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Новини Коронавірус і карантин
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Мутації коронавірусу значно прискорилися. Лише за останні 3 місяці з'явилося 20 різновидів, - епідеміологиня Виноград

Мутації коронавірусу значно прискорилися. Лише за останні 3 місяці з'явилося 20 різновидів, - епідеміологиня Виноград

За останні три місяці в геномі коронавірусу виникло 20 мутацій, тоді як раніше з'являвся один штам протягом місяця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила епідеміологиня й експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

"Якщо раніше, у перший рік пандемії, упродовж місяця виникала одна мутація, то зараз за останні три місяці з'явилося 20 мутацій, і це викликає стурбованість", - розповіла Виноград.

За її словами, з часом вірус має послабити свої патогенні властивості, як це відбулося з натуральною віспою чи легеневою чумою. Але поки що відбувається становлення пандемічного варіанта.

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"Цей процес проходить за певною кривою. Спочатку вірус агресивний, набирає потенціал, нагромаджує себе до певної біомаси, далі закріплюється і лише потім відбувається спад патогенних властивостей. Утім, про це ще рано говорити", - додала експертка.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби виявлено 705 випадків зараження коронавірусом, а загалом - 2 235 801.

З початку кампанії вакцинації проведено 2 676 654 щеплення, отримали дві дози 710 996 осіб.

Автор: 

карантин (18172) експерт (104) епідемія (218) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
А чё ещё ждать от педофила петушария...
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02.07.2021 07:26
+6
Шapий - антиукраинист, манипулятор и пропагандон.
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02.07.2021 08:40
+5
пишут шо и трипер мутирует! уже передаётся не только обычным путём но и через задний проход
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02.07.2021 07:27
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Час Х уже скоро...
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02.07.2021 07:18 Відповісти
І живі будуть заздрити мертвим.(С)
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02.07.2021 07:23 Відповісти
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02.07.2021 07:25 Відповісти
Подивіться як радіє справжній "український" блогер "правдоруб", та як негодує його паства

Мутации коронавируса значительно ускорились. Только за последние 3 месяца появилось 20 разновидностей, - эпидемиолог Виноград - Цензор.НЕТ 1930

Мутации коронавируса значительно ускорились. Только за последние 3 месяца появилось 20 разновидностей, - эпидемиолог Виноград - Цензор.НЕТ 9955

