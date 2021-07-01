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Новини
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Франція підтримала Британію і Україну в інциденті з есмінцем у Чорному морі, - очільник МЗС Дріан

Франція підтримала Британію і Україну в інциденті з есмінцем у Чорному морі, - очільник МЗС Дріан

Франція підтримала Британію і Україну через інцидент з британським есмінцем Defender в Чорному морі біля Кримського півострова. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у телефонній розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Глава МЗС Франції заявив про свою солідарність зі Сполученим Королівством, втягненим у військово-морський інцидент з Росією в Чорному морі. Він підкреслив свою прихильність суворому дотриманню міжнародного права.

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Також Жан-Ів Ле Дріан нагадав про свою велику пильність щодо регіональної напруженості, яка нещодавно виникла, зокрема, в останні дні в Чорному морі, і його солідарність із партнерами.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Автор: 

Велика Британія (5581) Франція (3061) Ле Дріан (98)


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Топ коментарі
+12
Ваши озабоченности за 7 лет уже поперек горла стоят.Ви не поддержки высказывайте,а пустите по маршруту и под керченским мостом есминцы да фрегати .
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02.07.2021 00:02
+6
Чем поддержали? Где реакция всего мира что Раися закрыла керченский пролив? Как такое понять? Или опять схавают?
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02.07.2021 00:10
+3
Новости из разряда - в следующем году мы рассчитываем запланировать разработку нового законопроекта, который скорее всего увеличит вероятность прогнозируемого улучшения макроэкономических показателей в индексах допустимости, которые подтверждают величины роста в рамках наших результатов до 2035 года
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01.07.2021 23:36
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Новости из разряда - в следующем году мы рассчитываем запланировать разработку нового законопроекта, который скорее всего увеличит вероятность прогнозируемого улучшения макроэкономических показателей в индексах допустимости, которые подтверждают величины роста в рамках наших результатов до 2035 года
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01.07.2021 23:36 Відповісти
И это позволит не только создать экономические предпосылки для улучшения аутсорсинг- климата, но и создаст дополнительные клакстеры в реальных секторах экономики тех направлений, которые слабо развивались при предыдущем правительстве.
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02.07.2021 00:15 Відповісти
ну ти загнув!
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02.07.2021 00:18 Відповісти
А вы бы что ответили Кулебе?
- Да, поддерживаем конечно. А кто звонит?
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01.07.2021 23:42 Відповісти
Цуцик, ты недоразвитое лаптеногое
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02.07.2021 07:50 Відповісти
Щось у лісі Люксембургском здохло 😀😀😜
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01.07.2021 23:47 Відповісти
Чи в Булонском? Подозреваю шо там все живы бо всё это просто болтовня.
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02.07.2021 00:11 Відповісти
Нееть, песенка про Люксембургский сад была. Но можно и лесом назвать 😀😀😀
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02.07.2021 00:22 Відповісти
Ваши озабоченности за 7 лет уже поперек горла стоят.Ви не поддержки высказывайте,а пустите по маршруту и под керченским мостом есминцы да фрегати .
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02.07.2021 00:02 Відповісти
Франція підтримала Британію і Україну через інцидент з есмінцем у Чорному морі, - очільник МЗС Дріан - Цензор.НЕТ 1087
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02.07.2021 00:17 Відповісти
Ты про паРашу, которая на Украину напала и отжала территории?
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02.07.2021 06:29 Відповісти
А им это зачем?
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02.07.2021 10:29 Відповісти
Чем поддержали? Где реакция всего мира что Раися закрыла керченский пролив? Как такое понять? Или опять схавают?
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02.07.2021 00:10 Відповісти
Где заявления нашего МИД? Терпилы все, уже никак не могу их по другому назвать
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02.07.2021 00:11 Відповісти
Схавают! Нет ни одной причины ожидать иного - и путлер не ждёт.
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02.07.2021 00:13 Відповісти
Где вообще инфа, что Керченский пролив закрыт?! Что творится?
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02.07.2021 00:15 Відповісти
Война творится.
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02.07.2021 00:18 Відповісти
Його перекривають баржОю коли потрібно.
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02.07.2021 00:19 Відповісти
***** как бы закон подписал...
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02.07.2021 08:20 Відповісти
Рвемо усим світом - виродків кацапів, путлера та іншу заразу з НА рф!!!
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02.07.2021 00:23 Відповісти
Ле Дриан мужик!
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02.07.2021 01:23 Відповісти
Французы вообще гниловатая компания.Они защищали ливийских бандитов.Но когда моряки Эрдогана выразили готовность утопить пару французов прямо на месте,если они будут мешать драке - французы поджали губки и быстренько свалили.
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02.07.2021 06:15 Відповісти
Макрон и Меркель признали Крым РАБссиянским Концлагерем...,Борис Джонсон и Байден сделаю тоже самое.... Путлер не убийца,сказала фрау Риббентроп и пригласила Путлера на Саммит ЕС-Путлер.. Хмырь Мавзолейный уже готовит СТЕРХолет...
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02.07.2021 06:43 Відповісти
Так и я также поддерживаю, но вот реальных действий предпринять не могу.
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02.07.2021 06:46 Відповісти
Вчера Байден подписал бумагу о передаче Украине ракетных катеров несколько штук...,Борис Джонсон начал строить сразу 2 базы НАТО в Украине...,Британия друг...завтра игра Украина-Англия...наши победят 2:1...ничего личного Это всего лишь футбол...типа 95 квартал
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02.07.2021 06:50 Відповісти
Не понял? Неужто направила в Черное море «Мистрали»?
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02.07.2021 07:48 Відповісти
Опять пустые слова! Поддержка, - это перекрыть рашистам проливы...
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02.07.2021 07:53 Відповісти
"...акже Жан-Ив Ле Дриан напомнил о своей большой бдительности в отношении региональной напряженности, которая недавно возникла, в частности, в последние дни в Черном море, и его солидарность с партнерами".

Ужо так оно осторожненько обошла острый уголок в политике, словно принцеска на балу. Так держать жабоед! Скоро Фуфло в Газпроме должность нарисует для тебя, мерзавец.
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02.07.2021 08:50 Відповісти
Виталя Портников каже шо РАБссия уломала Эрдогана не продавать Украине боевые дроны Байрактары и Акинчи,Виталя шуткуе...Эрдоганыч опустил РАБссию ниже погреба строя Стамбульский канал... теперь Босфор второстепенный пролив...Путлер может Конвенцией Монтре зат подтеретьб..павианосцы НАТО зайдут в Черное море в любом количестве...Эрдоганыч,уважуха Канкретна
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02.07.2021 08:56 Відповісти
Завтра Ярмоленко забьет гол и сделает голевую передачу Яремчуку...,Украина победит и выйдет в 1/2,...Шева Фартовый тренер па любасу... впрочем игрок Шева и тренер Шева,это Шедевр...а "Золотой мяч" в декабре 2004 года,тото таке...Шутка юмора... для Шевы...
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02.07.2021 09:00 Відповісти
завязывай с тотализаторами)
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02.07.2021 10:59 Відповісти
одни молча прошли и только потом отшутились вторые накукарекали но плавать если прий-
дётся будут нераздражая вяликуядернуорду
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02.07.2021 09:55 Відповісти
Всі ці структури обсє, оон, щось там десь скзала Франція, Італія, Німеччина, ЄС чи баба Маня з сусідньої вулиці нічого не варті.
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02.07.2021 10:20 Відповісти
 
 