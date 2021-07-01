Франція підтримала Британію і Україну в інциденті з есмінцем у Чорному морі, - очільник МЗС Дріан

Франція підтримала Британію і Україну через інцидент з британським есмінцем Defender в Чорному морі біля Кримського півострова. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Глава МЗС Франції заявив про свою солідарність зі Сполученим Королівством, втягненим у військово-морський інцидент з Росією в Чорному морі. Він підкреслив свою прихильність суворому дотриманню міжнародного права.

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Також Жан-Ів Ле Дріан нагадав про свою велику пильність щодо регіональної напруженості, яка нещодавно виникла, зокрема, в останні дні в Чорному морі, і його солідарність із партнерами.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.