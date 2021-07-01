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Україна в липні отримає 2 млн доз вакцини Moderna в рамках COVAX, - Ляшко
Україна очікує 2 млн доз вакцини Moderna. Її передадуть Сполучені Штати через глобальний механізм COVAX.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.
За його словами, постачання очікується в липні.
"Ми домовилися зі США - вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоров'я і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони дають їх через COVAX, через COVAX ми підписували всі документи", - сказав Ляшко.
Топ коментарі
+5 Bucho Gracias
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+4 Bucho Gracias
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+3 Vasilij VG
показати весь коментар01.07.2021 22:05
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Или имплант маски на все лицо, чтобы не снималась?
вирус мутирует - и переболевшие будут болеть снова и снова
в развитых странах уже поднят вопрос о ревакцинации каждые полгода
прочитал? осознал твое невежество?
У нас в городской больнице и на предприятиях колят Пфайзер. Вчера мать возил на прививку, и что-то желающих было не особо много
В Киеве в свободном доступе для "черни" только Китай. Пфайзер только для "своих" + медиков, учителей и т.п. соц. работников. Даже ментов сейчас только китаем колют...
в Киеве как раз колят АстраЗенеку, Синоваек - это в Мариуполе
так что ты спалился, ботяра
Я уже дважды запись через инет отменял, после слов в трубке: "Зараз у нас тільки Коронавак".
Попросилпустую использованную ампулу для таких как вы неверующих,но они у них подотчётные и собираются в специальный контейнер,короче, не дали.
Я ХЗ что с этим народом не так? Тут за бабки не знаешь, где нормальную вакцину найти. А эти на шарабан отказываются...