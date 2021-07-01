У Польщі в межах Національної програми вакцинації від COVID-19 проводять лотерею з грошовими призами та автомобілями

У Польщі громадяни, які повністю вакциновані проти COVID-19, можуть стати учасниками лотереї, в якій розігруються грошові призи та автомобілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польщі.

З 1 липня кожен дорослий повністю вакцинований проти COVID-19 громадянин Польщі може виграти грошові призи та автомобілі в лотереї Національної програми вакцинації. Реєстрація учасників триватиме до 30 вересня.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський зазначив, що уряд шляхом лотереї має намір підвищити інтерес громадян до вакцинації проти COVID-19. "Ми маємо робити все можливе для того, щоб динамічно зростала кількість поляків, які прийняли вакцину. Як показують соцопитування, кількість тих, хто готовий зробити щеплення від коронавірусу становить близько 70% від загального населення Польщі. Першу дозу вакцини отримала більша половина громадян" - зазначив міністр.

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Кожен двотисячний учасник лотереї отримає гарантований приз у розмірі 500 злотих (бл. 110 євро). Щотижня будуть розігруватися призи в розмірі 50 тис. злотих (бл. 12 тис. євро), а також різні речові призи, зокрема, електроскутери і самокати, ваучери на пальне. Наприкінці лотереї будуть розігруватися автомобілі.

У Польщі одну дозу вакцини отримали понад 29 млн осіб. Повну вакцинацію пройшли 13 млн поляків.