Мутації коронавірусу значно прискорилися. Лише за останні 3 місяці з'явилося 20 різновидів, - епідеміологиня Виноград

За останні три місяці в геномі коронавірусу виникло 20 мутацій, тоді як раніше з'являвся один штам протягом місяця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила епідеміологиня й експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

"Якщо раніше, у перший рік пандемії, упродовж місяця виникала одна мутація, то зараз за останні три місяці з'явилося 20 мутацій, і це викликає стурбованість", - розповіла Виноград.

За її словами, з часом вірус має послабити свої патогенні властивості, як це відбулося з натуральною віспою чи легеневою чумою. Але поки що відбувається становлення пандемічного варіанта.

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"Цей процес проходить за певною кривою. Спочатку вірус агресивний, набирає потенціал, нагромаджує себе до певної біомаси, далі закріплюється і лише потім відбувається спад патогенних властивостей. Утім, про це ще рано говорити", - додала експертка.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби виявлено 705 випадків зараження коронавірусом, а загалом - 2 235 801.

З початку кампанії вакцинації проведено 2 676 654 щеплення, отримали дві дози 710 996 осіб.