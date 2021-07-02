Для контролю якості медичних послуг може бути створено спеціальний державний орган, - Ляшко
Для контролю якості надання медичних послуг клінік, які отримують бюджетне фінансування, може бути створено спеціальний держорган.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Стоїть питання якості медпослуг. Розглядається питання створення держслужби з якості медпослуг", - сказав він журналістам у четвер увечері.
Ляшко зазначив, що Національна служба здоров'я України, яка є єдиним платником і національним страховиком, не може виконувати функції з контролю якості медпослуг, зокрема, в медичних питаннях і питаннях призначень.
"У НСЗУ немає повноважень перевіряти якість медпослуг, оскільки виникає конфлікт інтересів. НСЗУ може, перевірити, наприклад, наявність задекларованого обладнання, але у питаннях призначення ліків або ведення пацієнтів НСЗУ не може перевіряти", - сказав він.
Ляшко зазначив, що наразі питання якості надання медпослуг вирішуються за допомогою клініко-експертних комісій, створених при департаментах охорони здоров'я, але до роботи яких "велика кількість зауважень".
"Коли ми говоримо про те, що НСЗУ і оплачуватиме, і перевірятиме якість, то може виникнути конфлікт інтересів", - сказав він.
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Баба, на то й баба, що дура!
Щоб отримати посаду
не наш
Создаем комиссию, которая будет контролировать нянечку Машу, которая выносит полные горшки.
- Спасибо дяде Соросу за наше успешное детство!
- Да здравствует альцгеймер наших пам, мам и дедушек, который открыл нам доступ к буфету с вареньем!
Заболевших - ****
Полностью выздоровели - ****
Залеченных - ***
% полностью выздоровевших и будет оценкой качества.
П А Р А З И Т Ы - вы и ваши "органы".
Потом спрашивают откуда берётся антисемитизм - из вашей хуцпы.