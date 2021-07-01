Україна в липні отримає 2 млн доз вакцини Moderna в рамках COVAX, - Ляшко

Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna. Її передадуть Сполучені Штати через глобальний механізм COVAX.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, постачання очікується в липні.

"Ми домовилися зі США - вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони дають їх через COVAX, через COVAX ми підписували всі документи", - сказав Ляшко.

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