Для контролю якості медичних послуг може бути створено спеціальний державний орган, - Ляшко

Для контролю якості надання медичних послуг клінік, які отримують бюджетне фінансування, може бути створено спеціальний держорган.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Стоїть питання якості медпослуг. Розглядається питання створення держслужби з якості медпослуг", - сказав він журналістам у четвер увечері.

Ляшко зазначив, що Національна служба здоров'я України, яка є єдиним платником і національним страховиком, не може виконувати функції з контролю якості медпослуг, зокрема, в медичних питаннях і питаннях призначень.

"У НСЗУ немає повноважень перевіряти якість медпослуг, оскільки виникає конфлікт інтересів. НСЗУ може, перевірити, наприклад, наявність задекларованого обладнання, але у питаннях призначення ліків або ведення пацієнтів НСЗУ не може перевіряти", - сказав він.

Ляшко зазначив, що наразі питання якості надання медпослуг вирішуються за допомогою клініко-експертних комісій, створених при департаментах охорони здоров'я, але до роботи яких "велика кількість зауважень".

"Коли ми говоримо про те, що НСЗУ і оплачуватиме, і перевірятиме якість, то може виникнути конфлікт інтересів", - сказав він.

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