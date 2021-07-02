Двоє українських політв'язнів могли захворіти на COVID-19 у російському СІЗО, - Денісова

Двоє українських політв'язнів у Росії - Сервет Газієв та Ерфан Османов - могли захворіти на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуку 1 липня український омбудсмен Людмила Денісова.

Судове засідання у справі другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір" перенесли через хворобу Газієва та Османова. На суді зачитали зміст довідки із СІЗО за 24 червня. За інформацією Денісової, в ній говорилося, що двоє політв'язнів не можуть бути присутніми на засіданні суду через високу температуру та ГРВІ.

Адвокат намагався зустрітися з керівництвом СІЗО, щоб дізнатися інформацію про стан здоров'я ув'язнених громадян України, але не зміг. Омбудсмен України пояснила це запровадженням карантинних обмежень у зв'язку зі спалахом COVID-19.

"Тому можна зробити припущення, що Серветта Ерфан заразилися коронавірусом", - додала вона.

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