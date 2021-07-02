Мутації коронавірусу значно прискорилися. Лише за останні 3 місяці з'явилося 20 різновидів, - епідеміологиня Виноград
За останні три місяці в геномі коронавірусу виникло 20 мутацій, тоді як раніше з'являвся один штам протягом місяця.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила епідеміологиня й експертка ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.
"Якщо раніше, у перший рік пандемії, упродовж місяця виникала одна мутація, то зараз за останні три місяці з'явилося 20 мутацій, і це викликає стурбованість", - розповіла Виноград.
За її словами, з часом вірус має послабити свої патогенні властивості, як це відбулося з натуральною віспою чи легеневою чумою. Але поки що відбувається становлення пандемічного варіанта.
"Цей процес проходить за певною кривою. Спочатку вірус агресивний, набирає потенціал, нагромаджує себе до певної біомаси, далі закріплюється і лише потім відбувається спад патогенних властивостей. Утім, про це ще рано говорити", - додала експертка.
Як повідомлялося, в Україні минулої доби виявлено 705 випадків зараження коронавірусом, а загалом - 2 235 801.
З початку кампанії вакцинації проведено 2 676 654 щеплення, отримали дві дози 710 996 осіб.
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Тю...)))
Но в настоящее время у человечества горе от ума, все развитые страны штампуют свои варианты вакцин, а это и есть новые штаммы ковида, которые еще и пересекаются между собой... Так что скоро их будет 1000
20 штамів помножити на 2 прививки = 40 уколів. Жопа буде як решето.
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Як це все трагічно. Типу "медики-експерти" які будь моя воля не отримали би не те що диплома медвузу, а і просто не здали би екзамену з біології після середньої школи. Куди ти котишся, Україна?
Источник: https://censor.net/ru/n3274656