Мутации коронавируса значительно ускорились. Только за последние 3 месяца появилось 20 разновидностей, - эпидемиолог Виноград - Цензор.НЕТ 1889
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02.07.2021 07:24 Відповісти
А чё ещё ждать от педофила петушария...
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02.07.2021 07:26 Відповісти
Тут справа не в ним а ідіотах, що вважають його - українським правдорубом і взагалі справжнім українцем. А Наталка Влащенко бере в нього інтерв'ю, де либиться йому та вихваляє за позицію, потім йде до преЗЕдента на шашлики...
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02.07.2021 07:31 Відповісти
Шapий - антиукраинист, манипулятор и пропагандон.
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02.07.2021 08:40 Відповісти
Невже хтось мріяв жити вічно?
Тю...)))
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02.07.2021 07:26 Відповісти
пишут шо и трипер мутирует! уже передаётся не только обычным путём но и через задний проход
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02.07.2021 07:27 Відповісти
Это не мутации вам ещё раз это говорят. Это потуги маленьких зеленых найти искомый вариант, который был утерян после пожара. Я живой СОЗДАТЕЛЬ этого пожара. Это был вынужденный вариант умышленной порчи оборудования и коллекции вирусов на удалённой территории. Та комбинация вируса утеряна, существующий восстановили по фрагмента, но существующий не удовлетворяет своей эффективностью.....низкая смертность, а оставляющая среда после него быстро изменяется.
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02.07.2021 07:34 Відповісти
Бакткріологічна зброя в дії !!!
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02.07.2021 08:05 Відповісти
И это хорошо! Нечало агонии вируса - эволюция не успевает за мутациями.
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02.07.2021 08:26 Відповісти
возникло 20 мутаций, - для того,что бы зарабатывать деньги аферисты всегда используют разного рода мутации,Болезни не исключение
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02.07.2021 08:36 Відповісти
А хто это Наталья Виноград? Опять фейковый эксперд? О ней кто то слышал?
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02.07.2021 08:50 Відповісти
В статье написано, не читай только заголовки.
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02.07.2021 11:34 Відповісти
У меня на заборе Зеленский написано, а там дубье лежит.
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02.07.2021 15:46 Відповісти
Какая "неожиданность" вирус и мутирует
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02.07.2021 09:12 Відповісти
Есть спикеры которые разгоняют панику по Ковиду например Ляшко, Голубовская, Тодуров подпевает иной раз,и Виноград уже тоже светилася в "лякалках". А есть настоящие врачи, котрые дают правдивую картину, но их гораздо менее слышно на державном уровне это Волянский, Дубровский и добрый старина Комаровский. Вот они говорят, что Дельта возможно не так опасен, нет оснований считать его более злым. Cкорей наоборот чем заразней вирус становится тем менее он опасен для болеющего. А сравнивать с чумой и оспой... Неужели Виноград думает что украинский народ это стадо идиотов, по сути так и есть в вопросах медицины, но сравнивать самые страшные Бактериальные! инфекции с респираторным пусть и опасным вирусом это откроенная манипуляция массовым сознанием расчитанаая невежество масс.
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02.07.2021 09:33 Відповісти
В Москве,полный ****** по Ковиду.В коридорах больниц уже ложат.Через 2-3 недели,эта волна захлеснет и Украину и Беларусью.Я поэтому и привился 4 дня назад.Да,Спутником,белорусского разлива
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02.07.2021 09:39 Відповісти
Ви гадаєте що москвалів колють файзером? Якщо також супутником 5, то варто було б зглянутися над своєю дупкою. ))
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02.07.2021 13:00 Відповісти
Я в одном украинском чатике состою,скажем честно-ватном.Так вот-погранцов из украинского спецназа там колят Pfizer А остальным-индийская хрень))Мужик рассказывал,что привились все,даже антипрививочники-когда предложили качественную европейскую вакцину.
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02.07.2021 14:55 Відповісти
Ага , особенно было видно по Индии какой он не опасный ! Трупы не успевали жечь на площадях , кислород со всего мира свозили
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02.07.2021 10:05 Відповісти
В Индии и от холеры тысячи регулярно умирают, хотя в мире эта болезнь крайне редко встречается. Причины понятны - невероятная антисанитария И до Дельты там умирало еще больше чем после появления нового штамма
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02.07.2021 10:18 Відповісти
Пропан, так понимаем, шо тебе умереть от Ковидного разложения легких-как два пальца об асфальт?
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02.07.2021 11:37 Відповісти
Вроде неглупые комменты пишете, а на теме ковида видать в панике, зачем вы адресуете другим собственные страхи?. Я кстати болел и не боюсь, потому что дружу с доказательной медициной и точно знаю что от копоновирусов оч прочный имунитет и долгий. Легкие же плавятся не от короновируса, а по двум причинам излишний имунный ответ и присоединившиеся бактериальные инфекции. Оба этих состояния провоцируются как раз паникой, потому что бактериальная инфекция резистетная водится только в больницах и кто в панике по ним бегаеет, реально рискуют умереть
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02.07.2021 13:11 Відповісти
Зачем Вы это пишете? Люди в клиники уже поступают с пораженными легкими. К сожалению имею личный печальный опыт. Несколько родственников скончались и из них врачи были. И многие переболели, даже с ИВЛ. Жизнь заставила достаточно глубоко вникнуть в проблему. И по больницам побегать.. Где гарантия, что именно у Вас будет очередное и с легким перебігом?
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02.07.2021 13:42 Відповісти
Простите если задел Ваши чувства Но пишу и буду писать правду о Ковиде. Есть за плечами мед образование, но это скорей минус, ибо оно постсоветское. Просто много лет писал о медицине, профессинально, в смысле получпл за это гонорары и за несколько лет научился разбираться в мед.информации., опираюсь только на доказательную медицину а не мед.мифы. Ни в коем случае не хочу никого обижать, просто надо унять панику, она так же опасна,даже более,чем сам Ковид
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03.07.2021 09:25 Відповісти
Ты не" пропан" - ты профан ! До появления "дельты" в Индии было как зараженных так и мертвых меньше чем в Украине на то время ( начало весны). А чего же тогда сейчас в кацапстане и других странах Европы , где распространилась " дельта" наступает реальная жопа ? Тоже антисанитария ? Особонно лаптестан бьет рекорды каждый день !
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02.07.2021 22:35 Відповісти
Назовите точное появление штамма Дельта? Может вы Бог и в курсе
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03.07.2021 09:16 Відповісти
раньше 100-200 лет назад человечество прошло бы через пандемию за 2 года, и вирус выдохся бы и превратился бы в еще один вид гриппа или насморка.
Но в настоящее время у человечества горе от ума, все развитые страны штампуют свои варианты вакцин, а это и есть новые штаммы ковида, которые еще и пересекаются между собой... Так что скоро их будет 1000
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02.07.2021 09:46 Відповісти
с мутациями все ясно - чем больше людей заражено, тем больше параллельных мутаций происходит. По правде говоря, мутации происходят у обоих и человека и вируса, но геном человека несравненно больше, так что изменения не заметны.
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02.07.2021 10:35 Відповісти
Проста математика:
20 штамів помножити на 2 прививки = 40 уколів. Жопа буде як решето.
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02.07.2021 12:44 Відповісти
Этот процесс проходит по определенной кривой. Сначала вирус агрессивен, набирает потенциал(?), накапливает себя до определенной биомассы(??? ШТА???), далее закрепляется(???КУДИ???) и только потом происходит спад патогенных свойств(??? Нобелівку дамі, негайно!!!). Впрочем, об этом еще рано говорить", - добавила эксперт (Експерт? Ну да, ну да. Скажіть тільки у чому вона експерт ).
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Як це все трагічно. Типу "медики-експерти" які будь моя воля не отримали би не те що диплома медвузу, а і просто не здали би екзамену з біології після середньої школи. Куди ти котишся, Україна?
Источник: https://censor.net/ru/n3274656
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02.07.2021 14:56 Відповісти
 
 