонами Пфайзера месяц назад.
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01.07.2021 21:50 Відповісти
В Польше уже давно она есть на выбор. Выбирай какую хочешь... из лучших.
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01.07.2021 23:01 Відповісти
Вощем-то Штаты ей, в отличии от Пфайзера, особо не разбрасывались, пока сами не насытились.
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01.07.2021 21:53 Відповісти
это те дозы, у которых срок годности подходит. у них такой 90 лямов
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01.07.2021 22:01 Відповісти
И что? Если сроки не вышли и будет свободный доступ на вакцинацию, лично я готов кольнуться Модерной хоть завтра. А кто за сроки годности переживает, пускай непросроченым Синоваком ширяется...
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01.07.2021 22:13 Відповісти
Так нам привезут модерну мейд ин ю эс эй или индусскую подделку,пусть хлопчик доложит по всей форме,а то называют вакциной всякую дерьмовую хрень из диких стран,а сами используют пфайзер?
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01.07.2021 21:53 Відповісти
Модерну, в отличии от Астры, где-попало на аутсорсе не делают.
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01.07.2021 21:55 Відповісти
А для нас могут организовать,наши казнокрады нарисуют мощный откат и америкашки дрогнут,а мы получим индусскую сечу под красивым брендом.
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01.07.2021 21:59 Відповісти
Суть в том, что Модерна и Пфайзер это Топ1 и Топ2 вакцины на даный момент, при условии что не шмурдяк. А что мешает нашим моно-кретинам из МОЗ в случке с Раичкой Богатыревой те же Пфайзер и J&J у тети Сони на 7 колометре разливать?
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01.07.2021 22:07 Відповісти
Я про тоже,никаких гарантий качества,а учитывая сколько затрат понесли те,кто поменял министра на своего и им теперь нужно все срочно отбить,войти в плюс поэтому веры их болтовне нет.
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01.07.2021 22:13 Відповісти
год назад это что то значило, сейчас буду колоться только ради сертификата. большинство населения тупо переболело, сама об этом не подозревая. так что вакцинация сейчас еще в свинячий голос.
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01.07.2021 22:02 Відповісти
ничего не в "свинячий голос"
вирус мутирует - и переболевшие будут болеть снова и снова
в развитых странах уже поднят вопрос о ревакцинации каждые полгода
прочитал? осознал твое невежество?
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01.07.2021 22:41 Відповісти
знаю я одну "развитую страну", где этот вопрос подняли
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01.07.2021 23:16 Відповісти
Снова Украина получит бесплатно вакцину по международной программе помощи нищим странам. А где обещанные клоуном закупки 20 млн. доз Пфайзера??
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01.07.2021 22:05 Відповісти
А что должен перед вами лично отчитываться?
У нас в городской больнице и на предприятиях колят Пфайзер. Вчера мать возил на прививку, и что-то желающих было не особо много
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01.07.2021 22:09 Відповісти
Что за город такой продвинутый, где строго на Пфайзер всех подсадили?
В Киеве в свободном доступе для "черни" только Китай. Пфайзер только для "своих" + медиков, учителей и т.п. соц. работников. Даже ментов сейчас только китаем колют...
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01.07.2021 22:26 Відповісти
Шахтерский город в Днепропетровской области.
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01.07.2021 22:27 Відповісти
не ври, кацапский бот
в Киеве как раз колят АстраЗенеку, Синоваек - это в Мариуполе
так что ты спалился, ботяра
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01.07.2021 22:43 Відповісти
Мудозвон, своих мозгов нет, что бы зайти на Helsi.me и посмотреть чем колют в гос. поликлиниках, или в центре вакцинации на Левобережке? Или проблема взять трубу и прозвониться по регистратурам?
Я уже дважды запись через инет отменял, после слов в трубке: "Зараз у нас тільки Коронавак".
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01.07.2021 23:00 Відповісти
пфайзер можно нарешать, если подсуетиться
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01.07.2021 23:19 Відповісти
Одесса, гопредприятие, всех укололи пфайзером, некоторые даже родственников подтянули.
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01.07.2021 23:32 Відповісти
Досить брехати. На всю Україну досі отримано менше 100тис. доз вакцини Пфайзер - подивіться, на сайті МОЗ є спикок розподілення вакцин. Це менше, ніж ніщо. А боти з ОП Зеленського розказують, що скрізь Пфайзер колять, ніхто не хоче. Афайзер колять депутатам, чиновникам і вчителям. Навіть медики зараз чекають на поставку Модерни. Я готовий навіть заплатити за Пфайзер чи Модерну, але офіційно це зробити не реально.
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02.07.2021 12:35 Відповісти
Я не знаю что где колють,но у нас на предприятии киевского подчинения, укололи пфайзером,некоторые даже родственников подтянули.
Попросилпустую использованную ампулу для таких как вы неверующих,но они у них подотчётные и собираются в специальный контейнер,короче, не дали.
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02.07.2021 17:25 Відповісти
В Киеве Пфайзер колят только чиновникам, медикам и учителям (ну еще можно договориться, у кого есть выходы на лабораторию). Всем остальным - китайское говно, которое нигде не признано.
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01.07.2021 22:54 Відповісти
В Харькове за Pfizer просят 100$ и то по знакомству...
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01.07.2021 23:05 Відповісти
16-17.06 в 6-й поликлинике Харькова (Салтовка) всех желающих прививали Пфайзером. Желающих было очень немного, кстати.
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02.07.2021 07:09 Відповісти
Это счастливая случайность. Искать где и в какой поликлинике будет доступен Pfizer. Когда как в соседней Польше сам выбираешь какую вакцину из топовых выбрать...
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02.07.2021 09:44 Відповісти
Самое интересное, что сами медики не сильно спешат колоться даже Пфайзером. У самого кум врач в стомат. поликлинике. По его словам у них человек 10 широнулись еще весной Астрой и вот сейчас еще с десяток согласились на Пфайзер. Восновном те, кому печет в Европу смотаться. Остальные пока на морозе...
Я ХЗ что с этим народом не так? Тут за бабки не знаешь, где нормальную вакцину найти. А эти на шарабан отказываются...
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01.07.2021 23:08 Відповісти
вряд ли. врачей и учителей добровольно 100% вакцинации требуют
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01.07.2021 23:18 Відповісти
Та я вот тоже в недоумении. Дважды переспросил о том, что разве у них это дело не в добровольно-принудительном порядке? Ответил - пока нет и процентов 80-90 сами добровольно вакцинироваться не собираются. Думаю, что по принудиловке пойдут канэшно.
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01.07.2021 23:27 Відповісти
Я 4 дня назад привился Спутником,белорусского разлива Предложили на выбор-китайскую,или Спутник.В Мордоре,производством вакцины,занимается фирма,разрабатывающая и наверное производящая бактериологическое оружие..Так шо в вирусах и вакцинах оне разбираются.На второй день температура поднялась до 37 на пару часов и место укола болит.А так-практически без последствий.
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02.07.2021 09:31 Відповісти
 
 