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Новини
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У Польщі в межах Національної програми вакцинації від COVID-19 проводять лотерею з грошовими призами та автомобілями

У Польщі в межах Національної програми вакцинації від COVID-19 проводять лотерею з грошовими призами та автомобілями

У Польщі громадяни, які повністю вакциновані проти COVID-19, можуть стати учасниками лотереї, в якій розігруються грошові призи та автомобілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польщі.

З 1 липня кожен дорослий повністю вакцинований проти COVID-19 громадянин Польщі може виграти грошові призи та автомобілі в лотереї Національної програми вакцинації. Реєстрація учасників триватиме до 30 вересня.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський зазначив, що уряд шляхом лотереї має намір підвищити інтерес громадян до вакцинації проти COVID-19. "Ми маємо робити все можливе для того, щоб динамічно зростала кількість поляків, які прийняли вакцину. Як показують соцопитування, кількість тих, хто готовий зробити щеплення від коронавірусу становить близько 70% від загального населення Польщі. Першу дозу вакцини отримала більша половина громадян" - зазначив міністр.

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Кожен двотисячний учасник лотереї отримає гарантований приз у розмірі 500 злотих (бл. 110 євро). Щотижня будуть розігруватися призи в розмірі 50 тис. злотих (бл. 12 тис. євро), а також різні речові призи, зокрема, електроскутери і самокати, ваучери на пальне. Наприкінці лотереї будуть розігруватися автомобілі.

У Польщі одну дозу вакцини отримали понад 29 млн осіб. Повну вакцинацію пройшли 13 млн поляків.

Автор: 

вакцина (4419) лотерея (229) Польща (8500) щеплення (174) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Це вже стає схоже на клоунаду.Кругом клоунада.
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01.07.2021 23:22
+4
Такая "классная и безопасная" вакцинация что даже лохов уже куй чем заманишь !!! пздц
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01.07.2021 23:59
+3
в нас теж лотерея: завезуть- не завезуть? яку вакцину? чи не шмурдяк?
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01.07.2021 23:30
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Це вже стає схоже на клоунаду.Кругом клоунада.
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01.07.2021 23:22 Відповісти
І там лохотрон.
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01.07.2021 23:23 Відповісти
В Польше в рамках Национальной программы вакцинации от COVID-19 проводят лотерею с денежными призами и автомобилями - Цензор.НЕТ 1013
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01.07.2021 23:28 Відповісти
в нас теж лотерея: завезуть- не завезуть? яку вакцину? чи не шмурдяк?
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01.07.2021 23:30 Відповісти
Детки, Польша - это Европа.
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01.07.2021 23:36 Відповісти
Ех, нема на них квартального кловуна.
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01.07.2021 23:58 Відповісти
Им бы сериал СН прокрутить бы...
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02.07.2021 00:08 Відповісти
стопудово ляшко участвует...
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01.07.2021 23:46 Відповісти
Такая "классная и безопасная" вакцинация что даже лохов уже куй чем заманишь !!! пздц
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01.07.2021 23:59 Відповісти
głupi jak but
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02.07.2021 07:30 Відповісти
 
 