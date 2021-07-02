Росія має припинити поставляти системи РЕБ донецьким терористам, - Україна в ОБСЄ

Росія має припинити поставки систем радіоелектронної боротьби на тимчасово окуповані території сходу України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Твіттері Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

"Ще один БПЛА дальнього радіуса дії втрачено СММ ОБСЄ внаслідок глушіння. Поділяємо думку СММ щодо важливості цих БПЛА в її роботі, особливо вночі та в районах з обмеженнями на пересування. Вимагаємо від Росії припинити поставки систем радіоелектронної боротьби на Донбас!" - заявив дипломат.

Як повідомлялося, 29 червня Місія ОБСЄ втратила безпілотник через перешкоди сигналу обох модулів GPS внаслідок глушіння біля підконтрольної уряду України Степанівки Донецької області, неподалік лінії зіткнення. У Місії заявили, що перешкоди сигналу GPS могли бути створені з будь-якого місця в радіусі десятків кілометрів.

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