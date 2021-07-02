Росія має припинити поставляти системи РЕБ донецьким терористам, - Україна в ОБСЄ
Росія має припинити поставки систем радіоелектронної боротьби на тимчасово окуповані території сходу України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Твіттері Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.
"Ще один БПЛА дальнього радіуса дії втрачено СММ ОБСЄ внаслідок глушіння. Поділяємо думку СММ щодо важливості цих БПЛА в її роботі, особливо вночі та в районах з обмеженнями на пересування. Вимагаємо від Росії припинити поставки систем радіоелектронної боротьби на Донбас!" - заявив дипломат.
Як повідомлялося, 29 червня Місія ОБСЄ втратила безпілотник через перешкоди сигналу обох модулів GPS внаслідок глушіння біля підконтрольної уряду України Степанівки Донецької області, неподалік лінії зіткнення. У Місії заявили, що перешкоди сигналу GPS могли бути створені з будь-якого місця в радіусі десятків кілометрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пусть используют такие беспилотники, которые невозможно заглушить.
Вон, у США RQ-4 Global Hawk летает, и хоть орки будут членом по столу стучать, а он будет летать и все данные передавать.
,
..ВЫ хотите сказать , что рф - ВРЕТ ??,,
. И подписывала заведомо лживые соглашения ??..
.
Да такого не можэт быть !